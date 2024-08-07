Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 3 месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца - до 9 ноября 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта № 11434 на сайте Верховной Рады, который был принят парламентом 23 июля, а 7 августа возвращен с подписью президента Украины.

"Законопроект предусматривает утверждение указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", которым срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток", - говорится в пояснительной записке.

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Соответственно, эти сроки продлены до 9 ноября.

Напомним, Верховная Рада 23 июля приняла законопроекты об утверждении Указов Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (11434) и "О продлении срока действия военного положения в Украине" (11433).