Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 3 месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца - до 9 ноября 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта № 11434 на сайте Верховной Рады, который был принят парламентом 23 июля, а 7 августа возвращен с подписью президента Украины.
"Законопроект предусматривает утверждение указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", которым срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток", - говорится в пояснительной записке.
Соответственно, эти сроки продлены до 9 ноября.
Напомним, Верховная Рада 23 июля приняла законопроекты об утверждении Указов Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (11434) и "О продлении срока действия военного положения в Украине" (11433).
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Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Зєля от "вольной масті" - що хоче , то і робить , (в принципі воно вже нелигітимне).
яйцямчліну дЄрьмака!