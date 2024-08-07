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Новости Война
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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 3 месяца

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца - до 9 ноября 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта № 11434 на сайте Верховной Рады, который был принят парламентом 23 июля, а 7 августа возвращен с подписью президента Украины.

"Законопроект предусматривает утверждение указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", которым срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток", - говорится в пояснительной записке.

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Соответственно, эти сроки продлены до 9 ноября.

Напомним, Верховная Рада 23 июля приняла законопроекты об утверждении Указов Президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (11434) и "О продлении срока действия военного положения в Украине" (11433).

Автор: 

закон (3175) Зеленский Владимир (20234) мобилизация (2735) военное положение (506)


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Топ комментарии
+21
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07.08.2024 13:00
+15
А ×уль не продовжити - вибори відкладаються, ліве бабло тече, мітинги не на часі, гівномарафон нашкварює у три зміни коштом лохів...
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07.08.2024 12:57
+12
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07.08.2024 12:44
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а шо зєрмак
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07.08.2024 12:40 Ответить
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07.08.2024 12:44 Ответить
Виживе. Живучий как кошки.
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07.08.2024 13:13 Ответить
Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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07.08.2024 12:48 Ответить
Там вгодовані у відпустках скорше всього. Їм не 60. Скотини.
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07.08.2024 12:57 Ответить
А чого не Діда Мороза?
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07.08.2024 12:55 Ответить
А ×уль не продовжити - вибори відкладаються, ліве бабло тече, мітинги не на часі, гівномарафон нашкварює у три зміни коштом лохів...
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07.08.2024 12:57 Ответить
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07.08.2024 13:00 Ответить
Тільки ти чомусь "забув" написати, що не було воєнного стану по всій країні.
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07.08.2024 13:37 Ответить
..бо тоді реальні патріоти України робили справу - рятували Державу, а не шоу для дебілів, для тупорилих глядачів кварталу-лайномарафону, як оце вже шостий рік при Зєлє-Підєрмачній та її мародерах..
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07.08.2024 14:11 Ответить
Ти протупив - мова зовсім про інше.
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07.08.2024 23:20 Ответить
Кацапи мочать по ТВ. Знищили більше ніж зайшло.
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07.08.2024 12:59 Ответить
Цікаво , невже ще існують таки громадяне ( або фізичні особи) яки досі не знають , що "воєнний стан" не можна "продовжувати" - його можна або вводити, або припиняти👈

Зєля от "вольной масті" - що хоче , то і робить , (в принципі воно вже нелигітимне).
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07.08.2024 13:05 Ответить
а еслі чАво, мі яго сняцьом... Слава яйцямчліну дЄрьмака!
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07.08.2024 13:06 Ответить
А если куйло нападет?
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07.08.2024 13:15 Ответить
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07.08.2024 13:22 Ответить
червоні труселя- це підготовка акваторії порту для замінування зебілами-камікадзе? Хіба ні?
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07.08.2024 15:24 Ответить
 
 