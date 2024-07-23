Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 9 ноября

Верховная Рада продлила в Украине действие военного положения и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал и продление общей мобилизации на 90 дней. Тоже с 12 августа по 09 ноября. ЗА – 338", - говорится в сообщении.

Далее закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

Отметим, это уже 12-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ.

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