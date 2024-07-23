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Новости Война
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Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 9 ноября

Рада продовжила воєнний стан до 9 листопада

Верховная Рада продлила в Украине действие военного положения и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал и продление общей мобилизации на 90 дней. Тоже с 12 августа по 09 ноября. ЗА – 338", - говорится в сообщении.

Рада продовжила воєнний стан

Далее закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

Отметим, это уже 12-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанные мужчины не смогут перерегистрировать авто, если они имеют долги по штрафам ТЦК, - СМИ

Автор: 

ВР (29228) мобилизация (2735) военное положение (506)


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Топ комментарии
+12
Мабуть всі вже розуміють, що "воєнний стан" можна тільки вводити, або припиняти, а продовжувати - це якась незаконна забаганка нелигитимного лідора і просроченой більшості.
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23.07.2024 13:06
+7
Рада и Зеленский изобрели вечную власть. Один подает, другие голосуют. Повторяется раз в три месяуа.
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23.07.2024 13:16
+5
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України.

Тобто, збройної агресії проти України немає, через колізію? Ну тоді виникає ще один момент - прецедент. Якщо раз знайшли юридичну колізію в Конституції, то можна і надалі. А, так вона ж на паузі, сказало верховне опудало
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23.07.2024 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть всі вже розуміють, що "воєнний стан" можна тільки вводити, або припиняти, а продовжувати - це якась незаконна забаганка нелигитимного лідора і просроченой більшості.
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23.07.2024 13:06 Ответить
та давайте сразу на пятилетку- и царюйте
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23.07.2024 13:12 Ответить
Рада и Зеленский изобрели вечную власть. Один подает, другие голосуют. Повторяется раз в три месяуа.
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23.07.2024 13:16 Ответить
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
..............
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

виходить що в Україні немає війни і збройної агресії тому що військовий стан оголушується виключно в мирний час і лише при загрозі збройної агресії
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23.07.2024 13:25 Ответить
Вводиться "Воєнний стан" по причині юридичної колізії - русня війну Україні не оголосила (щей за використання слова "війна" - тюрьма).

Тому юридично Україна якщо перша оголосить війну то тоді по міжнародному праву вона типа "агрессор".

Звідси і "Воєнний стан". Якось так.
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23.07.2024 14:05 Ответить
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України.

Тобто, збройної агресії проти України немає, через колізію? Ну тоді виникає ще один момент - прецедент. Якщо раз знайшли юридичну колізію в Конституції, то можна і надалі. А, так вона ж на паузі, сказало верховне опудало
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23.07.2024 14:35 Ответить
Оголошення країною війни і країна розходиться у стані війни це не одне і те
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23.07.2024 15:21 Ответить
нелигітимна рада, голосує нелегітимні закони по вказівці простроченого преЗЕдента в країні де йде війна. при цому депутати мусора та військові-тцк не воюють, а відправляють на фронт замість себе цивільних.
суки, падли зелені і їх прихильнички, що ви зробили з країною яку я колись любив???
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23.07.2024 15:04 Ответить
На які кошти, може нардеп дубінський з ВРУ, придбати житло у Барселоні, звичайно для матері, дивлячись на його лист розрахунку, з бухгалтерії адміністрації ВРУ!!???

РигоАНАЛ Лавринович так не мудрив лукаво, а просто квартири, що виділені йому від ВРУ, він чесно крав і переписував на своїх синів!! Скільки синів, стільки й крав!!!

Гроші свої, він складав для перемоги ПРАВДИ в Україні, мабуть?? Лутковська, може підтвердити….

А ось з дубинським ??! Звідки такі гроші, у чесного депутата??? Хто ж його так «нахарчовує», перед «сороміцькими танцями»…!!

Більше читайте: https://368.media/2024/07/23/nardep-dubinskij-pid-chas-vijni-pridbav-na-matir-kvartiru-v-barseloni/
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23.07.2024 15:14 Ответить
А самі пішли на канікули.
Все для людей...
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23.07.2024 20:11 Ответить
 
 