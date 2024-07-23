РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4721 посетитель онлайн
Новости мобилизации
10 990 10

Военнообязанные мужчины не смогут перерегистрировать авто, если у них есть долги по штрафам ТЦК, - СМИ

Ухилянтку можуть відмовити у перереєстрації авто

Гражданин Украины может получить отказ в перерегистрации автомобиля, если он находится в розыске полицией или имеет открытые исполнительные производства. О причине отказа можно узнать на портале "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто" - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В свою очередь, в Главном сервисном центре отметили, что с помощью"Дії" можно выяснить причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление уже доступно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" можно будет узнать о штрафе от ТЦК за не вовремя обновленные данные, - Минобороны

Как отмечается, основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в "Дії" следующие:

  • транспортное средство находится в розыске в Интерполе;
  • транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;
  • одна из сторон находится в розыске в полиции;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;
  • у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
  • имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;
  • транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа военнообязанный может перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Читайте также: В "Дії" за более чем полгода перерегистрировали уже 140 тысяч авто

Услуга перерегистрации транспортного средства в "Дії" доступна только для физических лиц один раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, добавили в Главном сервисном центре.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в мобильном приложении "Дія". Автоматически их не будут штрафовать.

Автор: 

авто (4200) мобилизация (2735) штраф (1282) уклонисты (804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
В баканова і татарова вже забрали авто? Де їх шанець?
показать весь комментарий
23.07.2024 12:07
+6
показать весь комментарий
23.07.2024 12:09
+5
Все для людей.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все для людей.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:04 Ответить
В баканова і татарова вже забрали авто? Де їх шанець?
показать весь комментарий
23.07.2024 12:07 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2024 12:09 Ответить
Доверенность. - Не не слышали про такое.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:12 Ответить
до чого тут довіреність? довіреність не дає права власності, а тільки право на керування транспортним засобом, який можуть конфіскувати у власника, якщо у нього назбирається кілька штрафів.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:17 Ответить
Покупая по доверенности авто есть риск, что его заберут за штрафы того, кто продал это авто. Поэтому слышали, знаем.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:19 Ответить
Бачу, що тепер Кабмін в нас не виконавча гілка влади, а законодавча. Це вже 111 стаття, ілі ето другое? Що скажуть зеобранці?
показать весь комментарий
23.07.2024 12:21 Ответить
Порада: ухиляєшся мінімум чотири рази і далі все піде, як по маслу - ти вже недоторканний !!!
Не дякуйте....
показать весь комментарий
23.07.2024 12:31 Ответить
А воно їм по барабану , бо більшість їздять по документу на попереднього власника .
показать весь комментарий
23.07.2024 12:52 Ответить
 
 