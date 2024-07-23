Военнообязанные мужчины не смогут перерегистрировать авто, если у них есть долги по штрафам ТЦК, - СМИ

Гражданин Украины может получить отказ в перерегистрации автомобиля, если он находится в розыске полицией или имеет открытые исполнительные производства. О причине отказа можно узнать на портале "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто" - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В свою очередь, в Главном сервисном центре отметили, что с помощью"Дії" можно выяснить причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление уже доступно.

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Как отмечается, основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в "Дії" следующие:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа военнообязанный может перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

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Услуга перерегистрации транспортного средства в "Дії" доступна только для физических лиц один раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, добавили в Главном сервисном центре.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в мобильном приложении "Дія". Автоматически их не будут штрафовать.