Военнообязанные мужчины не смогут перерегистрировать авто, если у них есть долги по штрафам ТЦК, - СМИ
Гражданин Украины может получить отказ в перерегистрации автомобиля, если он находится в розыске полицией или имеет открытые исполнительные производства. О причине отказа можно узнать на портале "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
"Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто" - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В свою очередь, в Главном сервисном центре отметили, что с помощью"Дії" можно выяснить причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление уже доступно.
Как отмечается, основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в "Дії" следующие:
- транспортное средство находится в розыске в Интерполе;
- транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;
- одна из сторон находится в розыске в полиции;
- свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;
- у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
- имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;
- транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.
После устранения причины отказа военнообязанный может перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.
Услуга перерегистрации транспортного средства в "Дії" доступна только для физических лиц один раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, добавили в Главном сервисном центре.
Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в мобильном приложении "Дія". Автоматически их не будут штрафовать.
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