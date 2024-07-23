Військовозобов’язані чоловіки не зможуть перереєструвати авто, якщо вони мають борги за штрафами ТЦК, - ЗМІ
Громадянин України може отримати відмову у перереєстрації автомобіля, якщо він перебуває у розшуку поліцією або має відкриті виконавчі провадження. Про причину відмови можна дізнатися на порталі "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
"Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через Дію можна тільки одне авто" - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Своєю чергою, у Головному сервісному центрі зазначили, що за допомогою "Дії" можна з'ясувати причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення вже доступне.
Як зазначається, основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в "Дії" такі:
- транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
- транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
- одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
- наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
- транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.
Після усунення причини відмови військовозобов'язаний може перереєструвати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Послуга перереєстрації транспортного засобу в "Дії" доступна лише для фізичних осіб один раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, додали у Головному сервісному центрі.
Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично їх не штрафуватимуть.
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