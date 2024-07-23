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Військовозобов’язані чоловіки не зможуть перереєструвати авто, якщо вони мають борги за штрафами ТЦК, - ЗМІ

Ухилянтку можуть відмовити у перереєстрації авто

Громадянин України може отримати відмову у перереєстрації автомобіля, якщо він перебуває у розшуку поліцією або має відкриті виконавчі провадження. Про причину відмови можна дізнатися на порталі "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через Дію можна тільки одне авто" - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Своєю чергою, у Головному сервісному центрі зазначили, що за допомогою "Дії" можна з'ясувати причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення вже доступне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" можна буде дізнатися про штраф від ТЦК за невчасно оновлені дані, - Міноборони

Як зазначається, основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в "Дії" такі:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови військовозобов'язаний може перереєструвати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Читайте також: У "Дії" за понад пів року перереєстрували вже 140 тисяч авто

Послуга перереєстрації транспортного засобу в "Дії" доступна лише для фізичних осіб один раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, додали у Головному сервісному центрі.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично їх не штрафуватимуть.

Автор: 

авто (6164) мобілізація (3048) штраф (1861) ухилянти (896)


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Топ коментарі
+7
В баканова і татарова вже забрали авто? Де їх шанець?
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23.07.2024 12:07
+6
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23.07.2024 12:09
+5
Все для людей.
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23.07.2024 12:04
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23.07.2024 12:04 Відповісти
В баканова і татарова вже забрали авто? Де їх шанець?
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23.07.2024 12:07 Відповісти
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23.07.2024 12:09 Відповісти
Доверенность. - Не не слышали про такое.
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23.07.2024 12:12 Відповісти
до чого тут довіреність? довіреність не дає права власності, а тільки право на керування транспортним засобом, який можуть конфіскувати у власника, якщо у нього назбирається кілька штрафів.
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23.07.2024 12:17 Відповісти
Покупая по доверенности авто есть риск, что его заберут за штрафы того, кто продал это авто. Поэтому слышали, знаем.
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23.07.2024 12:19 Відповісти
Бачу, що тепер Кабмін в нас не виконавча гілка влади, а законодавча. Це вже 111 стаття, ілі ето другое? Що скажуть зеобранці?
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23.07.2024 12:21 Відповісти
Порада: ухиляєшся мінімум чотири рази і далі все піде, як по маслу - ти вже недоторканний !!!
Не дякуйте....
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23.07.2024 12:31 Відповісти
А воно їм по барабану , бо більшість їздять по документу на попереднього власника .
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23.07.2024 12:52 Відповісти
 
 