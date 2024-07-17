У "Дії" можна буде дізнатися про штраф від ТЦК за невчасно оновлені дані, - Міноборони

Військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

За його словами, про штраф за неоновлені дані дізнаватимуться "так само як і про штраф за перевищення швидкості".

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Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", - розповів Лазуткін.

У Міноборони нагадали, що з 17 липня оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть, додав речник Міноборони.

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