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У "Дії" можна буде дізнатися про штраф від ТЦК за невчасно оновлені дані, - Міноборони

У Дії можна буде дізнатися про штраф від ТЦК за неоновлені дані

Військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

За його словами, про штраф за неоновлені дані дізнаватимуться "так само як і про штраф за перевищення швидкості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чи будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних? Пояснює Генштаб

Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", - розповів Лазуткін.

У Міноборони нагадали, що з 17 липня оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть, додав речник Міноборони.

Читайте також: В Україні не планують збільшувати кількість блокпостів у містах з 17 липня, - Міноборони 

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) штраф (1892) Дія (1149)


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Топ коментарі
+12
скоро штрафи будуть на касі в атб видавати
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17.07.2024 13:09 Відповісти
+10
Нові наративи щодо покори -"підкоряйся і вмирай"
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17.07.2024 13:08 Відповісти
+9
Як зручно, все для людей. Ні в одному концтаборі такого нема
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17.07.2024 13:16 Відповісти
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Нові наративи щодо покори -"підкоряйся і вмирай"
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17.07.2024 13:08 Відповісти
скоро штрафи будуть на касі в атб видавати
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17.07.2024 13:09 Відповісти
Спочатку пОвістка, як доповнення до чеку.
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17.07.2024 13:13 Відповісти
А що на кшалт магазів АТБ які потрапили під обстріл кідарів, яка участь Держави України у їх відновленні? Чи всім пох на самого великого гравця на ринку забезпечення продуктами харчування в Україні?
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17.07.2024 13:16 Відповісти
не підказуй
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17.07.2024 15:46 Відповісти
В часи війни по іншому не буває
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17.07.2024 13:28 Відповісти
З відзивів стає зрозуміло тут 73% нація рабів
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17.07.2024 13:34 Відповісти
А ти Спартак? Доведи справою.
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17.07.2024 13:47 Відповісти
рабів в нас таки багацько - свою землю відстоювати не хочуть, максимум - знайти собі трохи добрішого пана ніж русня - німця, поляка, та хоч мадяра.
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17.07.2024 14:05 Відповісти
Відзиви - це що по свинособачому? Пиши на рідній... ми зрозуміємо
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17.07.2024 14:17 Відповісти
І через пару років ще більше бідності ще більше сімей тих кого оштрафують і відберуть житло і всі вони підуть під собез з порожньою казною
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17.07.2024 16:39 Відповісти
а Єзебіли у своєму амплуа, поки кацапам усі дані не зберуть, придумають ще щось.
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17.07.2024 13:10 Відповісти
Навіщо виправдовувати ухилянтів? Хто захищати НЕньку буде?
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17.07.2024 13:19 Відповісти
Хто голосував за Зє. Їх 73%. Більш ніж достатньо для захисту країни своєї мрії.
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17.07.2024 13:30 Відповісти
Ви - особистим прикладом .
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17.07.2024 13:40 Відповісти
Як зручно, все для людей. Ні в одному концтаборі такого нема
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17.07.2024 13:16 Відповісти
Коли Німеччина напала на Польщу було якось по іншому?
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17.07.2024 13:25 Відповісти
))) Поляки вводили штрафи до того як в спину ударив совок чи після? Мені просто цікаво, ато бачу ви ІСТОРИК)
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17.07.2024 14:05 Відповісти
Точно, у всіх країнах куди Гітлер нападав одразу піднімали ціни на цукор для підтримки здорового способу життя
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17.07.2024 16:31 Відповісти
Який юрист такі і консультації.
Випускник Масковского гасударственного чи Крижопільського професійного?
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17.07.2024 13:27 Відповісти
Як в той старий басяцькій пісні: Выпускник одесского овира я имею кое что сказать..♧♣★♧♡♥
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17.07.2024 22:08 Відповісти
Їм варто сходити к ***** муттер
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17.07.2024 13:36 Відповісти
Хочу повідомити речника Міністерства оборони Дмитра 3,14здюткіна Лазуткіна , що МО з 2017 року має доступ до практично всіх державниих реєстрів . Тобто ,щоб отримати дані людини - працівникам МО достатньо 2 тицьнути кнопку. Яким потрібно бути розумово відсталим або як забити болт на свою роботу ,щоб за 7 років цього не зробити .

Більше того , хочу зауважити введеня в оману людей і винесення НЕЗАКОННИХ штрафів - це підпадає під первищення службових повноважень , що під час воєнного стану - до 10 років обмеження волі ....
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17.07.2024 13:39 Відповісти
Та хто хоч більш менш має клепку, прекрасно розуміє, що цей весь цирк починаючи від недоЗакону про мобілізацію і закінчуючи оновленнями данних і вакханалією про штрафи - це усього лиш спосіб здерти бабла з "багатого" народу......
П.С - виглядає, як стриження баранів перед тим як підпишуть договорняк. Все це почалось коли наш бубочка приперся з Вільнюса, бачу там вже всьо йому сказали, що і як має підписати..... От і спішать, щоб до виборів в США і мирову підписати і овець постригти....
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17.07.2024 14:17 Відповісти
Майбутнє поруч ....
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17.07.2024 13:42 Відповісти
А у кого-то ещё есть дія?)))
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17.07.2024 13:43 Відповісти
У мене паспорт-книжечка. Я не продався світовій владі !!
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17.07.2024 14:56 Відповісти
Ну я просто удалил её как только просрочился сертификат о вакцинации. Я так и не нашел смысла её использования.
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17.07.2024 14:59 Відповісти
Так само. Не кажу, що погана ідея, просто мені не потрібна
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17.07.2024 15:07 Відповісти
чисто для розуміння - штраф випишуть незалежно від того є ДіЯ чи ні і далі по списку там пеню за невчасну сплату арешт рахунків і т д. ДІЯ це зручний інструмент щоб швидко взнати чи є штраф за перевищення швидкості і тому подібне.
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17.07.2024 16:33 Відповісти
Чисто для понимания - я нахожусь в Германии, учусь здесь и живу. Поэтому пишу своё мнение. Моё мнение - приложение не даёт мне никаких бонусов.
ДІЯ це зручний інструмент щоб швидко взнати чи є штраф за перевищення швидкості і тому подібне.
За всё время пользования данное приложение не смогло подтянуть мои документы и пару раз прислало мне уведомление о штрафах, которых не существовало.
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17.07.2024 17:02 Відповісти
Яка зручна «країна у смартфоні» ! Але якщо людині щось треба від країни- це ще той квест!
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17.07.2024 13:48 Відповісти
"ми для вас вигадали програму, щоб вам було зручно дізнатися що ми для вас вигадали новий штраф"
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17.07.2024 14:51 Відповісти
Відповідно до українського законодавства, воєнний стан також передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
Які права не можуть обмежуватися

Конституція України говорить, що під час дії правового режиму воєнного стану не можуть обмежуватися права та свободи, які передбачені її наступними статтями:
ст. 24 - громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом;ст. 25 - громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство;ст. 27 - кожна людина має невід'ємне право на життя;ст. 28 - кожен має право на повагу до його гідності;ст. 29 - кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність;ст. 40 - кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;ст. 47 - кожен має право на житло;ст. 51 - шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка;ст. 52 - діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним;ст. 55 - права і свободи людини і громадянина захищаються судом;ст. 56 - кожен має право на відшкодування коштом держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;ст. 57 - кожному гарантується право знати свої права і обов'язки;ст. 58 - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи;ст. 59 - кожен має право на професійну правничу допомогу;ст. 60 - ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;ст. 61 - ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;ст. 62 - особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду;ст. 63 - особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
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17.07.2024 14:27 Відповісти
За отмену Конституции каждый из депутатов.Независимо в каком политпроэкте партии (по факту ОПГ) пролез в корыто правления, должен нести уголовную ответсвенность.Важно выловить каждого из депутатов как этого созыва, так и папиредныкив.
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17.07.2024 15:45 Відповісти
УДОБНО і водночас ПОТУЖНО!
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17.07.2024 15:14 Відповісти
Чего вы бухтите, Зельц для вас старается, чтобы народу было комфортней.
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17.07.2024 15:35 Відповісти
Кто вам доктор? Что не понятно, после сдачи юга,после гибели сотен тысяч наших соотечественников, после миллионов беженцев, после отмены Конституции и свободы слова, после узурпации власти, после пререработки генералами кремлевцами ЗСУна мясо, после исчезновения 700 тыс добровольцев, после тотальной брэхни, всей этой ватаге правтителей убегать некуда.Их будут искать каждого. Поэтому правители вынуждены идти путем создания Северной Кореи Европы. В Украине сбросить ярмо ворюг-схематозников (всей резиденской вертикали, всех депутатов разного уровня, всех назначенных ими министров, замов и других руководителей) можно только силой. Именно для этого в тылу держится миллионная армия вертухаев. Пока нация не создаст партию нации.Без сегодняшних 370 ОПГ-диванов политпрожекторв, нация обречена.
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17.07.2024 15:42 Відповісти
Вова, **** їх
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17.07.2024 16:00 Відповісти
 
 