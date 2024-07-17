У "Дії" можна буде дізнатися про штраф від ТЦК за невчасно оновлені дані, - Міноборони
Військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.
За його словами, про штраф за неоновлені дані дізнаватимуться "так само як і про штраф за перевищення швидкості".
Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", - розповів Лазуткін.
У Міноборони нагадали, що з 17 липня оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.
Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть, додав речник Міноборони.
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Випускник Масковского гасударственного чи Крижопільського професійного?
3,14здюткінаЛазуткіна , що МО з 2017 року має доступ до практично всіх державниих реєстрів . Тобто ,щоб отримати дані людини - працівникам МО достатньо 2 тицьнути кнопку. Яким потрібно бути розумово відсталим або як забити болт на свою роботу ,щоб за 7 років цього не зробити .
Більше того , хочу зауважити введеня в оману людей і винесення НЕЗАКОННИХ штрафів - це підпадає під первищення службових повноважень , що під час воєнного стану - до 10 років обмеження волі ....
П.С - виглядає, як стриження баранів перед тим як підпишуть договорняк. Все це почалось коли наш бубочка приперся з Вільнюса, бачу там вже всьо йому сказали, що і як має підписати..... От і спішать, щоб до виборів в США і мирову підписати і овець постригти....
ДІЯ це зручний інструмент щоб швидко взнати чи є штраф за перевищення швидкості і тому подібне.
За всё время пользования данное приложение не смогло подтянуть мои документы и пару раз прислало мне уведомление о штрафах, которых не существовало.
Які права не можуть обмежуватися
Конституція України говорить, що під час дії правового режиму воєнного стану не можуть обмежуватися права та свободи, які передбачені її наступними статтями:
ст. 24 - громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом;ст. 25 - громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство;ст. 27 - кожна людина має невід'ємне право на життя;ст. 28 - кожен має право на повагу до його гідності;ст. 29 - кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність;ст. 40 - кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;ст. 47 - кожен має право на житло;ст. 51 - шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка;ст. 52 - діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним;ст. 55 - права і свободи людини і громадянина захищаються судом;ст. 56 - кожен має право на відшкодування коштом держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;ст. 57 - кожному гарантується право знати свої права і обов'язки;ст. 58 - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи;ст. 59 - кожен має право на професійну правничу допомогу;ст. 60 - ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;ст. 61 - ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;ст. 62 - особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду;ст. 63 - особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.