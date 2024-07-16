З 17 липня оновити дані можна буде лише в ТЦК або "Резерв+", - Міноборони
З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+".
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані.
Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є. І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону.
Від завтра оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура", - повідомив Лазуткін.
Речник Міноборони відзначив, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.
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Якщо хто збирався оновлювати через побоювання штрафу і не встиг - резерв+ оптимальний варіант.
Займе навіть 4 хвилини.
Хто не збирався - то інша ситуація і інші поради
якщо більше 59 секунд, то вже не встиг
Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?
Очікую сюди також навали зрадоботів ))
бо бидлу дійсно не хочеться називатися покірним
І "ваш покірний слуга" - це із кацапської літератури вираз, тут прям 3в1, ваш, покірний і слуга, людина визнає власника, кориться і визнає, що вона слуга. Але що кому ближче ))). Тут кацапів просто море пасеться і кидають що їм ближче.
В нормальному світі є термін "законослухняний громадянин", але де "население" - там "ваши покорные слуги". Ну царя там ніхто не відміняв і кріпосне.
your obedient servant - не кацапське, а походженням ще з феодальної Європи, кацапи скопіювали лише в 18 сторіччі
це було і про послужливість, але ще й про ранг та честь. Так могли говорити вассали, повноправні громадяни, а не чернь.
Цей фразеологізм був широко поширений в літературі, і якщо людина вирішила застосувати його, то вона її читала. І ще сьогодні досить поширений серед інтелігенції та в листуванні
Так, згоден, що рівноправні громадяни можуть так не говорити, це застаріла фразема.
Ну то й що?
Я лише хотів сказати, що він мав на увазі точно не "слуг народу", а оту фразему.
І перекрутили саме Ви - про "слуг", чи то зелених, чи то рабів, не важливо
а бидло теж вільне і незалежне. як Ви їх відрізняєте від свободних людей? Це риторичне питання, не відповідайте.
"Слуги народу" на броні всі, так що це навіть не смішно. Як відрізнити, ну це як ви пишете є книги і вільними людьми народжуються, бо якщо людина звикла в рабстві, то тягнуть совок до сих пір для вільної молоді.
Почему государство заставляет людей подавать данные, если они уже есть в других государственных реестрах, количество которых уже зашкаливает? И за это ещё и штрафует граждан на большие суммы.
Получается так что, например, предприятие подаёт данные, делает сверку несколько раз, а потом раз - при обновлении в приложении (на самом деле поделке) получаем сообщение что данные не найдены.
Возникает вопрос - куда деваются те данные что передало и несколько раз сверло предприятие?
Снова чиновники просрали все и ответственность за это возложили на простых граждан в виде штрафов и лишения свободы.
«Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку - вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру будуть ідентифікувати тих, кого потрібно примусово доставити в ТЦК.
Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах. Наприклад, вона оформляла паспорт у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.»
Тепер виникає питання - а нахіба тоді був весь цей цирк з "оновленням"?
А тэцэка надо добровольный слив своих пд лично гражданином.
Вообще то в эпоху интернета люди наплевательски относятся к свом пд, размещая направо и налево)))
Например:
Это принуждение противоречит ст.63 Конституции Украины - НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИТЯНУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ за отказ давать информацию в отношении себя и близких своих родственниках !
Мають для цього таки ознаки: "звання", підпорядкованність, озброення.
Також громадяне повинні пам"ятати, що вони можуть понести кримінальну відповідальнісь за отримання документа - "військовий квіток" зі штампом неутворенного (державного) суб"єкту .