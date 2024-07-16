З 17 липня оновити дані можна буде лише в ТЦК або "Резерв+", - Міноборони

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+".

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані.

Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є. І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону.

Від завтра оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура", - повідомив Лазуткін.

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Речник Міноборони відзначив, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.