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З 17 липня оновити дані можна буде лише в ТЦК або "Резерв+", - Міноборони

представники ТЦК виписують повістку

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+".

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку "Резерв+". Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані.

Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є. І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону.

Від завтра оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура", - повідомив Лазуткін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, - Міноборони

Речник Міноборони відзначив, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) ТЦК та СП (680) Резерв+ (79)


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Топ коментарі
+13
Можна було спокійно все оновити ще місяць тому хоч в ЦНАПі, хоч в Резерві, що ваш слуга і зробив, за 5 хвилин.

Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?

Очікую сюди також навали зрадоботів ))
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16.07.2024 22:16 Відповісти
+11
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется (с).
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16.07.2024 22:11 Відповісти
+10
А ТЦКашники встигли оновити свої данні? Завтра йду перевіряти, начувайтеся якщо піймаю.
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16.07.2024 22:03 Відповісти
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Лазуткін, судячи з лексики:

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16.07.2024 21:57 Відповісти
А ТЦКашники встигли оновити свої данні? Завтра йду перевіряти, начувайтеся якщо піймаю.
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16.07.2024 22:03 Відповісти
крім діючих військовослужбовців (с)
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16.07.2024 22:19 Відповісти
Ну він же абсолютно правий.
Якщо хто збирався оновлювати через побоювання штрафу і не встиг - резерв+ оптимальний варіант.
Займе навіть 4 хвилини.
Хто не збирався - то інша ситуація і інші поради
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16.07.2024 22:03 Відповісти
Нехай ще нагадає десь о 23:45, бо занадто мало інформації про оновлення даних, люди могли просто забути.
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16.07.2024 22:03 Відповісти
сроки не продлили, но оновится можно)), родная армия)))
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16.07.2024 22:08 Відповісти
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется (с).
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16.07.2024 22:11 Відповісти
сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин Джерело:

якщо більше 59 секунд, то вже не встиг
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16.07.2024 22:15 Відповісти
Можна було спокійно все оновити ще місяць тому хоч в ЦНАПі, хоч в Резерві, що ваш слуга і зробив, за 5 хвилин.

Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?

Очікую сюди також навали зрадоботів ))
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16.07.2024 22:16 Відповісти
Молодець что оновили, а теперь колись бронь имеешь
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17.07.2024 07:37 Відповісти
Підари zeрмаківськи, йдіть *****.
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17.07.2024 11:21 Відповісти
"що ваш слуга і зробив" - відразу видно звідки і ким написано.
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17.07.2024 12:00 Відповісти
людина просто не захотіла повністю писати фразеологізм "ваш покірний слуга"

бо бидлу дійсно не хочеться називатися покірним
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17.07.2024 20:20 Відповісти
Оце ви перекрутили ))).Тобто вільні і незалежні це по вашому бидло? - як же поперло нафталіном і совком.

І "ваш покірний слуга" - це із кацапської літератури вираз, тут прям 3в1, ваш, покірний і слуга, людина визнає власника, кориться і визнає, що вона слуга. Але що кому ближче ))). Тут кацапів просто море пасеться і кидають що їм ближче.

В нормальному світі є термін "законослухняний громадянин", але де "население" - там "ваши покорные слуги". Ну царя там ніхто не відміняв і кріпосне.
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18.07.2024 00:56 Відповісти
що я перекрутив?
your obedient servant - не кацапське, а походженням ще з феодальної Європи, кацапи скопіювали лише в 18 сторіччі
це було і про послужливість, але ще й про ранг та честь. Так могли говорити вассали, повноправні громадяни, а не чернь.
Цей фразеологізм був широко поширений в літературі, і якщо людина вирішила застосувати його, то вона її читала. І ще сьогодні досить поширений серед інтелігенції та в листуванні
Так, згоден, що рівноправні громадяни можуть так не говорити, це застаріла фразема.
Ну то й що?
Я лише хотів сказати, що він мав на увазі точно не "слуг народу", а оту фразему.
І перекрутили саме Ви - про "слуг", чи то зелених, чи то рабів, не важливо

а бидло теж вільне і незалежне. як Ви їх відрізняєте від свободних людей? Це риторичне питання, не відповідайте.
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18.07.2024 11:40 Відповісти
Уточну, цей фразеологім був поширений виключно в раші, я не знаю українських ні фільмів ні книг з таким фразеологізмом, це виключно кацапский текст, ну або БДСМ ігри, але це інша історія. Видно що людина добре читала саме радянські книги чи звідти, де це було поширено і мінялося 100500 разів.

"Слуги народу" на броні всі, так що це навіть не смішно. Як відрізнити, ну це як ви пишете є книги і вільними людьми народжуються, бо якщо людина звикла в рабстві, то тягнуть совок до сих пір для вільної молоді.
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18.07.2024 13:44 Відповісти
https://blogs.library.duke.edu/rubenstein/2018/11/21/hamilton-burr/
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18.07.2024 15:28 Відповісти
А хто спорить, в ті часи https://find.library.duke.edu/catalog/DUKE000857309 Alexander Hamilton Letters, 1780, 1791 в Європі були поширені слуги, служанки, раби, кріпосні і т.д. повним ходом. В "рашу" все тягнули з Європи, починаючи від балету і літератури і закінчуючи зброєю. Зараз це в Україна навіщо використовувати, в Україні НІКОЛИ не було слуг у людей, навіщо цю єресь тягнути в Україну ?.. так і бачу як написавший про "ваш покірний слуга" читає текс 1780 року в оригіналі )))), чи це з боліт швидше взяте і тягнеться сюди, що більш правда.
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18.07.2024 16:11 Відповісти
ок )))
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18.07.2024 16:54 Відповісти
Тепер це платна послуга
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16.07.2024 22:20 Відповісти
Тут возникает вопрос интересный.
Почему государство заставляет людей подавать данные, если они уже есть в других государственных реестрах, количество которых уже зашкаливает? И за это ещё и штрафует граждан на большие суммы.
Получается так что, например, предприятие подаёт данные, делает сверку несколько раз, а потом раз - при обновлении в приложении (на самом деле поделке) получаем сообщение что данные не найдены.
Возникает вопрос - куда деваются те данные что передало и несколько раз сверло предприятие?
Снова чиновники просрали все и ответственность за это возложили на простых граждан в виде штрафов и лишения свободы.
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16.07.2024 22:21 Відповісти
Так к статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях есть примечание, которое определяет, что "положения статей 210 и 210-1 не применяются, то есть штраф не налагается, в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных путем электронного взаимодействия с другими реестрами или базами данных, держателем которых являются государственные органы
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16.07.2024 22:29 Відповісти
«За принципом таргетованої реклами» - заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.
«Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку - вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру будуть ідентифікувати тих, кого потрібно примусово доставити в ТЦК.
Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах. Наприклад, вона оформляла паспорт у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.»
Тепер виникає питання - а нахіба тоді був весь цей цирк з "оновленням"?
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17.07.2024 09:30 Відповісти
в том что ты подписываешься в том что ты существуешь по данному адресу, потом дело техники, повестку можешь и не получать, ты уведомлен, получи 17 тыс и распишысь!)
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17.07.2024 09:46 Відповісти
а потому, что если любой госреестр (владелец пд) сольёт данные, он попадает под действие Закону України "Про захист персональних данних", ст.63 Конституції України, ст.182 ККУ, ст. 28,32 Закону України «Про Нацполіцію», ст.15 КупАП.
А тэцэка надо добровольный слив своих пд лично гражданином.
Вообще то в эпоху интернета люди наплевательски относятся к свом пд, размещая направо и налево)))
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17.07.2024 09:48 Відповісти
А "органи" відповідають, що в них нема технічної можливості перевіряти бази даних, бо у них є тіко телефон..., ще тей із круглим циферблатом і всьо....
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18.07.2024 00:15 Відповісти
Це вже мене не обходить, е закон, його потрiбно виконувати
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18.07.2024 19:35 Відповісти
Тут "вопросов" много...
Например:
Это принуждение противоречит ст.63 Конституции Украины - НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИТЯНУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ за отказ давать информацию в отношении себя и близких своих родственниках !
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18.07.2024 17:39 Відповісти
Раніше в таких темах було повно народу, розповідали казки, які вони сміливі. А зараз поменшало, як завжди описалися і поки є час оновлюють дані.😁
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16.07.2024 22:28 Відповісти
Можешь сдохнуть но обновили меньше 1/2 от количества военнообязаних и из них 93% имеют бронь
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17.07.2024 07:45 Відповісти
Або вони думають, що мають бронювання. Багатьох з них очікують "сюрпризи"
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17.07.2024 09:31 Відповісти
Пропонуєш щоб ми вам - кацапам, які і нищать нашу Націю, та їх прихвостням , здались?
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16.07.2024 22:49 Відповісти
А прикол в том что всю инфу вносил военкомат
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17.07.2024 07:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yapEzGi0M2k ВАМ **** СОЛНЦЕ НЕ НАПЕКЛО! ГОНЧАРЕНКО В ЯРОСТИ! ОЧЕРЕДИ В ТЦК! СЛУГИ БЛОКИРУЮТ ВСЕ! СКАНДАЛ В РАДЕ
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17.07.2024 05:15 Відповісти
Их приоритет - банды людоловлв на улицах. Никто не спешит обрабатывать данные и рассылать повестки. Их устраивает эта система. Идёт набор дополнительных людоловов, но не тех кто будет заниматься обработкой данных. Это говорят депутаты.....
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17.07.2024 12:38 Відповісти
Зе перший оновився)
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17.07.2024 12:40 Відповісти
Он никому, ничего не должен, кроме своих родителей.
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17.07.2024 21:58 Відповісти
Вряд-ли... За ним следом идет ответственность за предыдущие 4 его уклонения ... Так что он старается не светиться...
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18.07.2024 17:58 Відповісти
Так зване "тцк" - повністю підпадає під Ст.260 ККУ ( незаконні воєнізовани формування) .
Мають для цього таки ознаки: "звання", підпорядкованність, озброення.
Також громадяне повинні пам"ятати, що вони можуть понести кримінальну відповідальнісь за отримання документа - "військовий квіток" зі штампом неутворенного (державного) суб"єкту .
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17.07.2024 13:15 Відповісти
Тоесть ничего не поменялось. Можно и дальше гулять. А зато как запугивали что нужно обновить даные именно до 16 числа. А тут видимо как всегда по принципу кто раньше обновил того раньше и загребут
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Для начала начинайте метить дома ТЦКашников и квартиры. И машины.
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17.07.2024 15:49 Відповісти
 
 