Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, - Міноборони
Якщо військовозобов'язаний громадянин ігнорує надіслані йому повістки та правила військового обліку, то після 16 липня його особу можуть передати у розшук.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.
У представниці Міноборони поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили свої військово-облікові дані, надішлють повістку поштою.
"Якщо він (чоловік, який не оновив дані, – ред.) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук", - зазначила Черногоренко.
Вона зауважила, що відповідний статус людина одразу зможе побачити у мобільному застосунку "Резерв+".
Черногоренко пояснила, що якщо особа не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, тобто повістках, то таке повідомлення вважатиметься врученим - аналогічно до процесу запрошення до суду.
"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання", - додала заступниця міністра оборони.
Раніше повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг залучили максимальний ресурс для роботи із відвідувачами.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.
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МО має 3 2017 року доступ до всіх реєтрів даних про людей .
Тому адміністративні штрафи за неноновлення даних незаконні .
Більше того працівники ТЦК ,які вчиняють ці злочинні дії підпадаютьпід статтю про перевищення службових повноважень , ще й у військовий час - років до 10...
А так це адмінка, 210, 210-1.
Хоть поржу
Он повно вимушених переселенців і родичів загиблих.
так що ця заступниця може піти умєрову помилковим тільки..
А як ні - то подарують своє майно державі, а держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці
ти думає встановити в Україні військовий комунізм ?
їбанько…
Виїхав чверть століття тому. Ні від кого не ховався. Офіційно через кордон виїхав. Не міг я ховатись від ТЦК - його не існувало. Особа прирівняна до УБД. Розміновував Україну, коли ти ще пішки під стіл бігав. Від кого я ховався? Що ти плетеш?
,,Весна пройшла-будемо саджати,,. Хто казав, що ,,воно,, не виконує передвиборчі лозунги?
З повагою.
Чи важко відсіяти номера ідентифікаційних кодів які є в реєстрах ТЦК від тих яких нема?
А далі - справа техніки.
Хтось може пояснити цей брєд?