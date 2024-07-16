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Новини Мобілізація
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Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, - Міноборони

У Міноборони розповіли, кого можуть оголосити в розшук після 16 липня

Якщо військовозобов'язаний громадянин ігнорує надіслані йому повістки та правила військового обліку, то після 16 липня його особу можуть передати у розшук.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

У представниці Міноборони поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили свої військово-облікові дані, надішлють повістку поштою.

"Якщо він (чоловік, який не оновив дані, – ред.) ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук", - зазначила Черногоренко.

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Вона зауважила, що відповідний статус людина одразу зможе побачити у мобільному застосунку "Резерв+".

Черногоренко пояснила, що якщо особа не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, тобто повістках, то таке повідомлення вважатиметься врученим - аналогічно до процесу запрошення до суду.

"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання", - додала заступниця міністра оборони.

Читайте також: У застосунку "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли понад 700 тисяч українців 

Раніше повідомлялося, що Центри надання адміністративних послуг залучили максимальний ресурс для роботи із відвідувачами.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

Автор: 

Міноборони (7513) розшук (657) мобілізація (3140) повістка (184) Черногоренко Катерина (129)


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Топ коментарі
+27
Презумпція винуватості
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16.07.2024 09:31 Відповісти
+21
Якийсь чорт з Міністерства Оборони сказав що навіть після оновлення даних людина все одно отримає штраф бо треба ще і ВЛК пройти.

Ця кончена влада все одно знайде засіб зробити людину винною, пограбувати її а потім вбити.
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16.07.2024 09:40 Відповісти
+20
Це агонія влади пів шостого дегенерата
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16.07.2024 09:34 Відповісти
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16.07.2024 09:48 Відповісти
Це вперше. Потім це приносить задоволення.)
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16.07.2024 09:54 Відповісти
Очень страшно, если бы мы знали шо это такое
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16.07.2024 09:57 Відповісти
Точно в Європу. У нас же з європейського тільки розшук, штрафи й акцизи на бензин із сигаретами. А, ну ще й європейські хатиночки в Іспанії у депутатів, суддів, прокурорів, тцкашників та інших слуг народу
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16.07.2024 10:16 Відповісти
А ще бусифiкацiя та ВЛК за пiв години теж по европейськи!
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16.07.2024 10:41 Відповісти
Гарна держава! Якщо ти не зробив нiчого, то ти злочинець!
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16.07.2024 10:08 Відповісти
Було 2 місяці від початку дії закону на оновлення даних. Замало ? До цього було ще мінімум 2 роки, щоб це зробити. Не хотілося нічого робити ? То хто ж винен.
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16.07.2024 10:13 Відповісти
Я ж за що й кажу! Не зробив нiчого, то ти злочинець! А зробив, то й тобi теж буде штраф, якщо не з'явишся по повicтцi! Чи з'явишся?
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16.07.2024 10:20 Відповісти
До чого тут 2 роки? Закон не має зворотньої сили в часі
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16.07.2024 10:38 Відповісти
2 роки тут до того, що не треба було долонями очі закривати, та робити вигляд, що не бачиш війну в Україні.
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20.07.2024 07:40 Відповісти
А чотириразовий обновився?
Zeлений шапітолій 95 знову шоу влаштовує?
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16.07.2024 10:10 Відповісти
кщо кацапи не зруйнують твій будинок так потужно-незламні Слуги Нарорду відберуть її у тебе
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16.07.2024 10:11 Відповісти
Ухилянти і так готові віддати кацапам все включаючи житло і своїх близьких.
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16.07.2024 14:05 Відповісти
Якщо спіймали, скрутили, то в окопи хоч з розшуком, хоч без розшуку..
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16.07.2024 10:14 Відповісти
Для довбойобів, яку тут всіляку хрєнь пишуть, є питання! Тцк це бандформування! У нас кобмін і поліція не є держструктурами! У кого є фотокопії документів, спростуйте мою заяву, я вибачусь! https://www.tiktok.com/@...zd_gluzd/video/7391784924245658885?is_from_webapp=1&sender_device=pc

https://fb.watch/tlRCy6-olx/

https://www.facebook.com/100011478133214/videos/453369837562955
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16.07.2024 10:15 Відповісти
Оголосіть у розшук оту АРМІЮ нероб-людоловів, яких ми утримуємо податками і яких в рази більше, ніж військових на передовій. Їх головна зброя - СТРАХ. Треба просто його позбутися.
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16.07.2024 10:16 Відповісти
Розганяють цю брехню по всім каналам та змі .

МО має 3 2017 року доступ до всіх реєтрів даних про людей .

Тому адміністративні штрафи за неноновлення даних незаконні .

Більше того працівники ТЦК ,які вчиняють ці злочинні дії підпадаютьпід статтю про перевищення службових повноважень , ще й у військовий час - років до 10...
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16.07.2024 10:18 Відповісти
Каждый из этих ублюдонов будет люстрирован после войны и еще надолго запомнит что Конституцию нельзя нарушать, даже если тебе отдают приказы и тебя защищает зелёный мерзкий кралик.
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16.07.2024 11:03 Відповісти
Згідно якої статті ККУ було оголошено розшук? Позорище, хоча би законодавство не згадували вже, щоб виправдати своє самоуправство.
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16.07.2024 10:22 Відповісти
Ст.336
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16.07.2024 14:10 Відповісти
Ага, тільки вона буде задіяна після проходження ВЛК і визначення придатності/непридатності та вручення "бойової повістки"

А так це адмінка, 210, 210-1.
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16.07.2024 14:30 Відповісти
Зебіляки нагнули себе разом.
Хоть поржу
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16.07.2024 10:22 Відповісти
Гарний вибiр! Якщо кацапи не зруйнували в тебе житло, то його забере держава!
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16.07.2024 10:25 Відповісти
Ну логика примерно понятна ихняя: зачем тебе жильё, если тебя итак в окопе КАБом разорвёт на куски ? Командир напишет - пропал без вести, чтоб не платить 15 млн родственникам, и не опустошать тем самым корыто для свиней при власти. Причём этот окоп это будет не укреп позиция, котрую государство заранее позаботилась обеспечить, а это будет траншея в пол роста, которую командир заставит копать тебя самого. Весело то как.
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16.07.2024 13:06 Відповісти
Якщо ти слимак - і так готовий віддати все кацапам, то для чого тобі житло?

Он повно вимушених переселенців і родичів загиблих.
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16.07.2024 13:27 Відповісти
ти що за хер, що розпоряджаешся чужим майном. ти його купляв людям, якщо не то пішов на'уй ра зам з своїм зеленим підаром
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16.07.2024 18:39 Відповісти
Мене інше цікавить , якщо відмінити всі драконівські примуси розблокувати Україну , чи багато людей ще виїде ?
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16.07.2024 10:26 Відповісти
Багато. Бо люди вже побачили свавілля і хз скільки те "вікно можливостей" протримається. Не треба було починати це з самого початку.
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16.07.2024 10:56 Відповісти
Не треба було починати оборонятись?
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16.07.2024 13:28 Відповісти
Не треба було закривати кордони і робити цирк з ТЦК. Могли би і самі здогадатися. Без тупих запитань.
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16.07.2024 13:30 Відповісти
Тобі з Хорватії (чи що там у тебе за триколор в під-ских кольорах) очевидно видніше
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16.07.2024 13:45 Відповісти
Грамотєй )
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16.07.2024 13:47 Відповісти
Не треба було обирати клована !
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16.07.2024 17:59 Відповісти
Та взагалі то мені ***** на тих дегенератів та їх бачення ситуації
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16.07.2024 10:38 Відповісти
Добровільні рекрутингові центри, добра підготовка, велика зарплата, наймання іноземців- це єдино-вірний вихід із ситуації. ВСЕ ОСТАННЄ ПОВНА ДУРНЯ.
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16.07.2024 10:50 Відповісти
ну ще можна почати вести хотяби діалог з народом, але це не той шлях який обрав наш вінценосний бубочка
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16.07.2024 12:32 Відповісти
Який діалог може бути з худобою яка обрала клоуна на роль президента. Завтра бубочка скаже що там кінь з двома х...ями і Пуйло хороший і та худоба побіжить цілувати ноги пуйлу, або вибере Притулку чи Арестовіча наступним гідрантом
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16.07.2024 13:21 Відповісти
теж думаю, що притулку одягнуть в вишиванку або зелені калісони аля "зелебобік стайл" і вірні хом'ячки побіжать голосувати за новоспеченого поЦреота(... Його їм втюхають як красиво альтернативу підігруючи настроям - "будь хто але не зеЛебобік ", це ж в 2019 з П.О. проканало.... І тоді епоха не тільки бідності закінчиться))))).....
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16.07.2024 13:48 Відповісти
Ха-ха. Їх сотні тисяч, якщо не мільйони. Вони самі вас в розшук оголосять.
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16.07.2024 10:55 Відповісти
7 мільйонів не оновили дані

так що ця заступниця може піти умєрову помилковим тільки..
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16.07.2024 11:42 Відповісти
Заплатять штраф і оновлять.
А як ні - то подарують своє майно державі, а держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці
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16.07.2024 13:32 Відповісти
ну ти й дибіл продажний
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16.07.2024 18:43 Відповісти
Слиш, куєсмокт ти дурний,

ти думає встановити в Україні військовий комунізм ?

їбанько…

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16.07.2024 20:15 Відповісти
держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці

Виїхав чверть століття тому. Ні від кого не ховався. Офіційно через кордон виїхав. Не міг я ховатись від ТЦК - його не існувало. Особа прирівняна до УБД. Розміновував Україну, коли ти ще пішки під стіл бігав. Від кого я ховався? Що ти плетеш?
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17.07.2024 00:32 Відповісти
Я ж не до тебе звертався. За 25 років ти напевно ж позбувся українського громадянства та отримав іберійске
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17.07.2024 07:56 Відповісти
Поймай меня если сможеш.
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16.07.2024 10:57 Відповісти
Естонія ухилянтів поки не видає?
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16.07.2024 13:33 Відповісти
Арестовича тоже,и того клоуна квартального который в штаты свалил тоже поищите,или только низшая каста,работяги и селяне,будут ограждены флажками и будут об'ектами охоты?
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16.07.2024 11:08 Відповісти
саме цікаве що вірні шавки влади з числа тцкунів і поліцаїв, за недоїдки від їх господарів сумлінно полюватимуть за своїм же народом
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16.07.2024 12:33 Відповісти
Так зване "міністерство оборони" - це така ж сама ліва приватна контора , як і " тцк" та інші, і яке зареєстровано в американському приватному реєстрі "DUNS"- тобто прибуткова организація) , тому будь яка співпраця та отримання якихось документів від таких контор, - це злочин.
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16.07.2024 12:00 Відповісти
Тебе на сонці поплавило?
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16.07.2024 13:35 Відповісти
500 млрд. дира в зеленому бюджеті. Клондайк для влади. Можна наклепати до 200 млрд. штрафу (+/-), а далі нерухомість, майно... Оновив дані-штрафу немає, наступний крок ,,влади,, повістка на ВЛК (прийшов - їдеш на БЗВП (учебка) не прийшов-штраф, кримінальна справа далі - всеодно їдеш на БЗВП). Не оновив - все теж саме плюс конфіскація майна і т.д. За кордоном - оновив (вказав адресу), прийшов лист, ти не з'явився бо за кордоном, далі крим.справа і розшук з подальшим внесенням тебе в базу розшукуваних осіб і можна пред'являти к ЄС претензії: ,,Ось, він в розшуку - єкстрадуйте...,,. Як поведеться влада іноземних держав, щодо екстрадиції питання риторичне. І, останнє ти не оновив за кордоном дані - і знову розшук, але інформації щодо місцезнаходження відсутня. Отже висновок: закон завідомо прописаний так, що як ти його не виконуй, все одно ти винен...
,,Весна пройшла-будемо саджати,,. Хто казав, що ,,воно,, не виконує передвиборчі лозунги?
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16.07.2024 12:00 Відповісти
За кордоном діє закон про охорону песональних даних (він розповсюджується на всіх хто перебуває на території в тому числі і українців). Персональні дані можуть вимагати органи влади (поліція, міграційна служба тощо) тих країн, особа не зобовязана повідомляти свої дані (адреса, телефон) іншим. Українських органів влади там не може бути за визначенням, українські консульства і посольства не є органами влади тих країн.
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16.07.2024 12:27 Відповісти
ТЦК не мають повноважень за кордоном (сам кулеба про це казав). І взагалі повістки на території інших держав не мають юридичної сили - такі міжнародні правила
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16.07.2024 12:29 Відповісти
Екстрадиція в країну в якій йде війна теж неможлива (принаймні зі слів кулеби)
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16.07.2024 12:41 Відповісти
Все так, але в нас не війна, а якійсь там черговий стан, в нас закони переписують за ніч, нам Конституцію замінили на ,,Я ваш приговор!,, Наш закон про перс.дані теж добре прописаний і що з того. Їм не потрібно ніяких юрпідстав, їм потрібен хаос!
З повагою.
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16.07.2024 14:24 Відповісти
«Удачной охоты, Маугли!» )) Эдак 6млн пошукать - энто запаришься чуток.
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16.07.2024 12:54 Відповісти
А що їх шукать? Ідентифікаційні коди отримували?
Чи важко відсіяти номера ідентифікаційних кодів які є в реєстрах ТЦК від тих яких нема?
А далі - справа техніки.
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16.07.2024 13:38 Відповісти
Єдиний вихід для влади створювати іноземні легіони на кшталт французького. Це не дешево. Війна взагалі наддорога річ.
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16.07.2024 12:58 Відповісти
А у этой свиноподобной заступницi сколько родственников, кумовьёв, друзей мужского пола призывного возраста воюют на самом "нуле" ? Ставлю два бакса, что ни одного, ска.
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16.07.2024 13:10 Відповісти
До неї в родичі набиваєшся?
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16.07.2024 13:40 Відповісти
Правильно, а ще мобілізацію потрібно зробити з 23 років, щоб всі хто в 2019 голосував за клоуна реально відчули на собі результати свого вибору!
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16.07.2024 13:20 Відповісти
При Порошенку Росія б не напала на Україну?
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16.07.2024 13:48 Відповісти
ні, не напала б! бо Порошенко чітко, непохитно і потужно виконував «Мінськ 2
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16.07.2024 13:58 Відповісти
Во Львове дня 2 назад гранату в военкомат метнули ночью, фасад повредили. Это народ так повестки возвращает )
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16.07.2024 13:53 Відповісти
в бусики нужно паковать сразу! а то ещё тратиться на почтовые услуги доя этих ухылянтов позорных!
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16.07.2024 13:55 Відповісти
О, вот глас народа. «Всех в бусики, всех на мясо!!» Немного режет слух, но если правильно подать… Админуслуга для женщин «бусик» - простой способ избавиться от надоевшего мужа )))
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16.07.2024 14:02 Відповісти
Я знаю одного уклониста, четыре раза подтирался повестками, инфа сотка.
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16.07.2024 14:37 Відповісти
Це те саме як Дтек высилють менi смс за електроенергiю. Хату разом з лiчiльником вже 2 роки як кацапи знищiли. Я живу чорти де, а смс приходять кожний мiсяць с все бiльшою сумою боргу. Мене там 2 роки нема (як i багатьох тих кому будуть присилати повiстку по адресi прописки) будуть слати повiстки по адресу якого фактично вже не iснуе, чi вiн на тимчасово окупрванiй терiторii) А людина в очi не бачiла ту повicтку, i буде зрадник Украiни та ухилянт? Мудро,як i все що придумали зеленi недоумки.
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16.07.2024 14:45 Відповісти
Прикольно. Я не порушував закони України, оскільки навіть в Україні не був.А закони України діють виключно в Україні. І я став злочинцем?
Хтось може пояснити цей брєд?
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17.07.2024 00:23 Відповісти
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