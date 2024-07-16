РУС
Граждан, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск, - Минобороны

У Міноборони розповіли, кого можуть оголосити в розшук після 16 липня

Если военнообязанный гражданин игнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, то после 16 июля его личность могут передать в розыск.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.

У представительницы Минобороны поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили свои военно-учетные данные, пришлют повестку по почте.

"Если он (человек, который не обновил данные - ред.) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск", - отметила Черногоренко.

Читайте: Мобилизация в Украине идет по плану, - Зеленский

Она отметила, что соответствующий статус человек сразу сможет увидеть в мобильном приложении "Резерв+".

Черногоренко объяснила, что если лицо не расписывается в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то есть повестках, то такое сообщение будет считаться врученным - аналогично процессу приглашения в суд.

"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого выполнения", - добавила заместитель министра обороны.

Также читайте: Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза, кампания в Украине набирает обороты, - Reutres

Ранее сообщалось, что Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

Напомним, новый закон о мобилизации, который несколько месяцев назад приняла Рада, обязал всех военнообязанных с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

Минобороны (9586) розыск (847) мобилизация (2908) повестка (158) Черногоренко Екатерина (127)
+27
Презумпція винуватості
16.07.2024 09:31 Ответить
+21
Якийсь чорт з Міністерства Оборони сказав що навіть після оновлення даних людина все одно отримає штраф бо треба ще і ВЛК пройти.

Ця кончена влада все одно знайде засіб зробити людину винною, пограбувати її а потім вбити.
16.07.2024 09:40 Ответить
+20
Це агонія влади пів шостого дегенерата
16.07.2024 09:34 Ответить
Страшно
16.07.2024 09:48 Ответить
Це вперше. Потім це приносить задоволення.)
16.07.2024 09:54 Ответить
Очень страшно, если бы мы знали шо это такое
16.07.2024 09:57 Ответить
Точно в Європу. У нас же з європейського тільки розшук, штрафи й акцизи на бензин із сигаретами. А, ну ще й європейські хатиночки в Іспанії у депутатів, суддів, прокурорів, тцкашників та інших слуг народу
16.07.2024 10:16 Ответить
А ще бусифiкацiя та ВЛК за пiв години теж по европейськи!
16.07.2024 10:41 Ответить
Гарна держава! Якщо ти не зробив нiчого, то ти злочинець!
16.07.2024 10:08 Ответить
Було 2 місяці від початку дії закону на оновлення даних. Замало ? До цього було ще мінімум 2 роки, щоб це зробити. Не хотілося нічого робити ? То хто ж винен.
16.07.2024 10:13 Ответить
Я ж за що й кажу! Не зробив нiчого, то ти злочинець! А зробив, то й тобi теж буде штраф, якщо не з'явишся по повicтцi! Чи з'явишся?
16.07.2024 10:20 Ответить
До чого тут 2 роки? Закон не має зворотньої сили в часі
16.07.2024 10:38 Ответить
2 роки тут до того, що не треба було долонями очі закривати, та робити вигляд, що не бачиш війну в Україні.
20.07.2024 07:40 Ответить
А чотириразовий обновився?
Zeлений шапітолій 95 знову шоу влаштовує?
16.07.2024 10:10 Ответить
кщо кацапи не зруйнують твій будинок так потужно-незламні Слуги Нарорду відберуть її у тебе
16.07.2024 10:11 Ответить
Ухилянти і так готові віддати кацапам все включаючи житло і своїх близьких.
16.07.2024 14:05 Ответить
Якщо спіймали, скрутили, то в окопи хоч з розшуком, хоч без розшуку..
16.07.2024 10:14 Ответить
Для довбойобів, яку тут всіляку хрєнь пишуть, є питання! Тцк це бандформування! У нас кобмін і поліція не є держструктурами! У кого є фотокопії документів, спростуйте мою заяву, я вибачусь! https://www.tiktok.com/@...zd_gluzd/video/7391784924245658885?is_from_webapp=1&sender_device=pc

https://fb.watch/tlRCy6-olx/

https://www.facebook.com/100011478133214/videos/453369837562955
16.07.2024 10:15 Ответить
Оголосіть у розшук оту АРМІЮ нероб-людоловів, яких ми утримуємо податками і яких в рази більше, ніж військових на передовій. Їх головна зброя - СТРАХ. Треба просто його позбутися.
16.07.2024 10:16 Ответить
Розганяють цю брехню по всім каналам та змі .

МО має 3 2017 року доступ до всіх реєтрів даних про людей .

Тому адміністративні штрафи за неноновлення даних незаконні .

Більше того працівники ТЦК ,які вчиняють ці злочинні дії підпадаютьпід статтю про перевищення службових повноважень , ще й у військовий час - років до 10...
16.07.2024 10:18 Ответить
Каждый из этих ублюдонов будет люстрирован после войны и еще надолго запомнит что Конституцию нельзя нарушать, даже если тебе отдают приказы и тебя защищает зелёный мерзкий кралик.
16.07.2024 11:03 Ответить
Згідно якої статті ККУ було оголошено розшук? Позорище, хоча би законодавство не згадували вже, щоб виправдати своє самоуправство.
16.07.2024 10:22 Ответить
Ст.336
16.07.2024 14:10 Ответить
Ага, тільки вона буде задіяна після проходження ВЛК і визначення придатності/непридатності та вручення "бойової повістки"

А так це адмінка, 210, 210-1.
16.07.2024 14:30 Ответить
Зебіляки нагнули себе разом.
Хоть поржу
16.07.2024 10:22 Ответить
Гарний вибiр! Якщо кацапи не зруйнували в тебе житло, то його забере держава!
16.07.2024 10:25 Ответить
Ну логика примерно понятна ихняя: зачем тебе жильё, если тебя итак в окопе КАБом разорвёт на куски ? Командир напишет - пропал без вести, чтоб не платить 15 млн родственникам, и не опустошать тем самым корыто для свиней при власти. Причём этот окоп это будет не укреп позиция, котрую государство заранее позаботилась обеспечить, а это будет траншея в пол роста, которую командир заставит копать тебя самого. Весело то как.
16.07.2024 13:06 Ответить
Якщо ти слимак - і так готовий віддати все кацапам, то для чого тобі житло?

Он повно вимушених переселенців і родичів загиблих.
16.07.2024 13:27 Ответить
ти що за хер, що розпоряджаешся чужим майном. ти його купляв людям, якщо не то пішов на'уй ра зам з своїм зеленим підаром
16.07.2024 18:39 Ответить
Мене інше цікавить , якщо відмінити всі драконівські примуси розблокувати Україну , чи багато людей ще виїде ?
16.07.2024 10:26 Ответить
Багато. Бо люди вже побачили свавілля і хз скільки те "вікно можливостей" протримається. Не треба було починати це з самого початку.
16.07.2024 10:56 Ответить
Не треба було починати оборонятись?
16.07.2024 13:28 Ответить
Не треба було закривати кордони і робити цирк з ТЦК. Могли би і самі здогадатися. Без тупих запитань.
16.07.2024 13:30 Ответить
Тобі з Хорватії (чи що там у тебе за триколор в під-ских кольорах) очевидно видніше
16.07.2024 13:45 Ответить
Грамотєй )
16.07.2024 13:47 Ответить
Не треба було обирати клована !
16.07.2024 17:59 Ответить
Та взагалі то мені ***** на тих дегенератів та їх бачення ситуації
16.07.2024 10:38 Ответить
Добровільні рекрутингові центри, добра підготовка, велика зарплата, наймання іноземців- це єдино-вірний вихід із ситуації. ВСЕ ОСТАННЄ ПОВНА ДУРНЯ.
16.07.2024 10:50 Ответить
ну ще можна почати вести хотяби діалог з народом, але це не той шлях який обрав наш вінценосний бубочка
16.07.2024 12:32 Ответить
Який діалог може бути з худобою яка обрала клоуна на роль президента. Завтра бубочка скаже що там кінь з двома х...ями і Пуйло хороший і та худоба побіжить цілувати ноги пуйлу, або вибере Притулку чи Арестовіча наступним гідрантом
16.07.2024 13:21 Ответить
теж думаю, що притулку одягнуть в вишиванку або зелені калісони аля "зелебобік стайл" і вірні хом'ячки побіжать голосувати за новоспеченого поЦреота(... Його їм втюхають як красиво альтернативу підігруючи настроям - "будь хто але не зеЛебобік ", це ж в 2019 з П.О. проканало.... І тоді епоха не тільки бідності закінчиться))))).....
16.07.2024 13:48 Ответить
Ха-ха. Їх сотні тисяч, якщо не мільйони. Вони самі вас в розшук оголосять.
16.07.2024 10:55 Ответить
7 мільйонів не оновили дані

так що ця заступниця може піти умєрову помилковим тільки..
16.07.2024 11:42 Ответить
Заплатять штраф і оновлять.
А як ні - то подарують своє майно державі, а держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці
16.07.2024 13:32 Ответить
ну ти й дибіл продажний
16.07.2024 18:43 Ответить
Слиш, куєсмокт ти дурний,

ти думає встановити в Україні військовий комунізм ?

їбанько…

16.07.2024 20:15 Ответить
держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці

Виїхав чверть століття тому. Ні від кого не ховався. Офіційно через кордон виїхав. Не міг я ховатись від ТЦК - його не існувало. Особа прирівняна до УБД. Розміновував Україну, коли ти ще пішки під стіл бігав. Від кого я ховався? Що ти плетеш?
17.07.2024 00:32 Ответить
Я ж не до тебе звертався. За 25 років ти напевно ж позбувся українського громадянства та отримав іберійске
17.07.2024 07:56 Ответить
Поймай меня если сможеш.
16.07.2024 10:57 Ответить
Естонія ухилянтів поки не видає?
16.07.2024 13:33 Ответить
Арестовича тоже,и того клоуна квартального который в штаты свалил тоже поищите,или только низшая каста,работяги и селяне,будут ограждены флажками и будут об'ектами охоты?
16.07.2024 11:08 Ответить
саме цікаве що вірні шавки влади з числа тцкунів і поліцаїв, за недоїдки від їх господарів сумлінно полюватимуть за своїм же народом
16.07.2024 12:33 Ответить
Так зване "міністерство оборони" - це така ж сама ліва приватна контора , як і " тцк" та інші, і яке зареєстровано в американському приватному реєстрі "DUNS"- тобто прибуткова организація) , тому будь яка співпраця та отримання якихось документів від таких контор, - це злочин.
16.07.2024 12:00 Ответить
Тебе на сонці поплавило?
16.07.2024 13:35 Ответить
500 млрд. дира в зеленому бюджеті. Клондайк для влади. Можна наклепати до 200 млрд. штрафу (+/-), а далі нерухомість, майно... Оновив дані-штрафу немає, наступний крок ,,влади,, повістка на ВЛК (прийшов - їдеш на БЗВП (учебка) не прийшов-штраф, кримінальна справа далі - всеодно їдеш на БЗВП). Не оновив - все теж саме плюс конфіскація майна і т.д. За кордоном - оновив (вказав адресу), прийшов лист, ти не з'явився бо за кордоном, далі крим.справа і розшук з подальшим внесенням тебе в базу розшукуваних осіб і можна пред'являти к ЄС претензії: ,,Ось, він в розшуку - єкстрадуйте...,,. Як поведеться влада іноземних держав, щодо екстрадиції питання риторичне. І, останнє ти не оновив за кордоном дані - і знову розшук, але інформації щодо місцезнаходження відсутня. Отже висновок: закон завідомо прописаний так, що як ти його не виконуй, все одно ти винен...
,,Весна пройшла-будемо саджати,,. Хто казав, що ,,воно,, не виконує передвиборчі лозунги?
16.07.2024 12:00 Ответить
За кордоном діє закон про охорону песональних даних (він розповсюджується на всіх хто перебуває на території в тому числі і українців). Персональні дані можуть вимагати органи влади (поліція, міграційна служба тощо) тих країн, особа не зобовязана повідомляти свої дані (адреса, телефон) іншим. Українських органів влади там не може бути за визначенням, українські консульства і посольства не є органами влади тих країн.
16.07.2024 12:27 Ответить
ТЦК не мають повноважень за кордоном (сам кулеба про це казав). І взагалі повістки на території інших держав не мають юридичної сили - такі міжнародні правила
16.07.2024 12:29 Ответить
Екстрадиція в країну в якій йде війна теж неможлива (принаймні зі слів кулеби)
16.07.2024 12:41 Ответить
Все так, але в нас не війна, а якійсь там черговий стан, в нас закони переписують за ніч, нам Конституцію замінили на ,,Я ваш приговор!,, Наш закон про перс.дані теж добре прописаний і що з того. Їм не потрібно ніяких юрпідстав, їм потрібен хаос!
З повагою.
16.07.2024 14:24 Ответить
«Удачной охоты, Маугли!» )) Эдак 6млн пошукать - энто запаришься чуток.
16.07.2024 12:54 Ответить
А що їх шукать? Ідентифікаційні коди отримували?
Чи важко відсіяти номера ідентифікаційних кодів які є в реєстрах ТЦК від тих яких нема?
А далі - справа техніки.
16.07.2024 13:38 Ответить
Єдиний вихід для влади створювати іноземні легіони на кшталт французького. Це не дешево. Війна взагалі наддорога річ.
16.07.2024 12:58 Ответить
А у этой свиноподобной заступницi сколько родственников, кумовьёв, друзей мужского пола призывного возраста воюют на самом "нуле" ? Ставлю два бакса, что ни одного, ска.
16.07.2024 13:10 Ответить
До неї в родичі набиваєшся?
16.07.2024 13:40 Ответить
Правильно, а ще мобілізацію потрібно зробити з 23 років, щоб всі хто в 2019 голосував за клоуна реально відчули на собі результати свого вибору!
16.07.2024 13:20 Ответить
При Порошенку Росія б не напала на Україну?
16.07.2024 13:48 Ответить
ні, не напала б! бо Порошенко чітко, непохитно і потужно виконував «Мінськ 2
16.07.2024 13:58 Ответить
Во Львове дня 2 назад гранату в военкомат метнули ночью, фасад повредили. Это народ так повестки возвращает )
16.07.2024 13:53 Ответить
в бусики нужно паковать сразу! а то ещё тратиться на почтовые услуги доя этих ухылянтов позорных!
16.07.2024 13:55 Ответить
О, вот глас народа. «Всех в бусики, всех на мясо!!» Немного режет слух, но если правильно подать… Админуслуга для женщин «бусик» - простой способ избавиться от надоевшего мужа )))
16.07.2024 14:02 Ответить
Я знаю одного уклониста, четыре раза подтирался повестками, инфа сотка.
16.07.2024 14:37 Ответить
Це те саме як Дтек высилють менi смс за електроенергiю. Хату разом з лiчiльником вже 2 роки як кацапи знищiли. Я живу чорти де, а смс приходять кожний мiсяць с все бiльшою сумою боргу. Мене там 2 роки нема (як i багатьох тих кому будуть присилати повiстку по адресi прописки) будуть слати повiстки по адресу якого фактично вже не iснуе, чi вiн на тимчасово окупрванiй терiторii) А людина в очi не бачiла ту повicтку, i буде зрадник Украiни та ухилянт? Мудро,як i все що придумали зеленi недоумки.
16.07.2024 14:45 Ответить
Прикольно. Я не порушував закони України, оскільки навіть в Україні не був.А закони України діють виключно в Україні. І я став злочинцем?
Хтось може пояснити цей брєд?
17.07.2024 00:23 Ответить
