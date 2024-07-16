Граждан, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск, - Минобороны

Если военнообязанный гражданин игнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, то после 16 июля его личность могут передать в розыск.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.

У представительницы Минобороны поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили свои военно-учетные данные, пришлют повестку по почте.

"Если он (человек, который не обновил данные - ред.) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск", - отметила Черногоренко.

Она отметила, что соответствующий статус человек сразу сможет увидеть в мобильном приложении "Резерв+".

Черногоренко объяснила, что если лицо не расписывается в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то есть повестках, то такое сообщение будет считаться врученным - аналогично процессу приглашения в суд.

"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого выполнения", - добавила заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, что Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

Напомним, новый закон о мобилизации, который несколько месяцев назад приняла Рада, обязал всех военнообязанных с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.