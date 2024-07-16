Граждан, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск, - Минобороны
Если военнообязанный гражданин игнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, то после 16 июля его личность могут передать в розыск.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.
У представительницы Минобороны поинтересовались, что будет после того, как мужчинам, которые не обновили свои военно-учетные данные, пришлют повестку по почте.
"Если он (человек, который не обновил данные - ред.) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск", - отметила Черногоренко.
Она отметила, что соответствующий статус человек сразу сможет увидеть в мобильном приложении "Резерв+".
Черногоренко объяснила, что если лицо не расписывается в оповещениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то есть повестках, то такое сообщение будет считаться врученным - аналогично процессу приглашения в суд.
"Действительно, данные людей будут передавать в розыск, если они игнорируют приглашение и правила воинского учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого выполнения", - добавила заместитель министра обороны.
Ранее сообщалось, что Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.
Напомним, новый закон о мобилизации, который несколько месяцев назад приняла Рада, обязал всех военнообязанных с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.
Zeлений шапітолій 95 знову шоу влаштовує?
https://fb.watch/tlRCy6-olx/
https://www.facebook.com/100011478133214/videos/453369837562955
МО має 3 2017 року доступ до всіх реєтрів даних про людей .
Тому адміністративні штрафи за неноновлення даних незаконні .
Більше того працівники ТЦК ,які вчиняють ці злочинні дії підпадаютьпід статтю про перевищення службових повноважень , ще й у військовий час - років до 10...
А так це адмінка, 210, 210-1.
Хоть поржу
Он повно вимушених переселенців і родичів загиблих.
так що ця заступниця може піти умєрову помилковим тільки..
А як ні - то подарують своє майно державі, а держава тим хто не переховується від ТЦК в жіночій спідниці
ти думає встановити в Україні військовий комунізм ?
їбанько…
Виїхав чверть століття тому. Ні від кого не ховався. Офіційно через кордон виїхав. Не міг я ховатись від ТЦК - його не існувало. Особа прирівняна до УБД. Розміновував Україну, коли ти ще пішки під стіл бігав. Від кого я ховався? Що ти плетеш?
,,Весна пройшла-будемо саджати,,. Хто казав, що ,,воно,, не виконує передвиборчі лозунги?
З повагою.
Чи важко відсіяти номера ідентифікаційних кодів які є в реєстрах ТЦК від тих яких нема?
А далі - справа техніки.
Хтось може пояснити цей брєд?