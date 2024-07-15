Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза, кампания в Украине набирает обороты, - Reutres

В течение мая и июня темпы мобилизации выросли более чем в 2 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

В Минобороны заявили, что уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Представитель министерства Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией". Средний возраст мобилизованного остался неизменным - около 40 лет.

Также читайте: Не все граждане, обновившие учетные данные, будут мобилизованы, - Минобороны

Некоторые политические и военные деятели заявили, что изменения, в частности кампания по увеличению количества добровольцев, позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца.

"Многие истощенные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК, - нардеп "ЕС"

Мобилизация 200 тысяч человек

Секретарь комитета ВР по вопросам национальной обороны Роман Костенко прокомментировал цифру в 200 тысяч дополнительных военнослужащих, озвученную германской газетой. По его словам, армия могла бы привлечь такое количество военнослужащих до конца года, если бы процесс продолжался нынешними темпами.

Костенко заявил, что это может позволить Украине рассмотреть законопроект о демобилизации части войск, хотя глава МВД предупредил, что принятие такого решения без замены пропорциональной части военнослужащих может ослабить фронт.

Читайте также: Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны