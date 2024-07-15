Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза, кампания в Украине набирает обороты, - Reutres
В течение мая и июня темпы мобилизации выросли более чем в 2 раза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
В Минобороны заявили, что уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.
Представитель министерства Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией". Средний возраст мобилизованного остался неизменным - около 40 лет.
Некоторые политические и военные деятели заявили, что изменения, в частности кампания по увеличению количества добровольцев, позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца.
"Многие истощенные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", - пишет издание.
Мобилизация 200 тысяч человек
Секретарь комитета ВР по вопросам национальной обороны Роман Костенко прокомментировал цифру в 200 тысяч дополнительных военнослужащих, озвученную германской газетой. По его словам, армия могла бы привлечь такое количество военнослужащих до конца года, если бы процесс продолжался нынешними темпами.
Костенко заявил, что это может позволить Украине рассмотреть законопроект о демобилизации части войск, хотя глава МВД предупредил, что принятие такого решения без замены пропорциональной части военнослужащих может ослабить фронт.
А добровольця реальні - йдуть у конкретні віськові підрозділи, які вони самі й обрали, пройшли там співбесіди. Добровольці проходять всі кабінети ТЦК і ВЛК поза чергою, тому їх одразу видно.
Ті що у супроводі поліції у ТЦК також проходять без черги, але ніхто їх не називає при цьому добровольцями. На ВЛК вони у загальнній черзі, а не поха чергою, як реальні доброльці
Ось це виправляяти треба!
До речі, в 2014-2016 мобілізували людей ДО 45 років (старше 45 - лише старших офіцерів).
45-50-річних треба призивати тоді, коли вже молодь понабирали!
23-25 років - це вже не діти, це дорослі українці, які закінчили універ зазвичай і почали трудову діяльність...
Просте питання: кому легше пробігти 1 км в бронежилеті і з автоматом - 23-річному чи 50-річному?
Назвіть хоча б один приклад з історії, коли середній вік у війську був 40 років!
Друга світова: у ссср мобілізували 18-37 років у 1941, вермахт - 18-45, британці, 18-41. Виключення робили лише для старших офіцерів та генералів.
Повторюю для дітей природи: служба в армії - ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ! Скільки ви знаєте абсолютно здорових 45-50-річних?
Ми воюємо проти однієї з найбільших армій світу, і призиваємо 50-річних із простатитом, гіпертонією і артритом.
І так, мої коменти лайкають, а твої видаляють. Роби висновки, до чиєї позиції прислухаються...
АЛЕ мого діда в 1944 у віці 37 років совєти не мобілізували. Взяли у охорону залізниці - чергував на мосту біля села. Хоча він був крепким здоровим лісорубом!
А 1944 рік - це коли "асвабадітєлі" гнали в армію всю молодь із українських сіл!
але почнете їх мобілізовувати то вони одразу виїдуть і вже сюди не повернуться... буде повна тоді демографічна криза...
А у віці 18-25 , якщо не інвалід чи немає батьків-інвалідів, то можна виїхати хіба нелегально. Тому тут особливо різниці немає...
А ведь человек специально шел служить, чтобы в случае войны встать на защиту страны. Готовился, учился. А его в 45 лет отправляют на пенсию и призвать не могут. Ну не солдатом же рядовым офицера брать! А на всех должностей не хватает!
Вот и сидят в тылу военные пенсионеры, мучаются угрызениями совести в полученных от государства квартирах, с приличной пенсией и льготами...
Жаль их белодаг... Пропадает опыт, давится инициатива. А что делать? Таков закон!
Плюс, військові пенсіонери - не всі офіцери, є ще прапорщики, наприклад...
Брехуни...
А про добровольців і покращення тенденції, можу сказати лише: "ОБАНА!!!)"
Коли призивають в армію, то прикриваються конституцією про загальний обов'язок із захисту Батьківщини. У конституції не вказано, що цей обов'язок повинні виконувати тільки ті, хто щось там побачили і скільки вони там побачили. Тому що рамки теж різні, один у 18 років побачив всю Європу, інший і в 50 років далі області не виїжджав25 річний повинен дітей робити, а не з автоматом бігати, а 50 річному вже однаково