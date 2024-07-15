РУС
Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза, кампания в Украине набирает обороты, - Reutres

В Україні набирає обертів мобілізація

В течение мая и июня темпы мобилизации выросли более чем в 2 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

В Минобороны заявили, что уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Представитель министерства Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией". Средний возраст мобилизованного остался неизменным - около 40 лет.

Также читайте: Не все граждане, обновившие учетные данные, будут мобилизованы, - Минобороны

Некоторые политические и военные деятели заявили, что изменения, в частности кампания по увеличению количества добровольцев, позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца.

"Многие истощенные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК, - нардеп "ЕС"

Мобилизация 200 тысяч человек

Секретарь комитета ВР по вопросам национальной обороны Роман Костенко прокомментировал цифру в 200 тысяч дополнительных военнослужащих, озвученную германской газетой. По его словам, армия могла бы привлечь такое количество военнослужащих до конца года, если бы процесс продолжался нынешними темпами.

Костенко заявил, что это может позволить Украине рассмотреть законопроект о демобилизации части войск, хотя глава МВД предупредил, что принятие такого решения без замены пропорциональной части военнослужащих может ослабить фронт.

Читайте также: Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны

Мобілізація чи бусифікація?
15.07.2024 10:09 Ответить
особисто знаю двох "військових пенсіонерів" віком до 50 років: навчені, здорові але... старі. Включіть ютуб: нам кожен другий експерт - "офіцер запасу ЗСУ". така в нас мобілізація.
15.07.2024 10:19 Ответить
Близько 40 років це брехня! В мене брат був бусифіцирований ! Йому 51 рік! Каже, що на полігоні відсотків 70 це люди більше 50 років! Є навіть 58 річні! І майже всі бусифіковані, бо не можуть від ТЦК втекти за станом здоров'я та віком!
15.07.2024 10:23 Ответить
Ну ось. А то приходить в коментарі Андрій Стадник і починає розповідати, що "ми скоро закінчимося" і воювати немає кому. А оказуєцця все добре
15.07.2024 10:08 Ответить
Все просто чудово, якщо не брати до уваги загибелі солдат. Війна сама по собі не може описуватись словами "все добре".
15.07.2024 10:27 Ответить
Та звісно.. Просто часто жаліються, мовляв, ніхто не іде, людей немає взагалі. Да мобілізація не припинялася
15.07.2024 11:24 Ответить
Мобілізація чи бусифікація?
15.07.2024 10:09 Ответить
З досвіду проходженння ВЛК у березні і на минулому тиждні можу констатувати, що кількість тих, хто має статус добровольця, на влк зросла разів у 5. У тому числі бачив і декілька жінок-добровольців. Так, це лише спостереження однієї людини, але все ж таки...
15.07.2024 10:28 Ответить
А в тих, кого "доставляють" примусово у ТЦК, який статус? Не "добровольці" часом?
15.07.2024 10:30 Ответить
Ні. Тих супроводжує поліцейский кожного - тож їх теж одразу видно.
А добровольця реальні - йдуть у конкретні віськові підрозділи, які вони самі й обрали, пройшли там співбесіди. Добровольці проходять всі кабінети ТЦК і ВЛК поза чергою, тому їх одразу видно.
15.07.2024 11:23 Ответить
Те, що їх ведуть, ще не означає, що вони не записані "добровольцями".
15.07.2024 11:29 Ответить
Ще раз для тих, до кого дуже погано доходить - я про реальних добровольців, які пройшли співбесіди з конкретними підрозділами і самі прийшли записуватись до ЗСУ/Нацгвардії.
Ті що у супроводі поліції у ТЦК також проходять без черги, але ніхто їх не називає при цьому добровольцями. На ВЛК вони у загальнній черзі, а не поха чергою, як реальні доброльці
15.07.2024 11:34 Ответить
Тих, котрим на вулиці вручили лист щастя і вони побігли в рекрутинговий центр - ви теж вважаєте добровольцями?
15.07.2024 11:47 Ответить
Я вважаю добровольцями тих, хто сам себе вважає добровольцем і йде у коннкретну обрану їм частину. Натомість у вас тут - лише збочені фантазії з цього приводу і факти вам не цікаві.
15.07.2024 14:09 Ответить
Так, але не хватає саме піхотинців, дуже сумніваюсь що добровольці ідуть в піхотинці.
15.07.2024 13:50 Ответить
Не знаю, не уточнював, куди саме вонни йдуть.
15.07.2024 14:13 Ответить
Я тобі по секрету скажу- кастратів не бусикофікують. Ти знаєш що робити.
15.07.2024 10:31 Ответить
ну вже як висрав то висрав..... Це гідно червоно-чорної ідеї)))
15.07.2024 10:38 Ответить
Може він на власному досвіді знає, тому такий впевнений у своїх рекомендаціях))
15.07.2024 11:09 Ответить
А які ідеї у тебе? Поносно-коричневі?
15.07.2024 11:24 Ответить
Середній вік мобілізованого залишився незмінним - близько 40 років.

Ось це виправляяти треба!
До речі, в 2014-2016 мобілізували людей ДО 45 років (старше 45 - лише старших офіцерів).
15.07.2024 10:11 Ответить
Близько 40 років це брехня! В мене брат був бусифіцирований ! Йому 51 рік! Каже, що на полігоні відсотків 70 це люди більше 50 років! Є навіть 58 річні! І майже всі бусифіковані, бо не можуть від ТЦК втекти за станом здоров'я та віком!
15.07.2024 10:23 Ответить
В 2014-16 роках було мобілізовано 250 тисяч, зараз вже близько 1,5 мільйона
15.07.2024 10:33 Ответить
Справа не в цьому! У нас молодь до 25 не чіпають. От в Ізраїлі мобілізація 18-41 зараз...

45-50-річних треба призивати тоді, коли вже молодь понабирали!
15.07.2024 10:38 Ответить
Тому що в нас молоді майже немає, всі добровольці до 25 вже там, чи ви хочете побачити як пузаті ТЦКашніки крутять дітей в буси?
15.07.2024 10:41 Ответить
Якої молоді немає? Вийти на Хрещатик - купа хіпстерів малолітніх!
23-25 років - це вже не діти, це дорослі українці, які закінчили універ зазвичай і почали трудову діяльність...

Просте питання: кому легше пробігти 1 км в бронежилеті і з автоматом - 23-річному чи 50-річному?
15.07.2024 10:44 Ответить
А 50-річний має померти і зробити дітей сиротами? Тупа логіка типового зебуїна! Воювати мають сильні, здорові і витривалі, серед 25-річних таких більше, ніж серед 50-річних! У 50-річних уже купа хронічних болячок, які на ВЛК ігнорують...

Назвіть хоча б один приклад з історії, коли середній вік у війську був 40 років!
Друга світова: у ссср мобілізували 18-37 років у 1941, вермахт - 18-45, британці, 18-41. Виключення робили лише для старших офіцерів та генералів.
15.07.2024 10:52 Ответить
А ти пропонуєш добивати 50-річних, щоб зменшити навантаження на пенсійний фонд?

Повторюю для дітей природи: служба в армії - ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ! Скільки ви знаєте абсолютно здорових 45-50-річних?
15.07.2024 11:03 Ответить
Ти хоч розумієш, що колись по селах в хатах було по 5 дітей, що в нас що в європейців, а зараз поїдь у село, подивись одні пенсіонера, половина хатів пусті, а та малочисельна молодьож через одного закордоном. Що ти верзеш про якісь 40 роки 20 століття ти в своєму розумі?
15.07.2024 11:07 Ответить
******** приклад: зараз у Ізраїлі мобілізація іде у віці 18-41 років! Там не по 10 дітей у сім'ї, а 1-2, як і у нас...
15.07.2024 11:29 Ответить
З ким воює Ізраїль? Які в них втрати у війнах за останні 20 років? Покажи мені в Ізраїлі хоть одне військове кладовище, щоби хоть близько нагадувало таке як у Львові чи Харкові. Чим ризикують військові Ізраїлі протів війн з напівдикими арабами?
15.07.2024 11:58 Ответить
Ну от сам собі протирічиш... Ізраїль воює з терористами на пікапах, і то призиває переважно молодих, фізично справних і здорових.
Ми воюємо проти однієї з найбільших армій світу, і призиваємо 50-річних із простатитом, гіпертонією і артритом.
15.07.2024 12:00 Ответить
Я нічим собі не перечу, а говорю про те, що Ізраїль веде малокровопролитні війни, де його втрати просто смішні і солдати Ізраїля майже нічим не ризикують. Ми же воюємо проти противника який нас переважає на порядок по всіх параметрах, в нас втрати за місяць більші як в Ізраїлі за всі війни які він вів у 21 столітті. Я не розумію, ти хочеш знищити ціле покоління людей віком 18-30 чи що?
15.07.2024 12:46 Ответить
Я не хочу, щоб у армію мобілізовували "зношених" старих мужиків із купою вікових хронічних хвороб, які на ВЛК не вважають серйозними. Якщо що, мені і 40 нема.

І так, мої коменти лайкають, а твої видаляють. Роби висновки, до чиєї позиції прислухаються...
15.07.2024 13:00 Ответить
Твої коменти лайкають, а мої витирають через те, що тут правди не хочуть слухати, тут зібралась аудиторія дурників в рожевих окулярах і чекають на перемогу, гоніння за якою призведе до знищення української нації. Таких думок як в мене абсолютна більшість читачів даного ресурсу не поділяє, я це знаю, але пройде час і ви всі зустрінитеся з реальністю
15.07.2024 14:51 Ответить
Правда проста: Війна - справа молодих! Так було в усі часи! Кажу тобі, як історик із червоним дипломом!
15.07.2024 15:05 Ответить
До 50 років в СССР мобілізовували
15.07.2024 11:48 Ответить
Це вже пізніше підняли вік, коли молодих не вистачало.

АЛЕ мого діда в 1944 у віці 37 років совєти не мобілізували. Взяли у охорону залізниці - чергував на мосту біля села. Хоча він був крепким здоровим лісорубом!

А 1944 рік - це коли "асвабадітєлі" гнали в армію всю молодь із українських сіл!
15.07.2024 11:51 Ответить
І у 25 мало хто зараз дітей робить. По собі скажу - в 33 роки...
15.07.2024 10:54 Ответить
І до цієї війни привели помилки якраз 50 річних, котрі 30 років вели країну у пропасти, тепер хай виправляють свої помилки
15.07.2024 10:59 Ответить
Ну ти і довбой0б... Зебіл детектед!
15.07.2024 11:01 Ответить
Головна проблема не в молоді а у відсутності озброєння.... так молодь потрібна тому що з дідами взагалі немає шансів.... але без зброї молодь нічого також не вирішить

але почнете їх мобілізовувати то вони одразу виїдуть і вже сюди не повернуться... буде повна тоді демографічна криза...
15.07.2024 11:32 Ответить
Це само собою, але ж 16-17-річні зараз і так активно виїжджають.

А у віці 18-25 , якщо не інвалід чи немає батьків-інвалідів, то можна виїхати хіба нелегально. Тому тут особливо різниці немає...
15.07.2024 11:41 Ответить
зараз виїхати не проблема, тільки гроші... думаю кожен батько може назбирати для дитини на виїзд... собі то може пожаліє і ще почекає а дітей точно вивезе
15.07.2024 11:50 Ответить
15.07.2024 10:16 Ответить
особисто знаю двох "військових пенсіонерів" віком до 50 років: навчені, здорові але... старі. Включіть ютуб: нам кожен другий експерт - "офіцер запасу ЗСУ". така в нас мобілізація.
15.07.2024 10:19 Ответить
Дикий загадив собою все інфополе ...
15.07.2024 10:22 Ответить
С военными пенсионерами ситуация такая, что их не могут призвать, потому что им нужно давать должность. Вот так вот.
А ведь человек специально шел служить, чтобы в случае войны встать на защиту страны. Готовился, учился. А его в 45 лет отправляют на пенсию и призвать не могут. Ну не солдатом же рядовым офицера брать! А на всех должностей не хватает!
Вот и сидят в тылу военные пенсионеры, мучаются угрызениями совести в полученных от государства квартирах, с приличной пенсией и льготами...
Жаль их белодаг... Пропадает опыт, давится инициатива. А что делать? Таков закон!
15.07.2024 10:30 Ответить
Чекайте, ну офіцерів запасу після воєнних кафедр призивають же... Чому тоді замість цих людей, які часто навіть не стріляли на воєнці ні разу (у нас в універі на воєнці в учебку до 2006 чи 2007 року)не призивають офіцерів із досвідом???

Плюс, військові пенсіонери - не всі офіцери, є ще прапорщики, наприклад...
15.07.2024 10:36 Ответить
Прапорщиков нет в ВСУ с 2020 года, теперь это высший сержантский состав ( штаб-сержант, мастер-сержант).
15.07.2024 10:41 Ответить
Це я знаю, я про те, що люди у званні прапорщика на пенсію повиходили... Ніщо не заважає призвати їх на сержантську посаду.
15.07.2024 10:42 Ответить
зато можна прийняти закон де роботяга Петро зі села винен усім і державі найбільше......
15.07.2024 10:36 Ответить
Деякі політичні та військові діячі заявили, що зміни, зокрема кампанія зі збільшення кількості добровольців, дозволили відновити мобілізацію за останні два місяці.

Брехуни...
15.07.2024 10:24 Ответить
Когда на фронт поедут настоящие патриоты - таможенники,податкивцы,прокуроры и прочие кабминовцы?
15.07.2024 10:25 Ответить
Рашисты нас КАБами закидывают а мы их мясом
15.07.2024 10:25 Ответить
Где млять обещаные F-16? Где авиабомбы которыми можно сносить посадки и все позиции врага? Мы просто не можем себе позволить пойти вразмен пехотой с рашистами.
15.07.2024 10:53 Ответить
Знов абсурдна брехня і мантра про те,що хлопцям потрібен відпочинок.... Це звісно безумовно, ротація потрібна, але не тоді коли через місяць замість ротації наш незламний виродок гундосить про 14 нових бригад, бо воно контрнаступ хоче....
А про добровольців і покращення тенденції, можу сказати лише: "ОБАНА!!!)"
15.07.2024 10:30 Ответить
Дорогі читачі, ви бачили статево-вікову піраміду України? Ви знаєте що 40 річних в 3 рази більше ніж 20 річних? Ви знаєте що середній вік у нашій країні 41,2 роки, а не 28 як було в часи Другої світової? Та загреби всіх 20-25 річних до армії, яких всього кілько сот тисяч в нашій країні то це понизить середній вік солдата хіба що на 5 років. До речі середній вік загиблого українця на війні за даними проекту Ua Losses 37,9 років, тобто нижчий за середній вік солдата ЗСУ, що означає що в боях приймають участь все ж молодші. Плюс за даними цього проекту є велика кількість загиблих до 25 років, тобто всі добровольці в цій категорії теж вже на фронті. Так що ці дурні балачки треба залишити, якщо не знаєш ситуації
15.07.2024 10:31 Ответить
Запам'ятайте! Рашистську навалу відкинуть пенсіонери, епілептики, діабетики та баптисти!
15.07.2024 10:38 Ответить
25 річні штурмують кордони, а 55 річні штурмують окопи!
15.07.2024 10:39 Ответить
Тому що 25 річні ще хочуть трохи пожити мабуть, а серед 55 річних половина вже має онуків, і трохи світа вже побачили
15.07.2024 10:43 Ответить
"Война - дєло молодих, лєкарство протів морщін". )))

15.07.2024 11:22 Ответить
А після 25 років бажання жити різко пропадає і людину призивають? Причому бажання жити далі встановлюється законодавчо, торік бажання жити далі зникало з 27 років

Коли призивають в армію, то прикриваються конституцією про загальний обов'язок із захисту Батьківщини. У конституції не вказано, що цей обов'язок повинні виконувати тільки ті, хто щось там побачили і скільки вони там побачили. Тому що рамки теж різні, один у 18 років побачив всю Європу, інший і в 50 років далі області не виїжджав25 річний повинен дітей робити, а не з автоматом бігати, а 50 річному вже однаково
15.07.2024 11:39 Ответить
Треба знизити мобілізаційний вік до 18 років. Воювати мають все суспільство. Старі також хочуть жити.
15.07.2024 11:03 Ответить
Треба приїхати з Німеччини і долучитися до ЗСУ, а не роздавати поради
15.07.2024 11:09 Ответить
Я чекаю на створення українського легіону в Німеччині.
15.07.2024 16:53 Ответить
Згоден.
15.07.2024 11:55 Ответить
Для зеленського, єрмака і зеленої шобли це сумна новина.
15.07.2024 11:04 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм никого не просил мобилизоваться в 1939 г.сами финны сжигали свои дома на Карельском перешейке и уходили вглубь страны от дебилов Сралина и его Банды красным дебилов 👺👹🐒
15.07.2024 11:07 Ответить
Беручи до уваги підготовчі заходи росіян в районі, близькому до кордону, я запропонував 11 жовтня 1938 провести навчання резервістів, на які особовий склад призвали за допомогою повісток, вручених кожному персонально. Розпочаті 14 жовтня навчання в прикритій формі відповідали загальній мобілізації. Прикордонні райони звільнили, і частина населення міст, що знаходилися в небезпечній зоні, перевели в інші місця.
15.07.2024 12:06 Ответить
Манергейм був нєгром. Про цього гарячого фінського дядька навіть кіно зняли в 2012 році.

15.07.2024 12:07 Ответить
15.07.2024 12:32 Ответить
 
 