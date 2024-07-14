РУС
7 438 15

Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны

резерв,військовий,квиток

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В общем, по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 000 000.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+", пока нет функционала по отправке электронных повесток.

Читайте также: При обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9586) мобилизация (2908) обновление (16)
Топ комментарии
+13
Ще 25 бригад які будуть в тилу чекати зброю.
14.07.2024 22:02 Ответить
+9
Ну не треба тут свої спільноти пропогувати
14.07.2024 22:21 Ответить
+7
Забули написати що 3,99 з тих 4 мільйонів - бронь чи вигадані персонажі
14.07.2024 23:11 Ответить
А я хочу перфокартою оновитися...
14.07.2024 22:02 Ответить
За цим звертайся в ЛГБТ-спільноту
14.07.2024 22:08 Ответить
ну как і служити
14.07.2024 23:21 Ответить
шта?
15.07.2024 07:58 Ответить
Тобі 10 років мабуть ?
14.07.2024 22:23 Ответить
Бачили, як ***** вкусила бабушка-вампір? Краще б вона його засосала до смерті. )))

14.07.2024 23:20 Ответить
Цифрове рабство як воно є
14.07.2024 23:06 Ответить
та хоч ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ! кількістю Україна москалів не переможе, бо їх тупо в декілька раз більше. для чого тоді оці всі підрахунки цих мільйонів? а зєлєнскій вже виготовив зброю для оцих "понад 4 000 000"? чи мають бути м'ясні штурми, щоб "кАк дьєди"? зброю і броніки здобудуть в бою?

єдине в чому повний паритет в України з москалями так це в кількості президентів. але видно ні зєлєнскій, ні пукін-шаломов конкретно один проти одного воювати не збираються....
15.07.2024 04:30 Ответить
Главное бусификация немотивированных инвалидов идёт по плану😁
15.07.2024 10:06 Ответить
 
 