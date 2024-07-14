Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны
По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В общем, по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 000 000.
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+", пока нет функционала по отправке электронных повесток.
Топ комментарии
+13 Gary Grant
показать весь комментарий14.07.2024 22:02 Ответить Ссылка
+9 gemixx11 #587387
показать весь комментарий14.07.2024 22:21 Ответить Ссылка
+7 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий14.07.2024 23:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
єдине в чому повний паритет в України з москалями так це в кількості президентів. але видно ні зєлєнскій, ні пукін-шаломов конкретно один проти одного воювати не збираються....