Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В общем, по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 000 000.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+", пока нет функционала по отправке электронных повесток.

