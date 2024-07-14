При обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, - Минобороны

Министерство обороны опубликовало официальное сообщение о некорректных трактовках нормы закона об обновлении военно-учетных данных и предусмотренных законодательством штрафов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграм-каналах и других информационных ресурсах относительно штрафов за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет. Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обновлении данных прохождения военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - пояснил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".