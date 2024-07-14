При обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, - Минобороны
Министерство обороны опубликовало официальное сообщение о некорректных трактовках нормы закона об обновлении военно-учетных данных и предусмотренных законодательством штрафов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграм-каналах и других информационных ресурсах относительно штрафов за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет. Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обновлении данных прохождения военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.
"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - пояснил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.
Мобилизация и обновление учтенных данных
Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.
Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней
Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.
"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож якщо ти вирішив нарватися спочатку на адміністративне покарання, а потім вже і на кримінальне - це твій вибір. Але за схиляння громадян до аналогічних дій - це саме по собі є кримінальним порушенням. Кваліфакація за ч. 5 ст. 27 КК України.
Взагалі, раджу тим, хто вирішив піти стежкою ухиляння від мобілізації, прочитати книжку "Ухилення від призову за мобілізацією". Видавництво "Професіонал", 2023 рік. Там багато цікавого. 485 сторінок розжовування стосунків Громадянина та Держави щодо мобілізації. З аналізом судової практики. Все там є.
Ще цікаво, ви ж колись присягу давали, що є якісь посмикування на душі коли розумієш, що ти паразит який зрадив власний народ? Чи це не зрада а потреба відповідної посади?
2. Ти мені вже в провину брак снарядів поставив?
Ти реально ідіот, чи прикидаєшся? До тих, хто не оновився (а таких 6 мільйонів, нагадую), переховується від ТЦК в тебе взагалі претензій немає, так?
Як же ви, горе-поцрєоти забєбалі... І ти реально ідіот - не знаєш різниці між офіцерами запасу і військовими. Тобто настільки ідіот, що полінувався навіть значення слів визвчити.
2. Не особисту вашу провину додік, не максималізуй, я говорив що ти щуряка є частиною системи....
До тих хто не оновив дані, а які в мене можуть бути до них претензії? Людина істота індивідуальна, хтось хоче, хтось ні, комусь страшно а комусь як тобі щурові пофігу.... Яке у мене право відправляти когось в окопи?
І нажаль, а може і на щастя я не горе-поцреот , я реаліст.... Був би бачу горе поЦреотичним мені б легше жилось, дивився би гавномарафон, слухав би висєр від хрипатого шашличника і все було б в шоколаді....
2. там же ти назвав винним мене і в дефіциті снарядів.
Ти кінчена гнида. Ті, хто не виконує вимог закону - в тебе "істоти індивідуальні, хоче, не хоче". А ті, хто виконав вимоги закону - в тебе тобі вже все тобі винні, а головне: "є щуряками - частиною системи".
Впевнений, ти пишеш з психіатричної лікарні. Бо це явні ознаки розладу когнітивного мислення.
Бо видно у вас від нього передалась проблема з короткостроковую пам'яттю) ми ці питання ще на початку обговорили.
Одним словом наш ти офіцер, ти жалюгідний а все твоє життя це реклама безпечного сексу!!!
Йди далі краще виконуй закони, служити це твоє покликання.....