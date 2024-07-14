6-7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК, - нардеп "ЕС"

От 6 до 7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК и СП, "Резерв+" или ЦПАУ до 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

Нардеп отметил, что теперь необходимо все предоставленные данные проанализировать, но граждане, которые не успели обновить данные, получат штрафы. В связи с этим депутат отметил, что стоит рассмотреть законопроект о продлении срока обновления данных.

Читайте также: Не все граждане, обновившие учетные данные, будут мобилизованы, - Минобороны

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В конце мая, депутаты из "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных.