Новости
6-7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК, - нардеп "ЕС"

Олег Синютка

От 6 до 7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК и СП, "Резерв+" или ЦПАУ до 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

Нардеп отметил, что теперь необходимо все предоставленные данные проанализировать, но граждане, которые не успели обновить данные, получат штрафы. В связи с этим депутат отметил, что стоит рассмотреть законопроект о продлении срока обновления данных.

Читайте также: Не все граждане, обновившие учетные данные, будут мобилизованы, - Минобороны

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В конце мая, депутаты из "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных.

мобилизация (2908) обновление (16) ТЦК (762)
Топ комментарии
+31
Добре,що співробітники пересувного цирку-щирі патріоти та герої. А взагалі ті,на кого влада забила ***, забивають у відповідь і вважають це логічним.
14.07.2024 20:40 Ответить
+26
Від цієї влади можна чекати чого завгодно...
14.07.2024 20:31 Ответить
+25
Вони так високо злетіли в свому авторитаризмі, що впевнені, що бунту не буде.
14.07.2024 20:41 Ответить
Комментировать
Миллион умножить на 28 тысяч,затем, через арест майна,отбор десятков тысяч автомобилей,квартир,земельных участков и прочих ценностей,шапитошники знают толк в грабежах.
14.07.2024 23:47 Ответить
6 000 000×17 00=102 000 000 000.Про який продовжений термін говорить наївний Синютка,якщо тут такі жирні грошики, тупо,на рівному місці,з нічого? Якщо би ці штрафи йшли на амуніцію для армії-це було би прекрасно.Але ж ми всі ми тут дорослі люди і розумієм, що ця гігантська сума безслідно розчиниться по безрозмірним кишеням владної гопоти.
14.07.2024 23:51 Ответить
В ОБЕРІГУ ДАНІ ПРО ВИКЛЮЧЕНИХ ЗА ВІКОМ ВІДСУТНІ.....ТЕПЕР В ТЦК МАТИМУТЬ НА СВІЙ РОЗСУД ХТО ГІДНИЙ БУТИ ВИКЛЮЧЕНИМ ПО ФІНАНСУВАННІ ЇХ.... ТОБІШ ТЦК АБО ВЛК... АЛЕ У ВІЙСЬКОВОМУ КВИТКУ ВИКЛЮЧЕНИХ НІХТО ЗАПИСУ І ШТАМПА НЕ ВІДМІНИВ.... ЗАКОН ЗВОРОТНЬОЇ СИЛИ НЕ МАЄ....
15.07.2024 06:25 Ответить
Заметушилась ухилянтська спільнота. Знайдуть вас, дорогеньки, всюди. І тут і за кордоном. І хто при владі тут ні до чого. Бо будь яка влада чинила б саме так.
15.07.2024 07:09 Ответить
Зелебобик этого и добивался , 1 миллион да на 17 тыс , гарна цифра выходит
15.07.2024 08:24 Ответить
