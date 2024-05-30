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Новости мобилизации
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Арьев (650) мобилизация (2608) Фриз (214) Европейская Солидарность (1039) ТЦК (398)

Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных

фракція ЄС у Раді

Депутаты из "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как пояснил народный депутат Владимир Арьев, "система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК".

Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Мы будем требовать от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", - добавил он.

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"Это ответственность исполнительной ветви власти, то есть Кабмина. При обсуждении закона о мобилизации, во время вопроса от народных депутатов на комитете о готовности ТЦК к тому, что будет значительное количество людей, которое воспользуется услугами не через ЦПАУ, не через Резерв+, а непосредственно через ТЦК, Кабмин уверял тогда, что они готовят расширение состава ТЦК, для того, чтобы дать возможность. Но сейчас мы с вами видим, что никакого расширения не произошло, но нагрузка увеличилась в разы. То есть ТЦК оказался не готовым к тому, чтобы механизм, заложенный в закон, работал на 100%, как и "Резерв+", - пояснила народный депутат Ирина Фриз.

"ТЦК СП не будут способны предоставить возможность всем гражданам, которые нуждаются в обновлении своих данных непосредственно через ТЦК, уложиться в 60 дней. Поэтому этот срок 100% нужно продлить, потому что иначе мы создаем обязанность для граждан, которую они не способны выполнить из-за недостатков механизмов, которыми они должны воспользоваться для обновления своих данных или для обновления на воинском учете", - отмечает Фриз.

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Топ комментарии
+22
Те, що терміни треба продовжити, було зрозуміло одразу. Бо організаторські здібності зеленої влади обмежуються вмінням організовувати масштабні крадіжки державного і громадського майна. А організувати оборону країни у них не вийшло.
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30.05.2024 20:16
+13
Коли ЗЕ випихував Порошенко, то обіцяв загинути в бою за Крим. Тому й утворилася черга: спочатку Верховний головнокомандувач разом із своїми 🐸 прихильниками, а потім вже всі інші нормальні люди.
Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
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30.05.2024 20:23
+13
Мені ця ху-ня, нагадує гру, добрий поліцейський, і поганий поліцейський, хоча результат давно зрозумілий...
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
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30.05.2024 20:31
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Це все добре,але на фронті потрібні люди...
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30.05.2024 20:12 Ответить
Деаутатам насрати на фронт і на людей, в них своя боротьба за владу, аби більше накрасти
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30.05.2024 20:20 Ответить
а ти вже на фронті?
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30.05.2024 22:57 Ответить
Коли ЗЕ випихував Порошенко, то обіцяв загинути в бою за Крим. Тому й утворилася черга: спочатку Верховний головнокомандувач разом із своїми 🐸 прихильниками, а потім вже всі інші нормальні люди.
Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
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30.05.2024 20:23 Ответить
Та кого там слухати і кому там вірити...
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30.05.2024 21:59 Ответить
Недавно Наливайченко у ефірі заявив, що учебки вже переповнені... Значить мобілізація насправді працювала і за старим законом. Ви ж розумієте, що в учебки більшість потрапили до 18 травня?
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30.05.2024 20:24 Ответить
Мій сусід зараз в учєбці навчає новобранців. Каже у його підрозділі переважно діди по 55-59 років.
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30.05.2024 20:48 Ответить
От не розумію, навіщо набирати дідів із купою болячок, а не 25-30-річних? Потім ці діди будуть по госпіталях лежати, хоча на папері числитимуться в підрозділах...
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30.05.2024 20:59 Ответить
У нас ще багато тиловиків...

але мобілізація йде повним ходом і без закону... Наливайченко вчора проговорився що через велике навантаження на навчальні центри будуть змушені скоротити термін підготовки до 1,5 місяців....
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30.05.2024 20:36 Ответить
трясця, а 2 роки до цього чим займались?
чи продовження строків якось змінить кількість призваних людей?
до чого тут зелений популізм "на фронті потрібні люди"
вони там потрібні з 22го року! і військові кричали -почніть хоч старий закон виконувати..
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30.05.2024 20:58 Ответить
Не вистачить голосів.
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30.05.2024 20:15 Ответить
Те, що терміни треба продовжити, було зрозуміло одразу. Бо організаторські здібності зеленої влади обмежуються вмінням організовувати масштабні крадіжки державного і громадського майна. А організувати оборону країни у них не вийшло.
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30.05.2024 20:16 Ответить
А організувати оборону країни у них не вийшло.
А вони і не збирались.Яскравий приклад з злитим півднем.
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30.05.2024 23:53 Ответить
Для війни треба залучати профі! З других країн, через ПВК!...
Гроші є, і на це завжди дадуть кредит, який спишуть після війни!... + Конфісковані активи!...
... Тільки владі це не треба!...
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30.05.2024 20:17 Ответить
тупой пиар надо было трибуну блокировать при голосовании закона о могилизации...
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30.05.2024 20:17 Ответить
Та не блокувати треба було, а разом із Голосом подання в Конституційний Суд підготувати, щоб там дали оцінку суперечливим положенням закону (а поки йде судовий розгляд, закон не має діяти).
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30.05.2024 20:27 Ответить
Це було передбачувано. А остання заява від владних структур просто підтвердила це: за час з 18 травня оновили дані 1,2млн з яких через "Резерв+" 1,1млн
Тобто за майже 2 тижні ТЦК змогли пропустити крізь себе всього 100тис (це якщо без ЦНАП).

Не знаю чому в законі прописали 60 діб, але ця цифра не реальна була від самого початку, ІМХО
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30.05.2024 20:19 Ответить
Если у военнообязанного при проверке не будет военно-учетного документа, то ему выпишут штраф (17-25 тысяч). Резерв+ и выписка из ЦНАПа не спасет от штрафа, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-05-30/5854975-rezerv-ne-vryatue-vid-shtrafu-u-ttsk-rozpovili-yaki-dokumenti-treba-zavzhdi-nositi-z-soboyu представитель Полтавского ТЦК Истомин
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30.05.2024 20:20 Ответить
а представник полтавського тцк що законотворець. Це тупо представник приватної контори тцк
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30.05.2024 20:29 Ответить
які б не були гівнюки в ТЦК, но хто вам дебілам насрав у голову що це "приватна контора"?
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30.05.2024 20:43 Ответить
Мені ця ху-ня, нагадує гру, добрий поліцейський, і поганий поліцейський, хоча результат давно зрозумілий...
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
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30.05.2024 20:31 Ответить
Еще нужно обговорить снижение зарплат мусорам, ТЦК и тем кто протирает штаны в глубоком тылу на блокпостахи в казармах а вместо етого повысить зарплаты тем кто на передке. А то выходит полный беспредел. Одни сидят жопы греют в тылу и получают 50к а другие жизни и здоровье гробят за почти такую же зарплату. Те кто в тылу уверен что согласятся и бесплатно работать лишь бы не идти на фронт. Даже знаю таких которые так не хотят на фронт что согласны сами платить чтобы в тылу остаться охранять какую то казарму
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30.05.2024 20:35 Ответить
Петру Олексійовичу потрібно дати прочухана цим дегенератам самі йти до війська не хочуть а мої діти і близькі сини племінники куми 3 рік воюють з пораненнями і контузіями а ці просиджують гроші
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30.05.2024 20:52 Ответить
а він при чому? штука в тому шо мобілізація йде, але народ не встигне за 60 днів пройти тцк і всіх обдеруть на 20к хто не встиг. на швидкість мобілізації це не впливає коли мільони вимушені будуть вистояти в чергах і забашлять бо не встиг
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30.05.2024 22:32 Ответить
Та невже наша опозиція голос подала ?
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30.05.2024 23:52 Ответить
..усе ж досить просто:
ТЦК знає скільки може "обслужити" за добу,
ТЦК видає визначену кількість повісток під підпис,
людина у призначений, ЗАЛІЗНО, день прИходить і прОходить усе необхідне.. без черг, нервів, втрат часу-грошей..
але у зеленської влади усе через сраку, у ПРОСТИХ людей і без цього нема зайвих грошей через "прикольне покращення життя", а дермові зебіли не створивши умови для цивілізованого проходження процедури у ТЦК, ще й тупо усих поставили на счЬОтчік, як бандюки з 90-х, тільки вже через Раду баранячої монобільшості (якої вже давно нема)..
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31.05.2024 07:15 Ответить
 
 