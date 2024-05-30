Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных
Депутаты из "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект 11305 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Как пояснил народный депутат Владимир Арьев, "система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК".
Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.
"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Мы будем требовать от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", - добавил он.
"Это ответственность исполнительной ветви власти, то есть Кабмина. При обсуждении закона о мобилизации, во время вопроса от народных депутатов на комитете о готовности ТЦК к тому, что будет значительное количество людей, которое воспользуется услугами не через ЦПАУ, не через Резерв+, а непосредственно через ТЦК, Кабмин уверял тогда, что они готовят расширение состава ТЦК, для того, чтобы дать возможность. Но сейчас мы с вами видим, что никакого расширения не произошло, но нагрузка увеличилась в разы. То есть ТЦК оказался не готовым к тому, чтобы механизм, заложенный в закон, работал на 100%, как и "Резерв+", - пояснила народный депутат Ирина Фриз.
"ТЦК СП не будут способны предоставить возможность всем гражданам, которые нуждаются в обновлении своих данных непосредственно через ТЦК, уложиться в 60 дней. Поэтому этот срок 100% нужно продлить, потому что иначе мы создаем обязанность для граждан, которую они не способны выполнить из-за недостатков механизмов, которыми они должны воспользоваться для обновления своих данных или для обновления на воинском учете", - отмечает Фриз.
Пожалуйста, подождите...
Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
але мобілізація йде повним ходом і без закону... Наливайченко вчора проговорився що через велике навантаження на навчальні центри будуть змушені скоротити термін підготовки до 1,5 місяців....
чи продовження строків якось змінить кількість призваних людей?
до чого тут зелений популізм "на фронті потрібні люди"
вони там потрібні з 22го року! і військові кричали -почніть хоч старий закон виконувати..
А вони і не збирались.Яскравий приклад з злитим півднем.
Гроші є, і на це завжди дадуть кредит, який спишуть після війни!... + Конфісковані активи!...
... Тільки владі це не треба!...
Тобто за майже 2 тижні ТЦК змогли пропустити крізь себе всього 100тис (це якщо без ЦНАП).
Не знаю чому в законі прописали 60 діб, але ця цифра не реальна була від самого початку, ІМХО
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
ТЦК знає скільки може "обслужити" за добу,
ТЦК видає визначену кількість повісток під підпис,
людина у призначений, ЗАЛІЗНО, день прИходить і прОходить усе необхідне.. без черг, нервів, втрат часу-грошей..
але у зеленської влади усе через сраку, у ПРОСТИХ людей і без цього нема зайвих грошей через "прикольне покращення життя", а дермові зебіли не створивши умови для цивілізованого проходження процедури у ТЦК, ще й тупо усих поставили на счЬОтчік, як бандюки з 90-х, тільки вже через Раду баранячої монобільшості (якої вже давно нема)..