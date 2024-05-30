Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних
Депутати з "Європейської Солідарності" зареєстрували законопроєкт 11305 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як пояснив народний депутат Володимир Арʼєв, "система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК".
Нардеп наголосив, що всі військовозобов’язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.
"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн", – додав він.
"Це відповідальність виконавчої гілки влади, тобто Кабміну. Під час обговорення закону про мобілізацію, під час питання від народних депутатів на комітеті щодо готовності ТЦК до того, що буде значна кількість людей, яка скористається послугами не через ЦНАП, не через Резерв+, а безпосередньо через ТЦК, Кабмін запевняв тоді, що вони готують розширення складу ТЦК, для того, щоб дати можливість. Але зараз ми з вами бачимо, що ніякого розширення не відбулося, але навантаження збільшилося в рази. Тобто ТЦК виявився не готовим до того, щоби механізм, закладений в закон, працював на 100%, як і Резерв+", – пояснила народна депутатка Ірина Фріз.
"ТЦК СП не будуть здатні надати можливість всім громадянам, які потребують оновлення своїх даних безпосередньо через ТЦК, вкластися в 60 днів. Тому цей термін 100% потрібно продовжувати, тому що інакше ми створюємо обов’язок для громадян, який вони не здатні виконати через вади механізмів, якими вони мають скористатися для оновлення своїх даних або для поновлення на військовому обліку", – наголошує Фріз.
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Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
але мобілізація йде повним ходом і без закону... Наливайченко вчора проговорився що через велике навантаження на навчальні центри будуть змушені скоротити термін підготовки до 1,5 місяців....
чи продовження строків якось змінить кількість призваних людей?
до чого тут зелений популізм "на фронті потрібні люди"
вони там потрібні з 22го року! і військові кричали -почніть хоч старий закон виконувати..
А вони і не збирались.Яскравий приклад з злитим півднем.
Гроші є, і на це завжди дадуть кредит, який спишуть після війни!... + Конфісковані активи!...
... Тільки владі це не треба!...
Тобто за майже 2 тижні ТЦК змогли пропустити крізь себе всього 100тис (це якщо без ЦНАП).
Не знаю чому в законі прописали 60 діб, але ця цифра не реальна була від самого початку, ІМХО
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
ТЦК знає скільки може "обслужити" за добу,
ТЦК видає визначену кількість повісток під підпис,
людина у призначений, ЗАЛІЗНО, день прИходить і прОходить усе необхідне.. без черг, нервів, втрат часу-грошей..
але у зеленської влади усе через сраку, у ПРОСТИХ людей і без цього нема зайвих грошей через "прикольне покращення життя", а дермові зебіли не створивши умови для цивілізованого проходження процедури у ТЦК, ще й тупо усих поставили на счЬОтчік, як бандюки з 90-х, тільки вже через Раду баранячої монобільшості (якої вже давно нема)..