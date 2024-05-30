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Новини Мобілізація
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Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних

фракція ЄС у Раді

Депутати з "Європейської Солідарності" зареєстрували законопроєкт 11305 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як пояснив народний депутат Володимир Арʼєв, "система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК".

Нардеп наголосив, що всі військовозобов’язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.

"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн", – додав він.

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"Це відповідальність виконавчої гілки влади, тобто Кабміну. Під час обговорення закону про мобілізацію, під час питання від народних депутатів на комітеті щодо готовності ТЦК до того, що буде значна кількість людей, яка скористається послугами не через ЦНАП, не через Резерв+, а безпосередньо через ТЦК, Кабмін запевняв тоді, що вони готують розширення складу ТЦК, для того, щоб дати можливість. Але зараз ми з вами бачимо, що ніякого розширення не відбулося, але навантаження збільшилося в рази. Тобто ТЦК виявився не готовим до того, щоби механізм, закладений в закон, працював на 100%, як і Резерв+", – пояснила народна депутатка Ірина Фріз.

"ТЦК СП не будуть здатні надати можливість всім громадянам, які потребують оновлення своїх даних безпосередньо через ТЦК, вкластися в 60 днів. Тому цей термін 100% потрібно продовжувати, тому що інакше ми створюємо обов’язок для громадян, який вони не здатні виконати через вади механізмів, якими вони мають скористатися для оновлення своїх даних або для поновлення на військовому обліку", – наголошує Фріз.

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Автор: 

Ар’єв Володимир (320) мобілізація (3053) Фріз Ірина (200) Європейська Солідарність (1081) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+22
Те, що терміни треба продовжити, було зрозуміло одразу. Бо організаторські здібності зеленої влади обмежуються вмінням організовувати масштабні крадіжки державного і громадського майна. А організувати оборону країни у них не вийшло.
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30.05.2024 20:16
+13
Коли ЗЕ випихував Порошенко, то обіцяв загинути в бою за Крим. Тому й утворилася черга: спочатку Верховний головнокомандувач разом із своїми 🐸 прихильниками, а потім вже всі інші нормальні люди.
Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
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30.05.2024 20:23
+13
Мені ця ху-ня, нагадує гру, добрий поліцейський, і поганий поліцейський, хоча результат давно зрозумілий...
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
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30.05.2024 20:31
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Це все добре,але на фронті потрібні люди...
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30.05.2024 20:12 Відповісти
Деаутатам насрати на фронт і на людей, в них своя боротьба за владу, аби більше накрасти
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30.05.2024 20:20 Відповісти
а ти вже на фронті?
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30.05.2024 22:57 Відповісти
Коли ЗЕ випихував Порошенко, то обіцяв загинути в бою за Крим. Тому й утворилася черга: спочатку Верховний головнокомандувач разом із своїми 🐸 прихильниками, а потім вже всі інші нормальні люди.
Якщо ЗЕ відмовляється від своїх слів, особливо стосовно обіцянки "легко" провести успішні для України переговори з Путіним, то в України має бути інший Верховний головнокомандувач, який адекватно буде оцінювати ситуацію. І все.
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30.05.2024 20:23 Відповісти
Та кого там слухати і кому там вірити...
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30.05.2024 21:59 Відповісти
Недавно Наливайченко у ефірі заявив, що учебки вже переповнені... Значить мобілізація насправді працювала і за старим законом. Ви ж розумієте, що в учебки більшість потрапили до 18 травня?
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30.05.2024 20:24 Відповісти
Мій сусід зараз в учєбці навчає новобранців. Каже у його підрозділі переважно діди по 55-59 років.
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30.05.2024 20:48 Відповісти
От не розумію, навіщо набирати дідів із купою болячок, а не 25-30-річних? Потім ці діди будуть по госпіталях лежати, хоча на папері числитимуться в підрозділах...
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30.05.2024 20:59 Відповісти
У нас ще багато тиловиків...

але мобілізація йде повним ходом і без закону... Наливайченко вчора проговорився що через велике навантаження на навчальні центри будуть змушені скоротити термін підготовки до 1,5 місяців....
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30.05.2024 20:36 Відповісти
трясця, а 2 роки до цього чим займались?
чи продовження строків якось змінить кількість призваних людей?
до чого тут зелений популізм "на фронті потрібні люди"
вони там потрібні з 22го року! і військові кричали -почніть хоч старий закон виконувати..
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30.05.2024 20:58 Відповісти
Не вистачить голосів.
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30.05.2024 20:15 Відповісти
Те, що терміни треба продовжити, було зрозуміло одразу. Бо організаторські здібності зеленої влади обмежуються вмінням організовувати масштабні крадіжки державного і громадського майна. А організувати оборону країни у них не вийшло.
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30.05.2024 20:16 Відповісти
А організувати оборону країни у них не вийшло.
А вони і не збирались.Яскравий приклад з злитим півднем.
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30.05.2024 23:53 Відповісти
Для війни треба залучати профі! З других країн, через ПВК!...
Гроші є, і на це завжди дадуть кредит, який спишуть після війни!... + Конфісковані активи!...
... Тільки владі це не треба!...
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30.05.2024 20:17 Відповісти
тупой пиар надо было трибуну блокировать при голосовании закона о могилизации...
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30.05.2024 20:17 Відповісти
Та не блокувати треба було, а разом із Голосом подання в Конституційний Суд підготувати, щоб там дали оцінку суперечливим положенням закону (а поки йде судовий розгляд, закон не має діяти).
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30.05.2024 20:27 Відповісти
Це було передбачувано. А остання заява від владних структур просто підтвердила це: за час з 18 травня оновили дані 1,2млн з яких через "Резерв+" 1,1млн
Тобто за майже 2 тижні ТЦК змогли пропустити крізь себе всього 100тис (це якщо без ЦНАП).

Не знаю чому в законі прописали 60 діб, але ця цифра не реальна була від самого початку, ІМХО
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30.05.2024 20:19 Відповісти
Если у военнообязанного при проверке не будет военно-учетного документа, то ему выпишут штраф (17-25 тысяч). Резерв+ и выписка из ЦНАПа не спасет от штрафа, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-05-30/5854975-rezerv-ne-vryatue-vid-shtrafu-u-ttsk-rozpovili-yaki-dokumenti-treba-zavzhdi-nositi-z-soboyu представитель Полтавского ТЦК Истомин
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30.05.2024 20:20 Відповісти
а представник полтавського тцк що законотворець. Це тупо представник приватної контори тцк
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30.05.2024 20:29 Відповісти
які б не були гівнюки в ТЦК, но хто вам дебілам насрав у голову що це "приватна контора"?
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30.05.2024 20:43 Відповісти
Мені ця ху-ня, нагадує гру, добрий поліцейський, і поганий поліцейський, хоча результат давно зрозумілий...
Питання в іншому, де ті 700 тисяч, що сирок знайшов в тилу, коли підуть воювати ті хто зобов'язаний це робити за фахом ?
Чому тилові частини забиті бившими прапорами, старлєями, і різного роду пристосуванцями, які жодного разу не приймали участь в бойових діях з початку війни, а люди змушені донатити ухилянтам, замість ЗСУ, бо їх можна зрозуміти, вони ніколи не були військовими, а мусять йти замість тих тилових щурів....
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30.05.2024 20:31 Відповісти
Еще нужно обговорить снижение зарплат мусорам, ТЦК и тем кто протирает штаны в глубоком тылу на блокпостахи в казармах а вместо етого повысить зарплаты тем кто на передке. А то выходит полный беспредел. Одни сидят жопы греют в тылу и получают 50к а другие жизни и здоровье гробят за почти такую же зарплату. Те кто в тылу уверен что согласятся и бесплатно работать лишь бы не идти на фронт. Даже знаю таких которые так не хотят на фронт что согласны сами платить чтобы в тылу остаться охранять какую то казарму
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30.05.2024 20:35 Відповісти
Петру Олексійовичу потрібно дати прочухана цим дегенератам самі йти до війська не хочуть а мої діти і близькі сини племінники куми 3 рік воюють з пораненнями і контузіями а ці просиджують гроші
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30.05.2024 20:52 Відповісти
а він при чому? штука в тому шо мобілізація йде, але народ не встигне за 60 днів пройти тцк і всіх обдеруть на 20к хто не встиг. на швидкість мобілізації це не впливає коли мільони вимушені будуть вистояти в чергах і забашлять бо не встиг
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30.05.2024 22:32 Відповісти
Та невже наша опозиція голос подала ?
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30.05.2024 23:52 Відповісти
..усе ж досить просто:
ТЦК знає скільки може "обслужити" за добу,
ТЦК видає визначену кількість повісток під підпис,
людина у призначений, ЗАЛІЗНО, день прИходить і прОходить усе необхідне.. без черг, нервів, втрат часу-грошей..
але у зеленської влади усе через сраку, у ПРОСТИХ людей і без цього нема зайвих грошей через "прикольне покращення життя", а дермові зебіли не створивши умови для цивілізованого проходження процедури у ТЦК, ще й тупо усих поставили на счЬОтчік, як бандюки з 90-х, тільки вже через Раду баранячої монобільшості (якої вже давно нема)..
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31.05.2024 07:15 Відповісти
 
 