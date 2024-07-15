Мобилизация в Украине идет по плану, - Зеленский
Мобилизация происходит согласно плану военных, однако в Украине недостаточно тренировочных площадок для подготовки мобилизованных.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Его спросили, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев со времени вступления в силу нового мобилизационного закона.
Военные говорят, что все идет по их плану. Относительно тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается случая, можно ли их расширить, то уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом - да", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что расширение тренировочных баз за рубежом является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.
"...идьот по плану"
вони що зговорились чи вже злиплись ?
Немає зброї, а лопати ви можете і самі собі придбати?
А асфальтувати будуть? Асфальту вистачає?
Які військові? Хто саме це каже?
От же пісюніст 800-го левела…
Який план Ху**о Зелене - хапати вже людей до 25 років і тягнути їх до війська ?
Звісно це план щоб визвати негатив у суспільстві України війною і забажати кінця війни.
Знову просте рішення своїх договорняків з кремлем від Зеленського і Єрмака.
Іди вже, іди тихенько в ліс, нехай тебе там ведмеді перестрінуть!
==========
Саме тому сформували кілька дивізій тцк, щоб ті виловлювали нових рекрутів скрізь де спіймають. Логічно
оце і різниця
Ви ж розумієте, що так дискредитувати мобілізацію як зробили це тцк під керівництвом зелені не може ніхто(
Так от, а чи х..й тцкуна в ж..пі і загін вертухаїв є більш патріотичний чим ті ж чечени?
Може краще все робити по людськи, і не вводити кламову мобілізацію, не дерибанити на крові народу, а вести діалог з людьми не боячись за рейтинги?
Ми за все харошее, против всего плахого.
П.С - не зациклюйтесь так на Україні, зрозумійте не всім вона настільки дорога як скажемо вам..... І як на мене краще взагалі без х..я в жопі (це якщо не брати сексуальні погляди)
2. Ви ні фуя не зрозуміли з мого поста, бо мислення в вас примітивне.
Діло в тому, що люди оновили дані тим чи іншим способом, а їх замість того щоб мобілізувати законним способом через повістки, продовжують викрадати. Бусіки - як НЛО. Хапають людей і тих, хто оновив дані, і тих хто ухиляється. І це роблять навмисно, зі згоди ОП. Так бути не повинно.