Мобилизация в Украине идет по плану, - Зеленский

Мобилизация происходит согласно плану военных, однако в Украине недостаточно тренировочных площадок для подготовки мобилизованных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев со времени вступления в силу нового мобилизационного закона.

Военные говорят, что все идет по их плану. Относительно тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается случая, можно ли их расширить, то уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом - да", - отметил Зеленский.