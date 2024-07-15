РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7358 посетителей онлайн
Новости Война
8 817 73

Мобилизация в Украине идет по плану, - Зеленский

Зеленський прокоментував темпи мобілізації в Україні

Мобилизация происходит согласно плану военных, однако в Украине недостаточно тренировочных площадок для подготовки мобилизованных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев со времени вступления в силу нового мобилизационного закона.

Военные говорят, что все идет по их плану. Относительно тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается случая, можно ли их расширить, то уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом - да", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что расширение тренировочных баз за рубежом является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в 2 раза, кампания в Украине набирает обороты, - Reutres

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) мобилизация (2908)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Ти ж волало що мобілізація потрібна Залужному та ЗСУ а тобі і мана горам твоїм їбаним і так війська вистачає Горлівку штурмувати.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
+21
Угу, мужиков з сіл забирають, а МОНАТИК у Італії на весіллі співає
показать весь комментарий
15.07.2024 15:03 Ответить
+19
За планом. За Оманським планом
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ж волало що мобілізація потрібна Залужному та ЗСУ а тобі і мана горам твоїм їбаним і так війська вистачає Горлівку штурмувати.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
А тим часом вже 14 новостворених бригад сидять без техніки та без зброї...
70-90 тис.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:13 Ответить
Він і зараз каже "військові кажуть", - мовляв це не я, а чи правду вони нібито кажуть йому, скільки треба, які проблеми - це не його питання.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:03 Ответить
За планом. За Оманським планом
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
"...йде за планом"
"...идьот по плану"
вони що зговорились чи вже злиплись ?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:18 Ответить
блін тільки хотів написати))))
показать весь комментарий
15.07.2024 22:39 Ответить
Косплеїть ***** чи шо?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
Давно вже. Кумир, що ж тут.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
запитання із кідєром-стєрхом можна прибрати

показать весь комментарий
15.07.2024 15:20 Ответить
"...Мобілізація в Україні йде за кремлівським оманським планом..."
показать весь комментарий
15.07.2024 15:03 Ответить
Ухилянту з Німеччини видніше
показать весь комментарий
15.07.2024 20:14 Ответить
Як ухилянт ухилянту, скажу по секрету - зі сторони видніше...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:18 Ответить
Угу, мужиков з сіл забирають, а МОНАТИК у Італії на весіллі співає
показать весь комментарий
15.07.2024 15:03 Ответить
мохнатик такой же карлик как и ЗЕ, метр в кепке. Был бы годным танкистом
показать весь комментарий
15.07.2024 15:06 Ответить
Мем! Щось вас давненько не було чути. Сподіваюсь, все ок
показать весь комментарий
15.07.2024 15:10 Ответить
Все Ок 😀. Працюємо на перемогу Украіни
показать весь комментарий
15.07.2024 15:13 Ответить
В селах уже никого не осталось за два года выгребли всех. Теперь еще за два года города выгребут и на этом усе
показать весь комментарий
15.07.2024 18:04 Ответить
Якого плану? Чи йому повилазило? Тількі сьогодні "27 чоловіків намагалися потрапити до Молдови". А ще бажаю запитати. Де Трухін, Шефір, Баканов? За які звитягі Кошевий и ко досі не на фронті?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:06 Ответить
В Шефира стреляли ему незя, а Трухин тихонечько в лес ушел, а Баканов ваще друг детства. еще вопросы?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
а план сьогодні йому свіжий підкинули ))
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
Дискредитація мобілізації зе-єрмачньой йде за планом ...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
За яким? Живий паркан?
Немає зброї, а лопати ви можете і самі собі придбати?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:08 Ответить
Як казали совітським штрафбатівцям -добудите оружие в бою ! Так до новомобілізованих і відносяться так як до штрафбатів.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:51 Ответить
"Щодо тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується випадку, чи можна їх розширити, то вже йде розширення." Джерело:

А асфальтувати будуть? Асфальту вистачає?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:10 Ответить
"Мобілізація йде за планом". Зброї, звісно, на всіх не вистачає, але то нічого. Какая разніца?

показать весь комментарий
15.07.2024 15:11 Ответить
Повторює у встому пуйла і навіть його брехню, "що всьо ідьот за планом". Чиїм планом Боневтіке?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:14 Ответить
Воно вже і висловлюється як путлєр, " все іде за планом", Дебіл ***.....
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
Він про план путлєра і висловлюється, а ви думаєте що України🙁
показать весь комментарий
15.07.2024 20:03 Ответить
Військові кажуть…
Які військові? Хто саме це каже?
От же пісюніст 800-го левела…
показать весь комментарий
15.07.2024 15:21 Ответить
Мобілізація в Україні йде за планом, - Зеленський Джерело:

Який план Ху**о Зелене - хапати вже людей до 25 років і тягнути їх до війська ?
Звісно це план щоб визвати негатив у суспільстві України війною і забажати кінця війни.
Знову просте рішення своїх договорняків з кремлем від Зеленського і Єрмака.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:23 Ответить
Ти вже оновив свої дані в ТЦК? Щоб не прийшлось хапати 25-тирічних.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:17 Ответить
хороший у вас план, тиваріщ Зеленський
показать весь комментарий
15.07.2024 15:23 Ответить
Відсутність озброєння для набраних чотирнадцять бригад теж за планом?!
Іди вже, іди тихенько в ліс, нехай тебе там ведмеді перестрінуть!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:24 Ответить
Аружие дабудите в баю.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:28 Ответить
Отримаєш від тих кого поїдеш міняти, не переживай.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:19 Ответить
Что это такое - до сих пор Украина не может несчастный Мелитополь освободить? Это что такое? А говорили контрнаступление - и где оно?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:33 Ответить
Чому Мелітополь нещасний? Тому що його окупували рашисти?
показать весь комментарий
15.07.2024 21:31 Ответить
Ну да, а вместе с ним Энергодар, Акимовка, Кирилловка и другие. Уже 2 с половиной года прошло, а результата нет
показать весь комментарий
17.07.2024 04:43 Ответить
Що для результату зробив zvezda?
показать весь комментарий
17.07.2024 08:49 Ответить
Останнім часом в нас все йде по плану. При чому покращення перевершують сподівання.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:46 Ответить
Солдатів хер зато бабла на штрафах зароблять ...А чому штрафи ,а не тюрьма ? Ця влада Пороха переплюнула з евробляхами
показать весь комментарий
15.07.2024 15:52 Ответить
Гроші слимаків і ухилянтів працюватимуть на оборону країни. Куди не глянь - одні плюси
показать весь комментарий
15.07.2024 20:20 Ответить
це такий у вас тролінг? Чи ви реально вірите, що зелені виродки хоть гривню з тих штрафів дадуть на ЗСУ?
показать весь комментарий
15.07.2024 22:43 Ответить
ох *****, "по плану" , ще один бляха
показать весь комментарий
15.07.2024 16:15 Ответить
Как может не хватать тренировочных площадок, что там такого, что нельзя построить за несколько дней?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:24 Ответить
За чиїм планом? Українським чи Зеленського з Єрмаком, чи Путлера? Чи останні два - це одне і те ж?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:32 Ответить
Мобілізація в Україні йде за планом, на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків, - Зеленський.
==========

Саме тому сформували кілька дивізій тцк, щоб ті виловлювали нових рекрутів скрізь де спіймають. Логічно
показать весь комментарий
15.07.2024 16:33 Ответить
Ага, 70% не обновили данные. Все по плану
показать весь комментарий
15.07.2024 16:55 Ответить
Ты шо, там уже пару лямов обновили. Госслужащие, военные, с броней и отсрочкой. Ты чего, не веришь зеленому марафону победы?🤣
показать весь комментарий
15.07.2024 18:07 Ответить
Слимаки своїми грошима і майном підтримуватимуть ЗСУ. Хороше поповнення бюджету.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:22 Ответить
13.4здобол!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 17:03 Ответить
А нахера тогда в бусики народ пихают утроенными темпами? Скоты. Люди обновили данные, присылайте повестки, вызывайте на ВЛК. Нет, ловят, пакуют, отбирают мобильники, подделывают комиссию, и как скот вывозят в собачниках шоб не разбежались по дороге. И они все равно потом на полигоне на лыжи стают. Не дают ни с работой разрулить по КЗОТ за 2 недели, ни с делами. Им насрать шо у тебя дома собака сидит, а выгулять и накормить некому, ты один живешь. Пускай сдыхает, не отпустим передать ее кому-то. Люди выходят утром из дому на работу, и пропадают. Родные волнуются, на работе заменить некому, позвонить не дают. И такое впечатление, что это все началось одномоментно везде по щелчку пальца. И специально так делают чтобы дискредитировать мобилизацию. Раньше только на Западе так делали, сейчас уже в Киеве пакуют. Зачем так делать? Вызывайте повестками, обращайтесь как с людьми, давайте срок завершить дела. Что эти люди навоюют если их сразу демотивировали?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:07 Ответить
прийдут кацапи - будут паковать по другому?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:56 Ответить
Границы откройте, а не держите людей в заложниках и никто никого паковать не будет
показать весь комментарий
15.07.2024 18:09 Ответить
тобто ви згодні, що різниці вже немає)?
показать весь комментарий
15.07.2024 22:45 Ответить
будуть пакувати гірше. Отряд чеченців за спиною і їх х* в твоїй ж*пі.
оце і різниця
показать весь комментарий
15.07.2024 23:38 Ответить
можна риторичне питання?
Ви ж розумієте, що так дискредитувати мобілізацію як зробили це тцк під керівництвом зелені не може ніхто(
Так от, а чи х..й тцкуна в ж..пі і загін вертухаїв є більш патріотичний чим ті ж чечени?
Може краще все робити по людськи, і не вводити кламову мобілізацію, не дерибанити на крові народу, а вести діалог з людьми не боячись за рейтинги?
показать весь комментарий
15.07.2024 23:52 Ответить
може.

Ми за все харошее, против всего плахого.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:54 Ответить
тож давайте ми не будемо робити вигляд, що все прекрасно)? Корупція і білі білети в нас з мобілізацією зараз страшенні(... Тому суть мобілізації зараз така, немає 12+к зелені то йдеш служити в штурмову бригаду
показать весь комментарий
16.07.2024 00:01 Ответить
прекрасного немає нічого. Поки чеченський х* не буде в твоїй ж*пі. І навіть 12 кусків тобі не допоможуть.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:04 Ответить
ну дивись, що людина робить після того як "порішає"? Правильно у 90% випадків їде з "країни мрії" чим подалі, тож ви не праві)))
П.С - не зациклюйтесь так на Україні, зрозумійте не всім вона настільки дорога як скажемо вам..... І як на мене краще взагалі без х..я в жопі (це якщо не брати сексуальні погляди)
показать весь комментарий
16.07.2024 08:31 Ответить
1. Ми не кацапи.
2. Ви ні фуя не зрозуміли з мого поста, бо мислення в вас примітивне.

Діло в тому, що люди оновили дані тим чи іншим способом, а їх замість того щоб мобілізувати законним способом через повістки, продовжують викрадати. Бусіки - як НЛО. Хапають людей і тих, хто оновив дані, і тих хто ухиляється. І це роблять навмисно, зі згоди ОП. Так бути не повинно.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:27 Ответить
Площадок много, только мобилизованных не хватает что бы заполнить эти площадки. Клоун вова,ты случайно незнаешь почему? Нацарювати i вбiгти не вийде, як у тому анекдотi. за все прийдеться вiдповiдати.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:12 Ответить
...який я курнув.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:22 Ответить
План написаний в гш рф? Уйобок!
показать весь комментарий
15.07.2024 17:23 Ответить
Це Денис Ярославський, якого вигнали з поліції за корупцію. Він купив собі посаду у ЗСУ, піариться, що "воює", а у цей час подорожує по США. Мусор він у Вашингтоні мусор...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:34 Ответить
Брехати можна скільуи завгодно, бо плану ніхто не бачив, як і інфомації про хід мобілізації
показать весь комментарий
15.07.2024 20:39 Ответить
А де воює синуля Верещучки?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:42 Ответить
га фронті) питання на якому звісно але фронті....
показать весь комментарий
15.07.2024 22:46 Ответить
 
 