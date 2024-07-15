РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6916 посетителей онлайн
Новости Видео
2 924 25

Пресс-конференция президента Зеленского. ВИДЕО

Сейчас продолжается пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Зеленский провел совещание с главами ОВА: Ключевые темы – энергетика, фортификации, безопасность. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) пресс-конференция (324)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Пресконференція президента Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Пряма кишка...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:25 Ответить
+10
От ніякого бажання дивитись цю бурду сонцесяйного. Стільки провалів, корупції, пустих розмов та "потужних" відео, що вже верне від цього всього цирку (який до речі заброньований, але схоже всі вже забули про це)
показать весь комментарий
15.07.2024 14:25 Ответить
+9
очередне творче виверження самозаконханного актора,дивишься на нього блювати хочеться,а слухати....краще збережу свій внутрішній спокій у нетронутому цим пистоболом стані
показать весь комментарий
15.07.2024 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пресконференція президента Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Пряма кишка...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:25 Ответить
Результат прес-конференції Зеленського, - піпл обтєкаєт зеленим.

показать весь комментарий
15.07.2024 15:15 Ответить
"не читал, но осуждаю !"
показать весь комментарий
15.07.2024 15:25 Ответить
але подивлюсь по телевізору коли вимкнуть електрику

обовьязково ! включу телевізор і буду дивитись !

.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:27 Ответить
От ніякого бажання дивитись цю бурду сонцесяйного. Стільки провалів, корупції, пустих розмов та "потужних" відео, що вже верне від цього всього цирку (який до речі заброньований, але схоже всі вже забули про це)
показать весь комментарий
15.07.2024 14:25 Ответить
Потужно, потужно, потужно, потужно.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:26 Ответить
Невже капітуляція? Навіщо зібрав пресуху? Нечаста подія
показать весь комментарий
15.07.2024 14:27 Ответить
Хтось ще слухає цього лицемірного паразита?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:27 Ответить
⚡️Прямо зараз триває останнє відкрите засідання у справі Романа Червінського, в Кропивницькому апеляційному суді.



Сторона захисту подала апеляційну скаргу на тримання під вартою Романа Червінського. Якщо сьогодні суд буде приймати рішення по совісті і скасує рішення першої інстанції щодо тримання під вартою - то розвідника мають випустити невідкладно.

На суді присутній мій колега, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар, який також є одним з поручителів.

Захисник на суді попросив долучити до матеріалів апеляційної скарги заяву 27-ти депутатів фракції Європейської солідарності, а також список з 236-ти місцевих рад (!!!) які прийняли відповідні заяви щодо недопустимості політичних переслідувань Романа Червінського.

Адвокат також наголосив, що потерпілі не хочуть бути потерпілими у кримінальному провадження. Окрім цього, військова частина в Канатовому каже, що їм не завдано діями Червінського шкоди і що вони не є потерпілими в кримінальному провадженні.

Тобто від дій Червінського ніхто не постраждав, а людину, військового, розвідника ПОНАД РІК ТРИМАЮТЬ ЗА ҐРАТАМИ!!!

П.с. Що стосується суду першої інстанції, яке було зранку, то адвокат (представник) чотирьох потерпілих повідомив про розірвання договору з потерпілим, і з цих підстав суд відклав судове засідання на 24.07.24 о 13.00.

Посилання на трансляцію.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:28 Ответить
очередне творче виверження самозаконханного актора,дивишься на нього блювати хочеться,а слухати....краще збережу свій внутрішній спокій у нетронутому цим пистоболом стані
показать весь комментарий
15.07.2024 14:30 Ответить
а де піаніно?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:35 Ответить
В кремлі...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:55 Ответить
елєктрічєство закінчилось - піаніни не буде
показать весь комментарий
15.07.2024 15:53 Ответить
🤢🤮
показать весь комментарий
15.07.2024 14:35 Ответить
Вова, Потужний ти наш гарант. Я б на тебе подивився, але:
1. Не бачу сенсу дивитись на людину, яка нічого вже не вирішує. Буде відповідати на запитання Єрмак, от тоді і подивлюсь на відповіді самопроголошеного "хазяїна" України.
2. Якби питання задавали журналісти, а не придворні жополизи, то може і був би сенс, а так...
3. Ти вже все сказав розповідаючи про скорі шашлики, зарплати в 4000 баксів та "корупціонери всі виїхали", який сенс слухати чергову нісенітницю.
І взагалі, скоро в мене вимкнуть електрику, тому краще витрачу час на щось важливіше, аніж на черговий виступ кв.95.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:36 Ответить
Йде суд над Червінським в прямому ефірі.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:48 Ответить
Хтось дивится або слухає цю гидоту?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:39 Ответить
53,8% населення, як згідно з опитуванням Центру Разумкова довіряють Володимиру Зеленському
показать весь комментарий
15.07.2024 14:45 Ответить
Дааааа, богата земля України дурнями.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
Пряма трансляція судилища над Червінським,якого посадив зермак на вимогу фсб за викрадення Цемаха.Між іншим,якого відпустив з вязниці зермак.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
Потужно, дякую, дуже дякую, я буду, я зроблю, стара влада, ми зробимо краще, да, да, так, так, резерв, складно сказати....
показать весь комментарий
15.07.2024 14:50 Ответить
ЧОМУ НЕ ЗАПРОШЕНІ СПРАВЖНІ ЖУРНАЛІСТИ: БУТУСОВ, ВОЄНКОРИ...
ДЕ ПИТАННЯ ПРО ТОТАЛЬНУ КОРУПЦІЮ, УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬК ЧЕРЕЗ НАВМИСНО ЗІРВАНУ МОБІЛІЗАЦІЮ
КОЛИ ВИБОРИ?
КОДИ СУДИТИМУТЬ ЗРАДНИКІВ У ВЛАДІ?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:50 Ответить
Хтось там сміявся з Байдена? Та Байден, в порівнянні з нашим, - гуру ораторського мистецтва!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:19 Ответить
ЗДОХНИ МАРІОНЕТКА ПРОКРЕМЛІВСЬКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:44 Ответить
Навіть коментарі вимкнули, підари.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:02 Ответить
 
 