Пресс-конференция президента Зеленского. ВИДЕО
Сейчас продолжается пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
Цензор.НЕТ
Пряма кишка...
обовьязково ! включу телевізор і буду дивитись !
Сторона захисту подала апеляційну скаргу на тримання під вартою Романа Червінського. Якщо сьогодні суд буде приймати рішення по совісті і скасує рішення першої інстанції щодо тримання під вартою - то розвідника мають випустити невідкладно.
На суді присутній мій колега, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар, який також є одним з поручителів.
Захисник на суді попросив долучити до матеріалів апеляційної скарги заяву 27-ти депутатів фракції Європейської солідарності, а також список з 236-ти місцевих рад (!!!) які прийняли відповідні заяви щодо недопустимості політичних переслідувань Романа Червінського.
Адвокат також наголосив, що потерпілі не хочуть бути потерпілими у кримінальному провадження. Окрім цього, військова частина в Канатовому каже, що їм не завдано діями Червінського шкоди і що вони не є потерпілими в кримінальному провадженні.
Тобто від дій Червінського ніхто не постраждав, а людину, військового, розвідника ПОНАД РІК ТРИМАЮТЬ ЗА ҐРАТАМИ!!!
П.с. Що стосується суду першої інстанції, яке було зранку, то адвокат (представник) чотирьох потерпілих повідомив про розірвання договору з потерпілим, і з цих підстав суд відклав судове засідання на 24.07.24 о 13.00.
1. Не бачу сенсу дивитись на людину, яка нічого вже не вирішує. Буде відповідати на запитання Єрмак, от тоді і подивлюсь на відповіді самопроголошеного "хазяїна" України.
2. Якби питання задавали журналісти, а не придворні жополизи, то може і був би сенс, а так...
3. Ти вже все сказав розповідаючи про скорі шашлики, зарплати в 4000 баксів та "корупціонери всі виїхали", який сенс слухати чергову нісенітницю.
І взагалі, скоро в мене вимкнуть електрику, тому краще витрачу час на щось важливіше, аніж на черговий виступ кв.95.
ДЕ ПИТАННЯ ПРО ТОТАЛЬНУ КОРУПЦІЮ, УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬК ЧЕРЕЗ НАВМИСНО ЗІРВАНУ МОБІЛІЗАЦІЮ
КОЛИ ВИБОРИ?
КОДИ СУДИТИМУТЬ ЗРАДНИКІВ У ВЛАДІ?