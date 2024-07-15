Зеленский провел совещание с главами ОВА: Ключевые темы – энергетика, фортификации, безопасность. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных военных администраций.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность. Отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - отметил он.
Топ комментарии
+8 Ярослав Викторович
показать весь комментарий15.07.2024 13:11 Ответить Ссылка
+5 Семен Котляревський
показать весь комментарий15.07.2024 13:25 Ответить Ссылка
+5 belge
показать весь комментарий15.07.2024 13:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сбу мало би поцікавиться монополизаціей владою потрібних громадянам речей
хлопчик по викликуад'ютант Офісу Президента Володимир Зеленський.
продажні суди..?
не на часі
Брехло, фортифікації бл#ть!!!
Які? на які центральна влада заблокувала видалення грошей (Чернігову від Київа за домовленості між собою) це таке "потужне зведення" фортифікацій від ЗЕкоМанди......
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...
Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века