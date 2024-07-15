Зеленский провел совещание с главами ОВА: Ключевые темы – энергетика, фортификации, безопасность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных военных администраций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность. Отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - отметил он.

Также читайте: Власти Украины разочарованы саммитом НАТО, - Bild