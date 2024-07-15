РУС
Зеленский провел совещание с главами ОВА: Ключевые темы – энергетика, фортификации, безопасность. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных военных администраций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность. Отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - отметил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) ОГА (2399)
Топ комментарии
+8
Коли о це опудало за щось береться - гаплик. Краще б просто нічого не робив.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:11 Ответить
+5
В тексті помилка, правильно - Президент України Андрій Єрмак провів зустріч з головами ОВА. В зустрічі брав участь і хлопчик по виклику ад'ютант Офісу Президента Володимир Зеленський.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:25 Ответить
+5
А про перестать воровать было?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:33 Ответить
То шо: теперка з енергетикою, фортифікацією та безпекою фсьо буде *******?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:09 Ответить
З енергетикою, фортифікацією та безпекою фсьо...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:03 Ответить
Коли о це опудало за щось береться - гаплик. Краще б просто нічого не робив.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:11 Ответить
Краще б втік?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:57 Ответить
*****.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:12 Ответить
Ходють чутки у зарубіжжі, що Ермак підмяв під себе контроль на поставкою генераторів в Україну, тому волонтерам і іншим бізнесменам на кордоні не пропускають поставки генераторів в Україну.

сбу мало би поцікавиться монополизаціей владою потрібних громадянам речей
показать весь комментарий
15.07.2024 13:12 Ответить
Роблять їх разом, як можуть.))
показать весь комментарий
15.07.2024 13:14 Ответить
Еой, Ермак вже раз десять зменів правила сертифікації безпілотників , тількі щоб в Україну ЙОГО конкуренти не могли заводити дешеві безпилотники.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:16 Ответить
ФСБшник "Козирь" гадить, як може. Бо всі повірили йому, що "неначасі"
показать весь комментарий
15.07.2024 14:00 Ответить
А Рішення КСУ від 2014 року, вони обговорили з екс-ПУ зеленським, без ларьочника!?!?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:13 Ответить
Тепер в два рази більше будуть вимикати електроенергію... Офшори, мабуть, вже тріщать від війни в Україні та допомоги країн Європи.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:14 Ответить
Красти в міністерстві оборони вдалося, всіх відпустили, тепер треба в енергетиці, фортифікації та безпеки.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:14 Ответить
Коли про фортифікацію казав Залужний це було пагано" бо він не налаштований на наступ". Зараз до недоумкові дошло, але кошти розкрадені.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:22 Ответить
Федорова знімуть, до гадалки не ходи. Тим паче, його ім'я інсайдери називали в переліку тих хто на вихід.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:05 Ответить
Розумне і стурбоване лице… це головне для відосіка…
показать весь комментарий
15.07.2024 13:23 Ответить
В тексті помилка, правильно - Президент України Андрій Єрмак провів зустріч з головами ОВА. В зустрічі брав участь і хлопчик по виклику ад'ютант Офісу Президента Володимир Зеленський.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:25 Ответить
А про перестать воровать было?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:33 Ответить
а корупція?
продажні суди..?
не на часі
показать весь комментарий
15.07.2024 13:37 Ответить
потужно
показать весь комментарий
15.07.2024 13:37 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:48 Ответить
Так і є!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:00 Ответить
які фортифікації ті що не зробили а гроші розікрали.....чи напомнив щоб його доляху занесли....
показать весь комментарий
15.07.2024 13:51 Ответить
Зе шкодить країні.
Брехло, фортифікації бл#ть!!!
Які? на які центральна влада заблокувала видалення грошей (Чернігову від Київа за домовленості між собою) це таке "потужне зведення" фортифікацій від ЗЕкоМанди......
показать весь комментарий
15.07.2024 13:52 Ответить
5 міліардів на мост Чернігову дали, чим не фортіфікація? Один КАБ і хер хто пвдрахує скільки с3,14здили з тіх 5 лярдів.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:55 Ответить
На то в них і розрахунок. Працюють напару з ..уйлом.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:58 Ответить
Скоти, два роки крали та брехали, а зараз якісь смердючи нарпди пооводять.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:52 Ответить
0

"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.

Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.

Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
показать весь комментарий
15.07.2024 13:55 Ответить
Оксюморон))
показать весь комментарий
15.07.2024 13:57 Ответить
Планували як краще роздерибанити гроші, котрі ще залишились із виділених на захисні споруди?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:59 Ответить
Іди в сраку Пуцелейба !
показать весь комментарий
15.07.2024 14:03 Ответить
Саміт миру - пшик!Саміт НАТО - пшик,пшик!Люди без світла,зв'язку,інтернету два роки підряд.Влада,бюрократів,аферистів,балаболів.Гнати вас треба в шию!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:20 Ответить
Ну тепер точно буде світло, точнісінько
показать весь комментарий
15.07.2024 14:24 Ответить
Навіть неозброєним оком видно, що Zе "укурений" геть. ***, лютий пи*дець, президент, верховний головнокомандувач - галімий нарік...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
 
 