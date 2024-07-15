РУС
Власти Украины разочарованы саммитом НАТО, - Bild

Україна розчарована самітом НАТО

Власти Украины разочарованы тем, что даже после удара РФ по больнице "Охматдет" на саммите НАТО в Вашингтоне не разрешили Украине атаковать цели в глубине территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

Так, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники во властных кругах Украины заявил: "Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признает растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идет о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием. Это жестокое равнодушие после атаки на детскую больницу, что нам до сих пор не позволяют атаковать все российские объекты".

По данным другого источника, Украина надеется, что Байден, возможно, наконец изменит отношение к ударам западным оружием по России.

"Сейчас в Киеве ощущается шок от того, что детскую больницу можно атаковать безнаказанно. В последние месяцы город считался хотя бы в определенной степени безопасным, в том числе потому, что противовоздушная оборона постоянно расширялась", - пишет издание.

"Сейчас украинцы ждут еще более жестоких недель. Но вопрос о том, чего страна может ожидать от НАТО сегодня открыт как никогда. А Путин может продолжать смеяться", - добавил Ронцхаймер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский остался разочарованным после того, как Байден в Вашингтоне не позволил бить вглубь России, - Politico

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава

Зеленский Владимир НАТО саммит
