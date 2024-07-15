Последние дни для обновления данных: ЦПАУ Киева привлекли максимум работников
Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"16 июля истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. Военнообязанные могут избежать очередей, обновив данные в Резерв+. Обновление данных через приложение практически не отличается от обновления в ЦПАУ. В обоих случаях документ имеет одинаковую юридическую силу", - напомнили там.
В КГГА отметили, что ЦПАУ столицы работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.
Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что после 16 июля на улицах может увеличиться количество военных патрулей.
А тут нам такий сервіс пропонують, з доставкою.
Гріх не скористатися
А голова з ОПУ, з цим бореться, у НЕЗЛАМНОСТІ і ПОТУЖНОСТІ… Голік, з шиферами-недостріляними, можуть підтвердити …
Чи це ті, що принципово не користуються смартфонами? Ні, серйозно не розумію
-Братику, шо робити??? Повісив Резерв+, пише, що не стою на обліку! Шо дєлаааать?
- Ти ж на фронті, блін!!! Який тобі нахрєн ще облік?? ))))))
Роботи Федорова з лопатами Кулеби риють фортифікацію Сирського.