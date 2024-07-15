РУС
Новости
Последние дни для обновления данных: ЦПАУ Киева привлекли максимум работников

Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"16 июля истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. Военнообязанные могут избежать очередей, обновив данные в Резерв+. Обновление данных через приложение практически не отличается от обновления в ЦПАУ. В обоих случаях документ имеет одинаковую юридическую силу", - напомнили там.

В КГГА отметили, что ЦПАУ столицы работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что после 16 июля на улицах может увеличиться количество военных патрулей.

Читайте также: Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в ЦПАУ, - Минцифры

Топ комментарии
+5
15.07.2024 14:13 Ответить
+4
Цікаво, де зараз ховаються ті військові патрулі, котрих побільшає після 16 липня?
15.07.2024 13:54 Ответить
+2
"Оновлення даних", - термін, наче для якихось комп'ютерів. У громадянах влада не бачить людей. Мобресурс, якому треба зробити апдейт з перепрошивкою "термінатор Т-3000".
Роботи Федорова з лопатами Кулеби риють фортифікацію Сирського.

15.07.2024 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
15.07.2024 13:54 Ответить
Вони ще не мобілізовані.
15.07.2024 15:43 Ответить
Ага. В ЦНАПы приехали работники-ТЦК и бусифицируют прямо на месте. Видимо чтобы народ охотнее шел оформлять даные. Ну логика такая у властей
15.07.2024 13:56 Ответить
Ви ж не зможете прямо у ЦНАПі пройти ВЛК.
А тут нам такий сервіс пропонують, з доставкою.
Гріх не скористатися
15.07.2024 14:23 Ответить
Саме цікаво(аферіста фьодорова-програмулька працює через п...ду колено).Встаноалював цю фігню на смарт(тел.Samsung),стоїть лецензіонний антівірус і недає це дерьмо встановити(програма-шпіон).Всеж таки встановив(до цього обновив данні в тцк,пройшов влк з внесенням данних в "обрій").Перевіряю через неділю-данних про проходження влк як небуло так і нема.
15.07.2024 14:02 Ответить
15.07.2024 14:08 Ответить
Це правдива СХЕМА від ухилянта, яка модифікована та масштабована, як реальність заробітчанства сьогодні в Україні !! Звичайно, уся так званна влада, веде ПОТУЖНУ та НЕЗЛАМНУ, боротьбу на місцях з цим злочином! Як і з копачами бурштину, наркоділками, контрабасом, торгівлею людьми ….ФСЬО починається, з Урядового кварталу, в Києві…. Ліва рука, таємно і протизаконно, краде, з кишені правої руки!
А голова з ОПУ, з цим бореться, у НЕЗЛАМНОСТІ і ПОТУЖНОСТІ… Голік, з шиферами-недостріляними, можуть підтвердити …
15.07.2024 14:09 Ответить
Ухилянти, а поясніть будь-ласка, бо не розумію. Якщо в Резерв+ без проблем підтягується (і пофіг, що не точні чи застарілі дані). То чому такі здоровецькі черги паляться на такій спеці?

Чи це ті, що принципово не користуються смартфонами? Ні, серйозно не розумію
15.07.2024 14:09 Ответить
Найсмішніше, як для мене. Щодня спілкуюся з усіма своїми. Раз десять вже звонили в істериці.
-Братику, шо робити??? Повісив Резерв+, пише, що не стою на обліку! Шо дєлаааать?

- Ти ж на фронті, блін!!! Який тобі нахрєн ще облік?? ))))))
15.07.2024 14:12 Ответить
15.07.2024 14:13 Ответить
"Оновлення даних", - термін, наче для якихось комп'ютерів. У громадянах влада не бачить людей. Мобресурс, якому треба зробити апдейт з перепрошивкою "термінатор Т-3000".
Роботи Федорова з лопатами Кулеби риють фортифікацію Сирського.

15.07.2024 15:00 Ответить
Може з початку розстріляти тих, хто знищив списки резервістів?
15.07.2024 16:20 Ответить
 
 