Последние дни для обновления данных: ЦПАУ Киева привлекли максимум работников

Центры предоставления административных услуг привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"16 июля истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению количества обращений. Военнообязанные могут избежать очередей, обновив данные в Резерв+. Обновление данных через приложение практически не отличается от обновления в ЦПАУ. В обоих случаях документ имеет одинаковую юридическую силу", - напомнили там.

В КГГА отметили, что ЦПАУ столицы работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

Напомним, после 16 июля 2024 года истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что после 16 июля на улицах может увеличиться количество военных патрулей.

