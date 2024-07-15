После 16 июля на улицах может прибавиться военных патрулей, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

После 16 июля на улицах страны может быть больше военных патрулей.

Об этом в интервью Telegraf заявил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, станет ли меньше военных патрулей на улицах после 16 июля, он заявил: "Возможно, даже станет больше. Трудно сказать".

"Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы. Но никто же и не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы", - пояснил Истомин.

