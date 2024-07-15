РУС
9 558 45

После 16 июля на улицах может прибавиться военных патрулей, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

Із 16 липня на вулицях може побільшати військових патрулів

После 16 июля на улицах страны может быть больше военных патрулей.

Об этом в интервью Telegraf заявил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, станет ли меньше военных патрулей на улицах после 16 июля, он заявил: "Возможно, даже станет больше. Трудно сказать".

"Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы. Но никто же и не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы", - пояснил Истомин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить свои данные в ТЦК, - нардеп "ЕС"

15.07.2024 12:26 Ответить
15.07.2024 12:38 Ответить
15.07.2024 12:30 Ответить
Геть ********* з тими перевірками-обліками!
15.07.2024 12:23 Ответить
В тилу буде ще більше військовослужбовців воювати з народом, аніж на фронті з ворогом
Перемога мабуть все ближче...
15.07.2024 12:26 Ответить
Потім ще військова поліція додасться....
15.07.2024 12:45 Ответить
Десь ми це вже чули...
Ще про ворогів народу треба дописати.
15.07.2024 13:53 Ответить
Давно пора роты охраны ТЦК укрупнить до батальонов, приоритеты, однако.
15.07.2024 12:27 Ответить
До дівізій. Не мелочіться..
15.07.2024 12:36 Ответить
"хуженєбудіт"
15.07.2024 12:29 Ответить
Хотьпаржом
15.07.2024 12:41 Ответить
Правильно. Всех же генеральских сынков-ухилянтов нужно пристроить подальше от фронта. У нас уже в тылу в 3 раза больше военных чем на фронте. А если еще добавить мусоров и прочую нечисть то не одну армию дармоедов мы зазря кормим
15.07.2024 12:30 Ответить
15.07.2024 12:34 Ответить
речник Полтавського майор Роман Істомін...

А нафуя обласному ТЦК посада річковика та ще й цілого майора? А потім люди дивуються, що армія вже розміром як китайська народно-визвольна, а все-одно воювати нікому - на вулицях останніх хапають
15.07.2024 12:42 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь. Такі посади з успіхом можуть замінити цивільні особи жіночої статі або особи з інвалідністю. І працювати вони будуть за менші гроші бо офіцерам потрібно платити і за звання і за посаду.
15.07.2024 12:51 Ответить
Аналогічно на інших, викрали людину серед білого дня, поставили в тилу - копай траншеї. От нахера відривати людину від роботи, сім'ї, щоб та ями копала? Та найміть за 30.000грн цивільних і нехай копають. Охочих море буде, так людина знатиме, що може в будь-який момент звільнитися, що працює за конрактом і буде задоволена. І бюджету набагато дешевше і буде з кого питати, тому що якщо людину викрали, то ефективність роботи нульова буде
15.07.2024 12:56 Ответить
який нормальний цивільний піде в 2-5 кілометрах від лінії зіткнення окопи копати ?
15.07.2024 16:38 Ответить
У Часовому Яру люди картоплю копали коли наступ був
15.07.2024 16:41 Ответить
що вже в червні ?
15.07.2024 16:46 Ответить
Побільшає кажете Ню-ню, буде кого ******* справжнім воїнам-фронтовикам... і ***** якого генерала ти ******** 🤔🧐😁
15.07.2024 12:35 Ответить
Фонтовиков меньше, чем этих тыловых примазанных пида..сов
15.07.2024 12:47 Ответить
Да их и так в Полтави дофига,маршрутки шмонают и по центральному рынку бродят а самим бригады пополнить слабо?
15.07.2024 12:35 Ответить
тцк - людолови!
На фронт їх щоб не на вулицях їх побільшало,а на фронті!
15.07.2024 12:35 Ответить
напомню, очереди начались до вступления закона в силу. и продолжаются.
15.07.2024 12:36 Ответить
Більше треба, з розрахунком на кожні 10 будинків - 5 тцкашників, три менти і собаку з машиною. Раптом якийсь 50-річний ухилянт в АТБ за яйцями проскочити встигне
15.07.2024 12:38 Ответить
Да ладно, а мы как будто не понимаем, что ЗАБОР Зеленского сейчас не зря строится на западных кордонах
15.07.2024 12:43 Ответить
Якщо рашка і захапає якісь території на перемовинах, то тцк це вже готовий корупційний апарат для служби на нову владу.
15.07.2024 12:46 Ответить
Та не будет никаких перемовин. Не потому что все воевать хотят, а потому что как только снимут военное положение, придется делать выборы, из зе- говно эти выборы с треском проиграет. А дальше новая влада начнет, по традиции, сажать папередников, которые не успели ********* в Испанию с награбленным.
15.07.2024 12:50 Ответить
-Тсс! Не спугни!
15.07.2024 13:06 Ответить
15.07.2024 12:47 Ответить
Третий фронт открывают?на первом воюют с руцкими,на втором,более потужновом,западном,сдерживают НАТО и не замечают фальшивых паспортов,а это будет третий,внутренний,молодые полицае-тцкашники будут пинками отправлять на первый простолюдинок эпилептиков и ампутантов.
15.07.2024 12:53 Ответить
Полювання на людей вийшло на нові, промислові рейки.
Військовим бракує зброї, навіть Зєля каже, що в тилу сидять 14 бригад без зброї, а вони будуть ловити дядька, у якого в кишені немає папірця з печаткою.

15.07.2024 13:05 Ответить
Правильне рішення, хоч і запіздале, на 11 році московської війни, особливо, для прикордонних з рашистами, ОДА!!
Черговий прой@б, від СРАТЬєха з ларьочником, з 2022 року, він невстиг ще домислити, що це таке війна і що має бути зроблено, ним ОСОБИСТО..??
Головне для нього, оте тупе сидіння, на ставках… Колективна безвідповідальність…, щоб потім молоти ротом, -… ну я, тупий і дурний, але ж і ви сиділи МОВЧКИ поруч, але тільки очима лупали…
Генпрокурор, має це теж зафіксувати, як факт неприйняття в ОПУ відповідних рішень щодо НЕзабезпечення України і її громадян, дієвими рішеннями, які забезпечують збереження ЖИТТЯ Українцям та територіальної цілісності України з 2019 рок!!
15.07.2024 13:26 Ответить
Цілий МАЙОР, замість виконувати свої прямі функції з захисту, не вилазить зі шпальт газет, розповідаючи цивільним, як вони мають виконати його роботу. Чудні часи....
15.07.2024 13:35 Ответить
зер гуд Вольдемар
15.07.2024 13:35 Ответить
онук?
15.07.2024 13:36 Ответить
Ага,правильно-"всі сили кинути на виявлення ухилянтів"...
Бо всі хто зміг- вже обілєчєні владою і за кордоном або отримали "бронь"...як квартал-95...)
15.07.2024 13:41 Ответить
15.07.2024 13:55 Ответить
Ги ги, скільки сцикунів зелених вилізло 😀
15.07.2024 14:00 Ответить
а ще кажуть, що 40% за переговори - це міф.
тут мені здається всі 80%
15.07.2024 16:42 Ответить
Там уплочено уже за место в тылу, по несколько тысяч, и не гривен. Через год спросят- "продлевать будете " ? Не смогут продлить- вот тогда поедут.
15.07.2024 14:45 Ответить
Не хочете воювати - не рвіть сраку!
15.07.2024 19:15 Ответить
 
 