После 16 июля на улицах может прибавиться военных патрулей, - спикер Полтавского ТЦК Истомин
После 16 июля на улицах страны может быть больше военных патрулей.
Об этом в интервью Telegraf заявил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, станет ли меньше военных патрулей на улицах после 16 июля, он заявил: "Возможно, даже станет больше. Трудно сказать".
"Проверка военно-учетных документов так же относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы. Но никто же и не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Эти 60 дней, в течение которых надо было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы", - пояснил Истомин.
Перемога мабуть все ближче...
Ще про ворогів народу треба дописати.
А нафуя обласному ТЦК посада річковика та ще й цілого майора? А потім люди дивуються, що армія вже розміром як китайська народно-визвольна, а все-одно воювати нікому - на вулицях останніх хапають
На фронт їх щоб не на вулицях їх побільшало,а на фронті!
Військовим бракує зброї, навіть Зєля каже, що в тилу сидять 14 бригад без зброї, а вони будуть ловити дядька, у якого в кишені немає папірця з печаткою.
Черговий прой@б, від СРАТЬєха з ларьочником, з 2022 року, він невстиг ще домислити, що це таке війна і що має бути зроблено, ним ОСОБИСТО..??
Головне для нього, оте тупе сидіння, на ставках… Колективна безвідповідальність…, щоб потім молоти ротом, -… ну я, тупий і дурний, але ж і ви сиділи МОВЧКИ поруч, але тільки очима лупали…
Генпрокурор, має це теж зафіксувати, як факт неприйняття в ОПУ відповідних рішень щодо НЕзабезпечення України і її громадян, дієвими рішеннями, які забезпечують збереження ЖИТТЯ Українцям та територіальної цілісності України з 2019 рок!!
онук?
Бо всі хто зміг- вже обілєчєні владою і за кордоном або отримали "бронь"...як квартал-95...)
тут мені здається всі 80%