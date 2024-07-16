РУС
С 17 июля обновить данные можно будет только в ТЦК или "Резерв+", - Минобороны

представники ТЦК виписують повістку

С 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"60 дней было отведено от 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны.

Но сейчас мы имеем такую ситуацию, к сожалению, во время такой жары люди стоят действительно в очередях. Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ и на их график работы, но скопление людей пока есть. И я напомнить хотел, что сегодня до 23.59 можно обновить свои данные в приложении Резерв+. И это займет несколько минут буквально. Поэтому таким образом можно избежать административной ответственности за выполнение норм закона.

Завтра обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура", - сообщил Лазуткин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждан, которые не обновили военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск, - Минобороны

Представитель Минобороны отметил, что пока нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, которые были предусмотрены в законе о мобилизации.

Автор: 

Минобороны (9586) мобилизация (2908) ТЦК (762)
Топ комментарии
+13
Можна було спокійно все оновити ще місяць тому хоч в ЦНАПі, хоч в Резерві, що ваш слуга і зробив, за 5 хвилин.

Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?

Очікую сюди також навали зрадоботів ))
показать весь комментарий
16.07.2024 22:16 Ответить
+11
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется (с).
показать весь комментарий
16.07.2024 22:11 Ответить
+10
А ТЦКашники встигли оновити свої данні? Завтра йду перевіряти, начувайтеся якщо піймаю.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лазуткін, судячи з лексики:

показать весь комментарий
16.07.2024 21:57 Ответить
А ТЦКашники встигли оновити свої данні? Завтра йду перевіряти, начувайтеся якщо піймаю.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:03 Ответить
крім діючих військовослужбовців (с)
показать весь комментарий
16.07.2024 22:19 Ответить
Ну він же абсолютно правий.
Якщо хто збирався оновлювати через побоювання штрафу і не встиг - резерв+ оптимальний варіант.
Займе навіть 4 хвилини.
Хто не збирався - то інша ситуація і інші поради
показать весь комментарий
16.07.2024 22:03 Ответить
Нехай ще нагадає десь о 23:45, бо занадто мало інформації про оновлення даних, люди могли просто забути.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:03 Ответить
сроки не продлили, но оновится можно)), родная армия)))
показать весь комментарий
16.07.2024 22:08 Ответить
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется (с).
показать весь комментарий
16.07.2024 22:11 Ответить
сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин Джерело:

якщо більше 59 секунд, то вже не встиг
показать весь комментарий
16.07.2024 22:15 Ответить
Можна було спокійно все оновити ще місяць тому хоч в ЦНАПі, хоч в Резерві, що ваш слуга і зробив, за 5 хвилин.

Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?

Очікую сюди також навали зрадоботів ))
показать весь комментарий
16.07.2024 22:16 Ответить
Молодець что оновили, а теперь колись бронь имеешь
показать весь комментарий
17.07.2024 07:37 Ответить
Підари zeрмаківськи, йдіть *****.
показать весь комментарий
17.07.2024 11:21 Ответить
"що ваш слуга і зробив" - відразу видно звідки і ким написано.
показать весь комментарий
17.07.2024 12:00 Ответить
людина просто не захотіла повністю писати фразеологізм "ваш покірний слуга"

бо бидлу дійсно не хочеться називатися покірним
показать весь комментарий
17.07.2024 20:20 Ответить
Оце ви перекрутили ))).Тобто вільні і незалежні це по вашому бидло? - як же поперло нафталіном і совком.

І "ваш покірний слуга" - це із кацапської літератури вираз, тут прям 3в1, ваш, покірний і слуга, людина визнає власника, кориться і визнає, що вона слуга. Але що кому ближче ))). Тут кацапів просто море пасеться і кидають що їм ближче.

В нормальному світі є термін "законослухняний громадянин", але де "население" - там "ваши покорные слуги". Ну царя там ніхто не відміняв і кріпосне.
показать весь комментарий
18.07.2024 00:56 Ответить
що я перекрутив?
your obedient servant - не кацапське, а походженням ще з феодальної Європи, кацапи скопіювали лише в 18 сторіччі
це було і про послужливість, але ще й про ранг та честь. Так могли говорити вассали, повноправні громадяни, а не чернь.
Цей фразеологізм був широко поширений в літературі, і якщо людина вирішила застосувати його, то вона її читала. І ще сьогодні досить поширений серед інтелігенції та в листуванні
Так, згоден, що рівноправні громадяни можуть так не говорити, це застаріла фразема.
Ну то й що?
Я лише хотів сказати, що він мав на увазі точно не "слуг народу", а оту фразему.
І перекрутили саме Ви - про "слуг", чи то зелених, чи то рабів, не важливо

а бидло теж вільне і незалежне. як Ви їх відрізняєте від свободних людей? Це риторичне питання, не відповідайте.
показать весь комментарий
18.07.2024 11:40 Ответить
Уточну, цей фразеологім був поширений виключно в раші, я не знаю українських ні фільмів ні книг з таким фразеологізмом, це виключно кацапский текст, ну або БДСМ ігри, але це інша історія. Видно що людина добре читала саме радянські книги чи звідти, де це було поширено і мінялося 100500 разів.

"Слуги народу" на броні всі, так що це навіть не смішно. Як відрізнити, ну це як ви пишете є книги і вільними людьми народжуються, бо якщо людина звикла в рабстві, то тягнуть совок до сих пір для вільної молоді.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:44 Ответить
https://blogs.library.duke.edu/rubenstein/2018/11/21/hamilton-burr/
показать весь комментарий
18.07.2024 15:28 Ответить
А хто спорить, в ті часи https://find.library.duke.edu/catalog/DUKE000857309 Alexander Hamilton Letters, 1780, 1791 в Європі були поширені слуги, служанки, раби, кріпосні і т.д. повним ходом. В "рашу" все тягнули з Європи, починаючи від балету і літератури і закінчуючи зброєю. Зараз це в Україна навіщо використовувати, в Україні НІКОЛИ не було слуг у людей, навіщо цю єресь тягнути в Україну ?.. так і бачу як написавший про "ваш покірний слуга" читає текс 1780 року в оригіналі )))), чи це з боліт швидше взяте і тягнеться сюди, що більш правда.
показать весь комментарий
18.07.2024 16:11 Ответить
ок )))
показать весь комментарий
18.07.2024 16:54 Ответить
Тепер це платна послуга
показать весь комментарий
16.07.2024 22:20 Ответить
Тут возникает вопрос интересный.
Почему государство заставляет людей подавать данные, если они уже есть в других государственных реестрах, количество которых уже зашкаливает? И за это ещё и штрафует граждан на большие суммы.
Получается так что, например, предприятие подаёт данные, делает сверку несколько раз, а потом раз - при обновлении в приложении (на самом деле поделке) получаем сообщение что данные не найдены.
Возникает вопрос - куда деваются те данные что передало и несколько раз сверло предприятие?
Снова чиновники просрали все и ответственность за это возложили на простых граждан в виде штрафов и лишения свободы.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:21 Ответить
Так к статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях есть примечание, которое определяет, что "положения статей 210 и 210-1 не применяются, то есть штраф не налагается, в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных путем электронного взаимодействия с другими реестрами или базами данных, держателем которых являются государственные органы
показать весь комментарий
16.07.2024 22:29 Ответить
«За принципом таргетованої реклами» - заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.
«Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку - вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру будуть ідентифікувати тих, кого потрібно примусово доставити в ТЦК.
Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах. Наприклад, вона оформляла паспорт у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.»
Тепер виникає питання - а нахіба тоді був весь цей цирк з "оновленням"?
показать весь комментарий
17.07.2024 09:30 Ответить
в том что ты подписываешься в том что ты существуешь по данному адресу, потом дело техники, повестку можешь и не получать, ты уведомлен, получи 17 тыс и распишысь!)
показать весь комментарий
17.07.2024 09:46 Ответить
а потому, что если любой госреестр (владелец пд) сольёт данные, он попадает под действие Закону України "Про захист персональних данних", ст.63 Конституції України, ст.182 ККУ, ст. 28,32 Закону України «Про Нацполіцію», ст.15 КупАП.
А тэцэка надо добровольный слив своих пд лично гражданином.
Вообще то в эпоху интернета люди наплевательски относятся к свом пд, размещая направо и налево)))
показать весь комментарий
17.07.2024 09:48 Ответить
А "органи" відповідають, що в них нема технічної можливості перевіряти бази даних, бо у них є тіко телефон..., ще тей із круглим циферблатом і всьо....
показать весь комментарий
18.07.2024 00:15 Ответить
Це вже мене не обходить, е закон, його потрiбно виконувати
показать весь комментарий
18.07.2024 19:35 Ответить
Тут "вопросов" много...
Например:
Это принуждение противоречит ст.63 Конституции Украины - НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИТЯНУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ за отказ давать информацию в отношении себя и близких своих родственниках !
показать весь комментарий
18.07.2024 17:39 Ответить
Раніше в таких темах було повно народу, розповідали казки, які вони сміливі. А зараз поменшало, як завжди описалися і поки є час оновлюють дані.😁
показать весь комментарий
16.07.2024 22:28 Ответить
Можешь сдохнуть но обновили меньше 1/2 от количества военнообязаних и из них 93% имеют бронь
показать весь комментарий
17.07.2024 07:45 Ответить
Або вони думають, що мають бронювання. Багатьох з них очікують "сюрпризи"
показать весь комментарий
17.07.2024 09:31 Ответить
Пропонуєш щоб ми вам - кацапам, які і нищать нашу Націю, та їх прихвостням , здались?
показать весь комментарий
16.07.2024 22:49 Ответить
А прикол в том что всю инфу вносил военкомат
показать весь комментарий
17.07.2024 07:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yapEzGi0M2k ВАМ **** СОЛНЦЕ НЕ НАПЕКЛО! ГОНЧАРЕНКО В ЯРОСТИ! ОЧЕРЕДИ В ТЦК! СЛУГИ БЛОКИРУЮТ ВСЕ! СКАНДАЛ В РАДЕ
показать весь комментарий
17.07.2024 05:15 Ответить
Их приоритет - банды людоловлв на улицах. Никто не спешит обрабатывать данные и рассылать повестки. Их устраивает эта система. Идёт набор дополнительных людоловов, но не тех кто будет заниматься обработкой данных. Это говорят депутаты.....
показать весь комментарий
17.07.2024 12:38 Ответить
Зе перший оновився)
показать весь комментарий
17.07.2024 12:40 Ответить
Он никому, ничего не должен, кроме своих родителей.
показать весь комментарий
17.07.2024 21:58 Ответить
Вряд-ли... За ним следом идет ответственность за предыдущие 4 его уклонения ... Так что он старается не светиться...
показать весь комментарий
18.07.2024 17:58 Ответить
Так зване "тцк" - повністю підпадає під Ст.260 ККУ ( незаконні воєнізовани формування) .
Мають для цього таки ознаки: "звання", підпорядкованність, озброення.
Також громадяне повинні пам"ятати, що вони можуть понести кримінальну відповідальнісь за отримання документа - "військовий квіток" зі штампом неутворенного (державного) суб"єкту .
показать весь комментарий
17.07.2024 13:15 Ответить
Тоесть ничего не поменялось. Можно и дальше гулять. А зато как запугивали что нужно обновить даные именно до 16 числа. А тут видимо как всегда по принципу кто раньше обновил того раньше и загребут
показать весь комментарий
17.07.2024 13:42 Ответить
Для начала начинайте метить дома ТЦКашников и квартиры. И машины.
показать весь комментарий
17.07.2024 15:49 Ответить
 
 