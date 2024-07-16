С 17 июля обновить данные можно будет только в ТЦК или "Резерв+", - Минобороны
С 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"60 дней было отведено от 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны.
Но сейчас мы имеем такую ситуацию, к сожалению, во время такой жары люди стоят действительно в очередях. Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ и на их график работы, но скопление людей пока есть. И я напомнить хотел, что сегодня до 23.59 можно обновить свои данные в приложении Резерв+. И это займет несколько минут буквально. Поэтому таким образом можно избежать административной ответственности за выполнение норм закона.
Завтра обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура", - сообщил Лазуткин.
Представитель Минобороны отметил, что пока нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, которые были предусмотрены в законе о мобилизации.
Якщо хто збирався оновлювати через побоювання штрафу і не встиг - резерв+ оптимальний варіант.
Займе навіть 4 хвилини.
Хто не збирався - то інша ситуація і інші поради
якщо більше 59 секунд, то вже не встиг
Але "вільний нарід" надіявся на щось. А раптом війна закінчиться?
Очікую сюди також навали зрадоботів ))
бо бидлу дійсно не хочеться називатися покірним
І "ваш покірний слуга" - це із кацапської літератури вираз, тут прям 3в1, ваш, покірний і слуга, людина визнає власника, кориться і визнає, що вона слуга. Але що кому ближче ))). Тут кацапів просто море пасеться і кидають що їм ближче.
В нормальному світі є термін "законослухняний громадянин", але де "население" - там "ваши покорные слуги". Ну царя там ніхто не відміняв і кріпосне.
your obedient servant - не кацапське, а походженням ще з феодальної Європи, кацапи скопіювали лише в 18 сторіччі
це було і про послужливість, але ще й про ранг та честь. Так могли говорити вассали, повноправні громадяни, а не чернь.
Цей фразеологізм був широко поширений в літературі, і якщо людина вирішила застосувати його, то вона її читала. І ще сьогодні досить поширений серед інтелігенції та в листуванні
Так, згоден, що рівноправні громадяни можуть так не говорити, це застаріла фразема.
Ну то й що?
Я лише хотів сказати, що він мав на увазі точно не "слуг народу", а оту фразему.
І перекрутили саме Ви - про "слуг", чи то зелених, чи то рабів, не важливо
а бидло теж вільне і незалежне. як Ви їх відрізняєте від свободних людей? Це риторичне питання, не відповідайте.
"Слуги народу" на броні всі, так що це навіть не смішно. Як відрізнити, ну це як ви пишете є книги і вільними людьми народжуються, бо якщо людина звикла в рабстві, то тягнуть совок до сих пір для вільної молоді.
Почему государство заставляет людей подавать данные, если они уже есть в других государственных реестрах, количество которых уже зашкаливает? И за это ещё и штрафует граждан на большие суммы.
Получается так что, например, предприятие подаёт данные, делает сверку несколько раз, а потом раз - при обновлении в приложении (на самом деле поделке) получаем сообщение что данные не найдены.
Возникает вопрос - куда деваются те данные что передало и несколько раз сверло предприятие?
Снова чиновники просрали все и ответственность за это возложили на простых граждан в виде штрафов и лишения свободы.
«Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку - вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру будуть ідентифікувати тих, кого потрібно примусово доставити в ТЦК.
Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах. Наприклад, вона оформляла паспорт у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.»
Тепер виникає питання - а нахіба тоді був весь цей цирк з "оновленням"?
А тэцэка надо добровольный слив своих пд лично гражданином.
Вообще то в эпоху интернета люди наплевательски относятся к свом пд, размещая направо и налево)))
Например:
Это принуждение противоречит ст.63 Конституции Украины - НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИТЯНУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ за отказ давать информацию в отношении себя и близких своих родственниках !
Мають для цього таки ознаки: "звання", підпорядкованність, озброення.
Також громадяне повинні пам"ятати, що вони можуть понести кримінальну відповідальнісь за отримання документа - "військовий квіток" зі штампом неутворенного (державного) суб"єкту .