С 17 июля обновить данные можно будет только в ТЦК или "Резерв+", - Минобороны

С 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"60 дней было отведено от 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении "Резерв+". Многие, очевидно, откладывали на последний момент и рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны.

Но сейчас мы имеем такую ситуацию, к сожалению, во время такой жары люди стоят действительно в очередях. Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ и на их график работы, но скопление людей пока есть. И я напомнить хотел, что сегодня до 23.59 можно обновить свои данные в приложении Резерв+. И это займет несколько минут буквально. Поэтому таким образом можно избежать административной ответственности за выполнение норм закона.

Завтра обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура", - сообщил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что пока нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, которые были предусмотрены в законе о мобилизации.