В Україні не планують збільшувати кількість блокпостів у містах з 17 липня, - Міноборони
Наразі у Міністерства оборони України немає даних, що буде збільшена кількість блокпостів на вулицях для перевірки документів військовозобов'язаних. 17 липня закінчується термін оновлення військово-облікових даних.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Міноборони немає інформації про збільшення блокпостів з 17 липня.
Лазуткін нагадав, що відсьогодні тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Речник Міноборони зазначив, що "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили військово-облікові дані. Тому у ТЦК не було про них інформації.
Оновлення даних військовозобов'язаними
Нагадаємо, 17 липня, закінчився 60-денний термін, який військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.
З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть лише в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+", до цього дня можна було оновити й у центрах надання адміністративних послуг.
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ти їх раз-два-трі-па-почкам, а вони захищать нас не хочуть!! де ж тут сєкрєт полішинеля закопан?