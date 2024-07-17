В Україні не планують збільшувати кількість блокпостів у містах з 17 липня, - Міноборони

Наразі у Міністерства оборони України немає даних, що буде збільшена кількість блокпостів на вулицях для перевірки документів військовозобов'язаних. 17 липня закінчується термін оновлення військово-облікових даних.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Міноборони немає інформації про збільшення блокпостів з 17 липня.

Лазуткін нагадав, що відсьогодні тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Речник Міноборони зазначив, що "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили військово-облікові дані. Тому у ТЦК не було про них інформації.

Оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, 17 липня, закінчився 60-денний термін, який військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть лише в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+", до цього дня можна було оновити й у центрах надання адміністративних послуг.

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