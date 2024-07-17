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В Україні не планують збільшувати кількість блокпостів у містах з 17 липня, - Міноборони

Чи збільшать кількість блокпостів з 17 липня: відповідь Міноборони

Наразі у Міністерства оборони України немає даних, що буде збільшена кількість блокпостів на вулицях для перевірки документів військовозобов'язаних. 17 липня закінчується термін оновлення військово-облікових даних.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Міноборони немає інформації про збільшення блокпостів з 17 липня.

Лазуткін нагадав, що відсьогодні тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 65 тисяч українців за кордоном оновили облікові дані, - Міноборони 

Речник Міноборони зазначив, що "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили військово-облікові дані. Тому у ТЦК не було про них інформації.

Оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, 17 липня, закінчився 60-денний термін, який військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.

З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть лише в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+",  до цього дня можна було оновити й у центрах надання адміністративних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців за кордоном, які не оновили дані до 16 липня, також штрафуватимуть, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) блокпост (220)


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Топ коментарі
+4
Виписка штрафів, бусифікація, в деяких випадках і побиття - гарно "ЗЄвиродки мотивують" до служби в ЗСУ ((( Б..дська влада (((
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17.07.2024 09:28 Відповісти
+4
а потім такі: "Як же нам побороти проблему СЗЧ"??
ти їх раз-два-трі-па-почкам, а вони захищать нас не хочуть!! де ж тут сєкрєт полішинеля закопан?
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17.07.2024 10:08 Відповісти
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Ага. А навіщо блок пости на підьездах до міст? Навіщо укріплення? Всеж норм? Війни не мае…
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17.07.2024 10:40 Відповісти
причому блок-пости на Закарпатті та Буковині))) там видно "дуже сильна загроза проникнення диверсіййних груп " з Руминіі та від мадяр)))
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17.07.2024 17:05 Відповісти
Видел сегодня рыбаков с милицией в месте где до этого их год не наблюдал, парня шмонали.
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17.07.2024 09:13 Відповісти
В нас теж довкола озера тиняються, і на річці рибалок поменшало
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17.07.2024 09:42 Відповісти
Их увеличили еще до 17?)
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17.07.2024 09:14 Відповісти
А даремно. Табуни легковиків реально задовбали.
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17.07.2024 09:23 Відповісти
Виписка штрафів, бусифікація, в деяких випадках і побиття - гарно "ЗЄвиродки мотивують" до служби в ЗСУ ((( Б..дська влада (((
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17.07.2024 09:28 Відповісти
а потім такі: "Як же нам побороти проблему СЗЧ"??
ти їх раз-два-трі-па-почкам, а вони захищать нас не хочуть!! де ж тут сєкрєт полішинеля закопан?
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17.07.2024 10:08 Відповісти
Заборона і тиск, а особилво беззаконня, породжують зворотню реакцію. Які б не були високі мотиви. Нажаль, у нас сухопутка і люди, які приймають рішення - мають мозок із совка. Тому буде тільки гірше. Се ля ві
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17.07.2024 17:09 Відповісти
Бо вже збільшили 15 і 16
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17.07.2024 12:02 Відповісти
Ну камон, ну ми теж люди, ми ж теж спідкуємося з тими, хто стояв на блок-постах і з тимим хто працює вТЦК: " "прикра і подекуди неприємна" для громадян історія з блокпостами та затриманнями виникла через те " , що вам сровно треба було зібрати декілька нових бригад, та срочно на поповнення. Причому на вчора. З планами по відлову по 150 чоловік від "мобільної групи". Шо, не було такого? да ну? іпсо, да?
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17.07.2024 17:04 Відповісти
 
 