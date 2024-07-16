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Українців за кордоном, які не оновили дані до 16 липня, також штрафуватимуть, - Міноборони

На українців за кордоном накладатимуть штрафи за неоновлення даних до 16 липня

На тих військовозобов'язаних громадян України за кордоном, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня, також накладатимуть адміністративні штрафи.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі "Є питання", повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас вона зауважила, що реалізувати це буде важче.

"Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф", - пояснила представниця Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук, - Міноборони

За словами Черногоренко, українці за кордоном "зберігають зв'язок з державою", тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", - резюмувала вона.

Читайте також: Майже 1 млн громадян оновили дані за минулий тиждень, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) штраф (1892) Черногоренко Катерина (129)


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Топ коментарі
+21
Міноборони,
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16.07.2024 13:38 Відповісти
+19
Скажите ей шоб в спорт зал записалась, а то скоро луснет. Пухнет девушка от ненависти к ухилянтам. Вроде полные люди обычно добрые. Как Юзик из квартала
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16.07.2024 13:38 Відповісти
+15
Та ніхто вже назад не поверниться з таким розкладом в краіну штрафів та бисифікаціі!
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16.07.2024 13:39 Відповісти
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Ого - які в нас довгі руки - копієчка до копієчки
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16.07.2024 13:37 Відповісти
Я у шоке - невже хтось вірить що в Україні потрібно 40 млн. військових?
Звичайно що закон придумували наказати хітроопих за кордоном.
Щоб коли Україна переможе вони не поверталися додому з хитро-усміхненим іпалом.
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16.07.2024 14:17 Відповісти
Ой насмішили))))) Особливо останнє речення кумедне, але думаю з такими темпами їхні правнуки замість того щоб повертатись в європейський недоПарагвай, незнатимуть навіть де, що і як ця Україна.....
П.С - не дуріть себе ілюзіями
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17.07.2024 12:42 Відповісти
Дійсно - якщо їх майно оштрафують та конфіскують - то повертатися не буде куди.
Що ж - тоді повернуться за "водійськими правами", бо в європі без водійських прав тяжко пряцювати на фурі
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17.07.2024 12:45 Відповісти
Ну правнукам не думаю що будуть потрібні українські права на фуру))))
А щодо водіїв зараз, то не все так критично. Працював колись логістом в одній ТК (щоправда внутрішні перевезення), знаю багатьох хто виїхав вже під час війни (законно чи незаконно це вже інша тема). Так от і в питаннях прав не все так печально і страшно, і ніхто навіть не скаржиться. З Італії знайомий казав, що виробили йому права там вони самі після того як наші дигинерати почали консульськими послугами страшити.
Тож не переймайтесь все буде ОК)))
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17.07.2024 13:04 Відповісти
ви головне не переживайте за тих людей що в Європі))), у нас тут своя "країна мрій")))
Ато ви вже чисто як кацапи, тільки ті за держ борг США переймаються
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17.07.2024 13:06 Відповісти
Україна - САМА НАЙКРАЩА КРАЇНА в СВІТІ.
Це стане зрозуміло коли Гаазький педофіл владімір ліліпутін сдохне а його шобло назавжди відстане від України.
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17.07.2024 13:10 Відповісти
Найбільша проблема у тому, що ліліпутін це явна біда України, а от що робити ще з внутрішніми педофілами питання інше.....
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17.07.2024 13:45 Відповісти
Міноборони,
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16.07.2024 13:38 Відповісти
Скажите ей шоб в спорт зал записалась, а то скоро луснет. Пухнет девушка от ненависти к ухилянтам. Вроде полные люди обычно добрые. Как Юзик из квартала
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16.07.2024 13:38 Відповісти
По ходу, вона їх як мінімум пару проковтнула)
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16.07.2024 13:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cO2bqiN_K3Y Не лезь она тебя сожрет!
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16.07.2024 13:43 Відповісти
а хто це така?)
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17.07.2024 12:43 Відповісти
Та ніхто вже назад не поверниться з таким розкладом в краіну штрафів та бисифікаціі!
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16.07.2024 13:39 Відповісти
Зелені вже домовились із пакистанцями, сомалійцями, нігерцями та афганістанцями, що ті приїдуть і відновлять генофонд.
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16.07.2024 13:45 Відповісти
Буде як у кацапів весь перший клас у школі махиудовичив та Гинаціалівечив.
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16.07.2024 13:50 Відповісти
Головне, щоб у вишиванці і державною мовою.
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16.07.2024 13:54 Відповісти
Не факт.
Скоріше свинособачою.
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16.07.2024 14:23 Відповісти
Правильно. Штраф за не оновлення, штраф за непроходження ВЛК, повторний штраф за....
А потім, після війни "Українці повертайтесь додому!" і повернувшись на кордоні зустріне виконавча, і людина яка втратила житло, втратить ще і всі гроші, а то і буде винна.
Потужно, потужно. А якщо не схочуть приїхати до Гетманцева, щоб він общипував як гусаків, то завезуть на їх заміну сомалійців. Вони точно, якийсь час, не будуть голосувати проти зелених.
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16.07.2024 13:41 Відповісти
Та хто Вас сказав що у Африканських країнах гірше ніж в Україні... Рівень життя Зімбабве вже мабуть перегнав Україну
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16.07.2024 13:52 Відповісти
і що, дох*я вони навоювали в Сомалі, ЦАР чи Конго? Я більше войовничості бачив у сомалійців в Гетеборзі в Швеції, ніж в відео з Афріки. Бо воювати вони готові тільки з беззубою і беззбройною поліцією в Європі.

Хоча, в цілому, постає питання: чому кацапи спокійно собі беруть найманців з усього світу, а ми не можемо частину фінансів з "Великого крадівництва" направити на "покупку" тих самих найманців і ПВК. Чи партнери не дозволяють?
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16.07.2024 14:17 Відповісти
Ого. Це вони тцкунів за кордон відправлятимуть?
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16.07.2024 13:43 Відповісти
Ні, через інтерпол порішають
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16.07.2024 13:53 Відповісти
пососуть через інтерпол вони, не пишіть дурниць.
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16.07.2024 13:59 Відповісти
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16.07.2024 14:48 Відповісти
Інтерпол адмінкою не займається.
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16.07.2024 14:34 Відповісти
Ага) Только непонятно как это сделать
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16.07.2024 13:45 Відповісти
знайдуть
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16.07.2024 15:41 Відповісти
наші обригани?) Самі в це вірите чи ви так написали, аби було?
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17.07.2024 12:45 Відповісти
впевнений, а не врію
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17.07.2024 16:45 Відповісти
Якщо нiчого не зробив, то ти злочинець, якщо москалi не зруйнували твiй дiм, то його забере держава, якщо ти за кордоном, то теж отримай штраф! Це про який концтабiр йде рiч?
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16.07.2024 13:45 Відповісти
Не будь ухилянтом.
Чи ти знаєш оборонні війни де до ухилянтів ставились по іншому?
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16.07.2024 13:55 Відповісти
А менти, чинуши, богатi, впливовi,cуддi,прокурори,депутати це ухилянти чи нi?
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16.07.2024 13:59 Відповісти
у нас війна з 2014, ти з якого року ухиляєшся?
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16.07.2024 14:01 Відповісти
Я не ухилчвся! Був бусифiцирований в вереснi i визнаний обмеженим, яке зараз скасували!
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16.07.2024 14:04 Відповісти
а що ти 10 років робив до бусифікації якщо "не ухилявся"?) Скасували - так їзжай в ТЦК раз не ухілес, а ні то мовчи!
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16.07.2024 14:05 Відповісти
Сам iди воювати в 55 рокiв!
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16.07.2024 14:11 Відповісти
так а в 45 чому не пішов? до 60 - придатний, вполне) Чомусь воювати - ні, а ******* про ухилянтів - ТАК. На відміну від тебе, я маю таке право, але чомусь подібного собі не дозволяю бо знаю війну не по телевізору.
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16.07.2024 14:14 Відповісти
Ага!А чому в 45 не пiшов, а чому в 35, а чому в 25, а чому.....?
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16.07.2024 14:31 Відповісти
А до 60 придатнi впалне тiлько на паперi в ВЛК за 15 хвилин.
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16.07.2024 14:33 Відповісти
Чи ти знаєш оборонні війни де до ухилянтів ставились по іншому?
=================

Я не знаю таких оборонних воєн, де 20-24 річні пописали пивасик, поки 40-50-60 річні сиділи в окопах під обстрілами
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16.07.2024 14:52 Відповісти
Короче, исполнительная служба открывает свои филиалы по всему миру!
Высылаю резюме....
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16.07.2024 13:46 Відповісти
Кто не успел переоформить майно перед бегством будет полностью обконфискован,паи с.х. земли улетят сразу в собственность дружкам козыря.
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16.07.2024 13:47 Відповісти
За словами Черногоренко, українці за кордоном "зберігають зв'язок з державою", тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само - адміністративна відповідальність. (і батальйон "МОНАКО" оштрафують "уроди зелені"
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16.07.2024 13:48 Відповісти
Як буде воювати бусифiкована людина, яка отримала купу штрафiв, яку позбавили прав на авто та позбавили житла?
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16.07.2024 13:48 Відповісти
То не треба було до цього доводити
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16.07.2024 13:57 Відповісти
Ахаха, десь я це вже чув, ах так, від бункерного діда, "довели, обдурили". Книжечки треба було почитати про мотивацію і як працює мотивація, людина у якої все забрали, то не буде воювати, бо ради чого? Мозок так влаштований, що якщо людина не має мотивації, то виникає апатія, будь що буде, плювати. Не просто так є приказка: згоріла хата, гори і сарай.
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16.07.2024 14:06 Відповісти
цікавий ти таракан) скільки платять?
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17.07.2024 12:49 Відповісти
Людина буде дуже вмотивовано воювати, тільки трошки пізніше і проти режиму. В 1917 режим знесли революційні солдати та матроси. Фронтовики відмовились захищати царя, а придворні частини годились лише для розгону мирних демонстрацій, бо не мали бойового досвіду. Як нинішні заброньовані менти.
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16.07.2024 13:58 Відповісти
теж проглядається такий сценарій. І саме цікаве те, що ці події вже на порозі нашого "дому")))
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17.07.2024 12:48 Відповісти
Штраф буде невідворотний але заочний
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16.07.2024 13:50 Відповісти
Який там зараз рейтинг українського паспорта? Колись гордились, перед москалями вихвалялись, що безвіз є )))
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16.07.2024 13:50 Відповісти
А штраф буде 17 000 $ чи 17 000 €?
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16.07.2024 13:56 Відповісти
у британських фунтах!
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16.07.2024 15:28 Відповісти
під "складніше" це вона певно має на увазі, що штрафи випишуть всім підряд, а от ті хто за кордоном законно - подадуть на оскарження і оскаржать його. Тому під "складніше" правильніше казати - не законно, не стесняйся пампуха, кажи вже як є.

Сплю і бачу як вони перед тим як накласти штраф перевіряють базу на предмет виїзду за кордон і підбирають якусь іншу "складнішу" тактику до "ухілеса". Клоуни
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16.07.2024 13:56 Відповісти
Ні, штраф випишуть легко, адже новий закон дав ТЦК право виписувати штраф без присутності штрафника і суду (фактично так само як випусують штрафи за перевищення швикдості, зафіксовані на камеру). Тільки от покарати за несплату буде дуже важко. Хіба що майно конфіскувати, але якщонемає в Україні майна, то покарати ніяк не вийде, бо іноземні рахунки не заблокуєш та іноземні водійські права не відбереш.
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16.07.2024 14:41 Відповісти
адвокати нервово потирають свої спітнілі ручки!!!
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16.07.2024 15:29 Відповісти
у всіх є майно. Хоч якесь
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16.07.2024 15:44 Відповісти
Розумні люди вже давно попродавали все що мали в цьому шапіто, і поїхали геть з цієї країни назавжди, і ніколи жаліти про це не будуть від слова - зовсім.
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16.07.2024 19:59 Відповісти
Хоч якесь може і є, але реально конфіскувати можна лише те, що записане на тебе, в основному це квартира і машина. Всіляки компʼютери, телефони, телевізори і т.д. не вийде конфіскувати, бо їх просто можна віддати невійськовозобов'язаним родичам і ті скажуть, що то їх, і фіг хтось доведе зворотнє. Тому якщо ти за кордоном, не користуєшся українськими банками, маєш водійські права закордонного зразка і в Україні на тебе не записана ні квартира, ні машина, то ті штрафи тобі до лампочки, ними можна підтертись. Держава тебе просто ніяк не зможе покарати за їх несплату
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17.07.2024 09:20 Відповісти
взагалі не знаю таких. Знайомих бомжів не маю
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17.07.2024 16:46 Відповісти
Держава чомусь говорить про обов'язки громадян які (постійно) проживають за кордоном, але вперто мовчить про свої обовязки. Мабуть думає що народ тупий і не згадає. Які обовязки держави? - Забезпечувати права громадянина.
Конституція України - розділ 2 "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина". Наприклад
Стаття 49 Кожен має право на охорону здоров'я...
Стаття 53. Кожен має право на освіту...
та інші статті.
Як держава виконує свої обовязки по забезпеченню цих та інших прав громадян зa кордоном? Не виконує ніяк. Тоді чому вимагає виконання від громадян?
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16.07.2024 13:57 Відповісти
там вже чекають турботливі пінгвіни і дикого указ
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16.07.2024 15:32 Відповісти
Тут розрахунок такий! Штрафи випишуть всiм! А хто не оскаржить в судi, то я нэ вэнават!
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16.07.2024 14:01 Відповісти
Питання як? Ви вже зізнаєтесь що будете порушувати закон України, чи виписати штраф в розумінні мінооборони то як кондуктор квиток відірвав з пачки і баста. Пугалка для нелохів, бо якщо людини немає в державі і ви незнаєте де вона, то як ви збираєтесь якісь штрафи накладати? В законному порядку - ніяк, то ж ми чуємо відверту брехню, переслідування та залякування або явку з повинною, будь-який варіант веде пані Черногоренко за грати
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16.07.2024 14:02 Відповісти
Штрафи, фільтри, ухилянти... І одні погрози.. Що це взагалі таке ?

Поверніть НАМ всім країну якою ми збиралися пишатися.

За яку не було соромно. В якой була гідність, в якої були Права та Свободи
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16.07.2024 14:02 Відповісти
Кажуть, що така обов'язково буде після війни. Віримо?
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16.07.2024 14:15 Відповісти
Нє) дякую, вже в 2019 один прийшов, зараз офігенну "країну мрії" будує..... Сумніваюсь, що людина хоть з каплею клепки в голові повірить в таке, а хом'ячкам звісно зайде
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17.07.2024 12:52 Відповісти
Маю цікаве питання до пані, а можливо оплатити штраф, донатом для ЗСУ, а тім, хто вже має підтвердженні донати, зарахувати як сплачений штраф,
Бо ви дятли зробили все можливе, щоб хлопці взагалі не отримали жодної копійки допомоги, сподіваюся це прискорить вашу кончину.... без вашого знищення, наша перемога неможлива.....
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16.07.2024 14:02 Відповісти
Всi кошти людей пiдуть на штрафи, а не на донати для ВСУ! Офуiтельний закон прийняли!
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16.07.2024 14:06 Відповісти
вони підуть на оборону)))) там навіть вже десь підрахували, скільки снарядів можна купити тощо...
Невже ви не вірите нашим чинушам?
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17.07.2024 12:53 Відповісти
ага, хіба що їм блоужобнете
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16.07.2024 14:14 Відповісти
It won't get any worse! but not hucksters!
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16.07.2024 14:16 Відповісти
Законодавство України за кордоном не діє. Якщо вона цього не знає, варто ознайомитися з відповідними нормами міжнародного права.
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16.07.2024 14:25 Відповісти
Ооооо.... приехали))) Законы Украины распространяются исключительно на территории Украины! Не может США судить американца, который сходил в публичный дом в Германии, из-за того, что в его штате это противозаконно. Блин сюрр рассчитанный на внутренний рынок.
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16.07.2024 14:26 Відповісти
Ну она имела в виду, что нужно не забывать пополнять счёт на телефоне)))
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16.07.2024 15:07 Відповісти
Так суди не будуть приймати рішення іменем іншої держави. Все дійство буде саме в України. Якщо щодо Вас буде якась адмінпроцедура, ну так суд розгляне матеріали справи без Вас. Винесе рішення, яке буде діяти по всій території УКРАЇНИ. А далі все буде залежити від рішення. От в якійсь момент Ви захочете повернутися (нехай у гості до когось). Кордон спокійно перетнете. А назад вже ні. Прикордонна служба на офіційному пункті пропуску не пропустить, оскільки Ви вже будете в реєстрі боржників. І тут дава варіанти, або знову Тиса, або сплата штрафних санкцій.
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16.07.2024 15:59 Відповісти
А вы я посмотрю юрист))) Почитайте на досуге закон и правила его применения. Дело не в том именем какой страны, а в том где находитесь вы в момент "совершения правонарушения". Я специально написал Вам пример.
Про Тису - это уже какие-то Ваши несовершенные фантазии.
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16.07.2024 16:27 Відповісти
А ви я бачу представник Вищої Ради Правосуддя. Звичайно, якщо ви нелегально знаходитись наприклад в Німеччині, то до вас будуть застосовані адмінпроцедури цієї країни. Якщо вас екстрадують на Батьківщину, до вас ще будуть застосовані санкції відповідно до законодавства України. Це момент перший. Момент другий, якби ви уважно прочитали те, що я описав в попередньому коментарі, то не було б цієї дискусії. Якщо ви громадянин України, то до вас, у випадку порушення чинного законодавства, можуть застосовуватися санкції відповідно до українського законодавства. І в цей момент, ви наприклад, перепливши Тису і осівши десь біля Берліну, не звільняєтесь від відповідальності. Ок. Ви десь за межами України. А далі перечитайте, що буде якщо ви повернетесь в моєму попередньому коменті.
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18.07.2024 09:23 Відповісти
буде кому штрафувати, ще невідомо як віна закінчиться?
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16.07.2024 19:18 Відповісти
Цікаво, виборів в Україні більше не буде? Чи будуть? Питаннячко, як проголосують за ЗЄлених після 5млн. штрафів? Ваші варіанти? .
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16.07.2024 14:28 Відповісти
Да не будет этих штрафов. Это просто игра на публику.
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16.07.2024 15:09 Відповісти
Зельц закручивает гайки до характерного треска и хруста.
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16.07.2024 14:40 Відповісти
Спокойствие, только спокойствие. Не вы один так мыслите.
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16.07.2024 15:10 Відповісти
Але це не змінює того факту, що ви не зможете вийти з українського громадянства. Президент не підписує заяви про вихід вже 5 років. Якщо ви не будете їздити в Україну, нічого вам не буде.
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16.07.2024 16:50 Відповісти
Ну подписывает или нет, не так важно. Человек ведь пишет про то, что хочет гражданство другой страны, а дальше подаст заявление или не подаст на отказ от украинского не так уж важно. Но вы верно указали, что в Украину пока приезжать не стоит.
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16.07.2024 22:15 Відповісти
ну тоді варіант, забуваємо про "країну мрій" і кайфуємо катаючись по світу і шукаючи місце де осісти......
Так наприклад зробив брат моєї дружини в травні 22, чесно тепер заздрю бо я тоді був поЦреотом, України хотів.... Ні дякую хватило, надтвився я і на поцреотів і на решту.....
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17.07.2024 12:57 Відповісти
Бидло гопота завжди намагається налякати і взяти на понт... По цьому принципу намагаються діяти наші "слабовики " і чиновники ....

Але по факту - коли юристи в судах почнуть скасовувати - НЕЗАКОННІ ШТРАФИ - платити їх доведеться все одно платникам податків......
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16.07.2024 15:17 Відповісти
Головне сидіти довше за кордоном і чекати коли евро буде по 100...200...300.... ))))))
Складається парадоксальна ситуація:
Якщо на початку війни, українці за кордоном, були готові ( і робили) тиск на провінційні влади (мітинги, демонстрації, лобіювання, тощо), що до надання допомоги Україні, то зараз: зброя так, але не гроші! Бо чим швидше буде девальвація гривні, чим менше в Україну будуть вливати валюту, тим владні органи коштуватимуть менше.
І я вже мовчу про донати, які ліпше не донатити, а відкладати на "чорний" день, коли по якомусь поводу потрапиш в Україну ( смерть родичів, тощо) і щоб виїхати , використовувати цей "скарбник" для "вирішення" питань!
Країна мрій! А взагалі виникає питання: за що війна?
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16.07.2024 19:29 Відповісти
--- Країна мрій! А взагалі виникає питання: за що війна?----

Чесно впродовж останніх півтора роки сам не розумію (((
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17.07.2024 12:59 Відповісти
 
 