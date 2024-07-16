Украинцев за границей, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны
На тех военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, также будут накладывать административные штрафы.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Є питання", сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время она отметила, что реализовать это будет труднее.
"Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф", - пояснила представительница Минобороны.
По словам Черногоренко, украинцы за рубежом "сохраняют связь с государством", поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.
"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", - резюмировала она.
Звичайно що закон придумували наказати хітроопих за кордоном.
Щоб коли Україна переможе вони не поверталися додому з хитро-усміхненим іпалом.
П.С - не дуріть себе ілюзіями
Що ж - тоді повернуться за "водійськими правами", бо в європі без водійських прав тяжко пряцювати на фурі
А щодо водіїв зараз, то не все так критично. Працював колись логістом в одній ТК (щоправда внутрішні перевезення), знаю багатьох хто виїхав вже під час війни (законно чи незаконно це вже інша тема). Так от і в питаннях прав не все так печально і страшно, і ніхто навіть не скаржиться. З Італії знайомий казав, що виробили йому права там вони самі після того як наші дигинерати почали консульськими послугами страшити.
Тож не переймайтесь все буде ОК)))
Ато ви вже чисто як кацапи, тільки ті за держ борг США переймаються
Це стане зрозуміло коли Гаазький педофіл владімір ліліпутін сдохне а його шобло назавжди відстане від України.
Скоріше свинособачою.
А потім, після війни "Українці повертайтесь додому!" і повернувшись на кордоні зустріне виконавча, і людина яка втратила житло, втратить ще і всі гроші, а то і буде винна.
Потужно, потужно. А якщо не схочуть приїхати до Гетманцева, щоб він общипував як гусаків, то завезуть на їх заміну сомалійців. Вони точно, якийсь час, не будуть голосувати проти зелених.
Хоча, в цілому, постає питання: чому кацапи спокійно собі беруть найманців з усього світу, а ми не можемо частину фінансів з "Великого крадівництва" направити на "покупку" тих самих найманців і ПВК. Чи партнери не дозволяють?
Чи ти знаєш оборонні війни де до ухилянтів ставились по іншому?
=================
Я не знаю таких оборонних воєн, де 20-24 річні пописали пивасик, поки 40-50-60 річні сиділи в окопах під обстрілами
Высылаю резюме....
"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само - адміністративна відповідальність. (і батальйон "МОНАКО" оштрафують "уроди зелені"
Сплю і бачу як вони перед тим як накласти штраф перевіряють базу на предмет виїзду за кордон і підбирають якусь іншу "складнішу" тактику до "ухілеса". Клоуни
Конституція України - розділ 2 "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина". Наприклад
Стаття 49 Кожен має право на охорону здоров'я...
Стаття 53. Кожен має право на освіту...
та інші статті.
Як держава виконує свої обовязки по забезпеченню цих та інших прав громадян зa кордоном? Не виконує ніяк. Тоді чому вимагає виконання від громадян?
Поверніть НАМ всім країну якою ми збиралися пишатися.
За яку не було соромно. В якой була гідність, в якої були Права та Свободи
Бо ви дятли зробили все можливе, щоб хлопці взагалі не отримали жодної копійки допомоги, сподіваюся це прискорить вашу кончину.... без вашого знищення, наша перемога неможлива.....
Невже ви не вірите нашим чинушам?
Про Тису - это уже какие-то Ваши несовершенные фантазии.
Так наприклад зробив брат моєї дружини в травні 22, чесно тепер заздрю бо я тоді був поЦреотом, України хотів.... Ні дякую хватило, надтвився я і на поцреотів і на решту.....
Але по факту - коли юристи в судах почнуть скасовувати - НЕЗАКОННІ ШТРАФИ - платити їх доведеться все одно платникам податків......
Складається парадоксальна ситуація:
Якщо на початку війни, українці за кордоном, були готові ( і робили) тиск на провінційні влади (мітинги, демонстрації, лобіювання, тощо), що до надання допомоги Україні, то зараз: зброя так, але не гроші! Бо чим швидше буде девальвація гривні, чим менше в Україну будуть вливати валюту, тим владні органи коштуватимуть менше.
І я вже мовчу про донати, які ліпше не донатити, а відкладати на "чорний" день, коли по якомусь поводу потрапиш в Україну ( смерть родичів, тощо) і щоб виїхати , використовувати цей "скарбник" для "вирішення" питань!
Країна мрій! А взагалі виникає питання: за що війна?
Чесно впродовж останніх півтора роки сам не розумію (((