Украинцев за границей, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны

На тех военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля, также будут накладывать административные штрафы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Є питання", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время она отметила, что реализовать это будет труднее.

"Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф", - пояснила представительница Минобороны.

Читайте: Граждан, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск, - Минобороны

По словам Черногоренко, украинцы за рубежом "сохраняют связь с государством", поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности.

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же - административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 1 млн граждан обновили данные за прошлую неделю, - Минобороны

+21
Міноборони,
16.07.2024 13:38 Ответить
+19
Скажите ей шоб в спорт зал записалась, а то скоро луснет. Пухнет девушка от ненависти к ухилянтам. Вроде полные люди обычно добрые. Как Юзик из квартала
16.07.2024 13:38 Ответить
+15
Та ніхто вже назад не поверниться з таким розкладом в краіну штрафів та бисифікаціі!
16.07.2024 13:39 Ответить
Ого - які в нас довгі руки - копієчка до копієчки
16.07.2024 13:37 Ответить
Я у шоке - невже хтось вірить що в Україні потрібно 40 млн. військових?
Звичайно що закон придумували наказати хітроопих за кордоном.
Щоб коли Україна переможе вони не поверталися додому з хитро-усміхненим іпалом.
16.07.2024 14:17 Ответить
Ой насмішили))))) Особливо останнє речення кумедне, але думаю з такими темпами їхні правнуки замість того щоб повертатись в європейський недоПарагвай, незнатимуть навіть де, що і як ця Україна.....
П.С - не дуріть себе ілюзіями
17.07.2024 12:42 Ответить
Дійсно - якщо їх майно оштрафують та конфіскують - то повертатися не буде куди.
Що ж - тоді повернуться за "водійськими правами", бо в європі без водійських прав тяжко пряцювати на фурі
17.07.2024 12:45 Ответить
Ну правнукам не думаю що будуть потрібні українські права на фуру))))
А щодо водіїв зараз, то не все так критично. Працював колись логістом в одній ТК (щоправда внутрішні перевезення), знаю багатьох хто виїхав вже під час війни (законно чи незаконно це вже інша тема). Так от і в питаннях прав не все так печально і страшно, і ніхто навіть не скаржиться. З Італії знайомий казав, що виробили йому права там вони самі після того як наші дигинерати почали консульськими послугами страшити.
Тож не переймайтесь все буде ОК)))
17.07.2024 13:04 Ответить
ви головне не переживайте за тих людей що в Європі))), у нас тут своя "країна мрій")))
Ато ви вже чисто як кацапи, тільки ті за держ борг США переймаються
17.07.2024 13:06 Ответить
Україна - САМА НАЙКРАЩА КРАЇНА в СВІТІ.
Це стане зрозуміло коли Гаазький педофіл владімір ліліпутін сдохне а його шобло назавжди відстане від України.
17.07.2024 13:10 Ответить
Найбільша проблема у тому, що ліліпутін це явна біда України, а от що робити ще з внутрішніми педофілами питання інше.....
17.07.2024 13:45 Ответить
По ходу, вона їх як мінімум пару проковтнула)
16.07.2024 13:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cO2bqiN_K3Y Не лезь она тебя сожрет!
16.07.2024 13:43 Ответить
а хто це така?)
17.07.2024 12:43 Ответить
Зелені вже домовились із пакистанцями, сомалійцями, нігерцями та афганістанцями, що ті приїдуть і відновлять генофонд.
16.07.2024 13:45 Ответить
Буде як у кацапів весь перший клас у школі махиудовичив та Гинаціалівечив.
16.07.2024 13:50 Ответить
Головне, щоб у вишиванці і державною мовою.
16.07.2024 13:54 Ответить
Не факт.
Скоріше свинособачою.
16.07.2024 14:23 Ответить
Правильно. Штраф за не оновлення, штраф за непроходження ВЛК, повторний штраф за....
А потім, після війни "Українці повертайтесь додому!" і повернувшись на кордоні зустріне виконавча, і людина яка втратила житло, втратить ще і всі гроші, а то і буде винна.
Потужно, потужно. А якщо не схочуть приїхати до Гетманцева, щоб він общипував як гусаків, то завезуть на їх заміну сомалійців. Вони точно, якийсь час, не будуть голосувати проти зелених.
16.07.2024 13:41 Ответить
Та хто Вас сказав що у Африканських країнах гірше ніж в Україні... Рівень життя Зімбабве вже мабуть перегнав Україну
16.07.2024 13:52 Ответить
і що, дох*я вони навоювали в Сомалі, ЦАР чи Конго? Я більше войовничості бачив у сомалійців в Гетеборзі в Швеції, ніж в відео з Афріки. Бо воювати вони готові тільки з беззубою і беззбройною поліцією в Європі.

Хоча, в цілому, постає питання: чому кацапи спокійно собі беруть найманців з усього світу, а ми не можемо частину фінансів з "Великого крадівництва" направити на "покупку" тих самих найманців і ПВК. Чи партнери не дозволяють?
16.07.2024 14:17 Ответить
Ого. Це вони тцкунів за кордон відправлятимуть?
16.07.2024 13:43 Ответить
Ні, через інтерпол порішають
16.07.2024 13:53 Ответить
пососуть через інтерпол вони, не пишіть дурниць.
16.07.2024 13:59 Ответить
16.07.2024 14:48 Ответить
Інтерпол адмінкою не займається.
16.07.2024 14:34 Ответить
Ага) Только непонятно как это сделать
16.07.2024 13:45 Ответить
знайдуть
16.07.2024 15:41 Ответить
наші обригани?) Самі в це вірите чи ви так написали, аби було?
17.07.2024 12:45 Ответить
впевнений, а не врію
17.07.2024 16:45 Ответить
Якщо нiчого не зробив, то ти злочинець, якщо москалi не зруйнували твiй дiм, то його забере держава, якщо ти за кордоном, то теж отримай штраф! Це про який концтабiр йде рiч?
16.07.2024 13:45 Ответить
Не будь ухилянтом.
Чи ти знаєш оборонні війни де до ухилянтів ставились по іншому?
16.07.2024 13:55 Ответить
А менти, чинуши, богатi, впливовi,cуддi,прокурори,депутати це ухилянти чи нi?
16.07.2024 13:59 Ответить
у нас війна з 2014, ти з якого року ухиляєшся?
16.07.2024 14:01 Ответить
Я не ухилчвся! Був бусифiцирований в вереснi i визнаний обмеженим, яке зараз скасували!
16.07.2024 14:04 Ответить
а що ти 10 років робив до бусифікації якщо "не ухилявся"?) Скасували - так їзжай в ТЦК раз не ухілес, а ні то мовчи!
16.07.2024 14:05 Ответить
Сам iди воювати в 55 рокiв!
16.07.2024 14:11 Ответить
так а в 45 чому не пішов? до 60 - придатний, вполне) Чомусь воювати - ні, а ******* про ухилянтів - ТАК. На відміну від тебе, я маю таке право, але чомусь подібного собі не дозволяю бо знаю війну не по телевізору.
16.07.2024 14:14 Ответить
Ага!А чому в 45 не пiшов, а чому в 35, а чому в 25, а чому.....?
16.07.2024 14:31 Ответить
А до 60 придатнi впалне тiлько на паперi в ВЛК за 15 хвилин.
16.07.2024 14:33 Ответить
Чи ти знаєш оборонні війни де до ухилянтів ставились по іншому?
=================

Я не знаю таких оборонних воєн, де 20-24 річні пописали пивасик, поки 40-50-60 річні сиділи в окопах під обстрілами
16.07.2024 14:52 Ответить
Короче, исполнительная служба открывает свои филиалы по всему миру!
Высылаю резюме....
16.07.2024 13:46 Ответить
Кто не успел переоформить майно перед бегством будет полностью обконфискован,паи с.х. земли улетят сразу в собственность дружкам козыря.
16.07.2024 13:47 Ответить
За словами Черногоренко, українці за кордоном "зберігають зв'язок з державою", тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само - адміністративна відповідальність. (і батальйон "МОНАКО" оштрафують "уроди зелені"
16.07.2024 13:48 Ответить
Як буде воювати бусифiкована людина, яка отримала купу штрафiв, яку позбавили прав на авто та позбавили житла?
16.07.2024 13:48 Ответить
То не треба було до цього доводити
16.07.2024 13:57 Ответить
Ахаха, десь я це вже чув, ах так, від бункерного діда, "довели, обдурили". Книжечки треба було почитати про мотивацію і як працює мотивація, людина у якої все забрали, то не буде воювати, бо ради чого? Мозок так влаштований, що якщо людина не має мотивації, то виникає апатія, будь що буде, плювати. Не просто так є приказка: згоріла хата, гори і сарай.
16.07.2024 14:06 Ответить
цікавий ти таракан) скільки платять?
17.07.2024 12:49 Ответить
Людина буде дуже вмотивовано воювати, тільки трошки пізніше і проти режиму. В 1917 режим знесли революційні солдати та матроси. Фронтовики відмовились захищати царя, а придворні частини годились лише для розгону мирних демонстрацій, бо не мали бойового досвіду. Як нинішні заброньовані менти.
16.07.2024 13:58 Ответить
теж проглядається такий сценарій. І саме цікаве те, що ці події вже на порозі нашого "дому")))
17.07.2024 12:48 Ответить
Штраф буде невідворотний але заочний
16.07.2024 13:50 Ответить
Який там зараз рейтинг українського паспорта? Колись гордились, перед москалями вихвалялись, що безвіз є )))
16.07.2024 13:50 Ответить
А штраф буде 17 000 $ чи 17 000 €?
16.07.2024 13:56 Ответить
у британських фунтах!
16.07.2024 15:28 Ответить
під "складніше" це вона певно має на увазі, що штрафи випишуть всім підряд, а от ті хто за кордоном законно - подадуть на оскарження і оскаржать його. Тому під "складніше" правильніше казати - не законно, не стесняйся пампуха, кажи вже як є.

Сплю і бачу як вони перед тим як накласти штраф перевіряють базу на предмет виїзду за кордон і підбирають якусь іншу "складнішу" тактику до "ухілеса". Клоуни
16.07.2024 13:56 Ответить
Ні, штраф випишуть легко, адже новий закон дав ТЦК право виписувати штраф без присутності штрафника і суду (фактично так само як випусують штрафи за перевищення швикдості, зафіксовані на камеру). Тільки от покарати за несплату буде дуже важко. Хіба що майно конфіскувати, але якщонемає в Україні майна, то покарати ніяк не вийде, бо іноземні рахунки не заблокуєш та іноземні водійські права не відбереш.
16.07.2024 14:41 Ответить
адвокати нервово потирають свої спітнілі ручки!!!
16.07.2024 15:29 Ответить
у всіх є майно. Хоч якесь
16.07.2024 15:44 Ответить
Розумні люди вже давно попродавали все що мали в цьому шапіто, і поїхали геть з цієї країни назавжди, і ніколи жаліти про це не будуть від слова - зовсім.
16.07.2024 19:59 Ответить
Хоч якесь може і є, але реально конфіскувати можна лише те, що записане на тебе, в основному це квартира і машина. Всіляки компʼютери, телефони, телевізори і т.д. не вийде конфіскувати, бо їх просто можна віддати невійськовозобов'язаним родичам і ті скажуть, що то їх, і фіг хтось доведе зворотнє. Тому якщо ти за кордоном, не користуєшся українськими банками, маєш водійські права закордонного зразка і в Україні на тебе не записана ні квартира, ні машина, то ті штрафи тобі до лампочки, ними можна підтертись. Держава тебе просто ніяк не зможе покарати за їх несплату
17.07.2024 09:20 Ответить
взагалі не знаю таких. Знайомих бомжів не маю
17.07.2024 16:46 Ответить
Держава чомусь говорить про обов'язки громадян які (постійно) проживають за кордоном, але вперто мовчить про свої обовязки. Мабуть думає що народ тупий і не згадає. Які обовязки держави? - Забезпечувати права громадянина.
Конституція України - розділ 2 "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина". Наприклад
Стаття 49 Кожен має право на охорону здоров'я...
Стаття 53. Кожен має право на освіту...
та інші статті.
Як держава виконує свої обовязки по забезпеченню цих та інших прав громадян зa кордоном? Не виконує ніяк. Тоді чому вимагає виконання від громадян?
16.07.2024 13:57 Ответить
там вже чекають турботливі пінгвіни і дикого указ
16.07.2024 15:32 Ответить
Тут розрахунок такий! Штрафи випишуть всiм! А хто не оскаржить в судi, то я нэ вэнават!
16.07.2024 14:01 Ответить
Питання як? Ви вже зізнаєтесь що будете порушувати закон України, чи виписати штраф в розумінні мінооборони то як кондуктор квиток відірвав з пачки і баста. Пугалка для нелохів, бо якщо людини немає в державі і ви незнаєте де вона, то як ви збираєтесь якісь штрафи накладати? В законному порядку - ніяк, то ж ми чуємо відверту брехню, переслідування та залякування або явку з повинною, будь-який варіант веде пані Черногоренко за грати
16.07.2024 14:02 Ответить
Штрафи, фільтри, ухилянти... І одні погрози.. Що це взагалі таке ?

Поверніть НАМ всім країну якою ми збиралися пишатися.

За яку не було соромно. В якой була гідність, в якої були Права та Свободи
16.07.2024 14:02 Ответить
Кажуть, що така обов'язково буде після війни. Віримо?
16.07.2024 14:15 Ответить
Нє) дякую, вже в 2019 один прийшов, зараз офігенну "країну мрії" будує..... Сумніваюсь, що людина хоть з каплею клепки в голові повірить в таке, а хом'ячкам звісно зайде
17.07.2024 12:52 Ответить
Маю цікаве питання до пані, а можливо оплатити штраф, донатом для ЗСУ, а тім, хто вже має підтвердженні донати, зарахувати як сплачений штраф,
Бо ви дятли зробили все можливе, щоб хлопці взагалі не отримали жодної копійки допомоги, сподіваюся це прискорить вашу кончину.... без вашого знищення, наша перемога неможлива.....
16.07.2024 14:02 Ответить
Всi кошти людей пiдуть на штрафи, а не на донати для ВСУ! Офуiтельний закон прийняли!
16.07.2024 14:06 Ответить
вони підуть на оборону)))) там навіть вже десь підрахували, скільки снарядів можна купити тощо...
Невже ви не вірите нашим чинушам?
17.07.2024 12:53 Ответить
ага, хіба що їм блоужобнете
16.07.2024 14:14 Ответить
It won't get any worse! but not hucksters!
16.07.2024 14:16 Ответить
Законодавство України за кордоном не діє. Якщо вона цього не знає, варто ознайомитися з відповідними нормами міжнародного права.
16.07.2024 14:25 Ответить
Ооооо.... приехали))) Законы Украины распространяются исключительно на территории Украины! Не может США судить американца, который сходил в публичный дом в Германии, из-за того, что в его штате это противозаконно. Блин сюрр рассчитанный на внутренний рынок.
16.07.2024 14:26 Ответить
Ну она имела в виду, что нужно не забывать пополнять счёт на телефоне)))
16.07.2024 15:07 Ответить
Так суди не будуть приймати рішення іменем іншої держави. Все дійство буде саме в України. Якщо щодо Вас буде якась адмінпроцедура, ну так суд розгляне матеріали справи без Вас. Винесе рішення, яке буде діяти по всій території УКРАЇНИ. А далі все буде залежити від рішення. От в якійсь момент Ви захочете повернутися (нехай у гості до когось). Кордон спокійно перетнете. А назад вже ні. Прикордонна служба на офіційному пункті пропуску не пропустить, оскільки Ви вже будете в реєстрі боржників. І тут дава варіанти, або знову Тиса, або сплата штрафних санкцій.
16.07.2024 15:59 Ответить
А вы я посмотрю юрист))) Почитайте на досуге закон и правила его применения. Дело не в том именем какой страны, а в том где находитесь вы в момент "совершения правонарушения". Я специально написал Вам пример.
Про Тису - это уже какие-то Ваши несовершенные фантазии.
16.07.2024 16:27 Ответить
А ви я бачу представник Вищої Ради Правосуддя. Звичайно, якщо ви нелегально знаходитись наприклад в Німеччині, то до вас будуть застосовані адмінпроцедури цієї країни. Якщо вас екстрадують на Батьківщину, до вас ще будуть застосовані санкції відповідно до законодавства України. Це момент перший. Момент другий, якби ви уважно прочитали те, що я описав в попередньому коментарі, то не було б цієї дискусії. Якщо ви громадянин України, то до вас, у випадку порушення чинного законодавства, можуть застосовуватися санкції відповідно до українського законодавства. І в цей момент, ви наприклад, перепливши Тису і осівши десь біля Берліну, не звільняєтесь від відповідальності. Ок. Ви десь за межами України. А далі перечитайте, що буде якщо ви повернетесь в моєму попередньому коменті.
18.07.2024 09:23 Ответить
буде кому штрафувати, ще невідомо як віна закінчиться?
16.07.2024 19:18 Ответить
Цікаво, виборів в Україні більше не буде? Чи будуть? Питаннячко, як проголосують за ЗЄлених після 5млн. штрафів? Ваші варіанти? .
16.07.2024 14:28 Ответить
Да не будет этих штрафов. Это просто игра на публику.
16.07.2024 15:09 Ответить
Зельц закручивает гайки до характерного треска и хруста.
16.07.2024 14:40 Ответить
Спокойствие, только спокойствие. Не вы один так мыслите.
16.07.2024 15:10 Ответить
Але це не змінює того факту, що ви не зможете вийти з українського громадянства. Президент не підписує заяви про вихід вже 5 років. Якщо ви не будете їздити в Україну, нічого вам не буде.
16.07.2024 16:50 Ответить
Ну подписывает или нет, не так важно. Человек ведь пишет про то, что хочет гражданство другой страны, а дальше подаст заявление или не подаст на отказ от украинского не так уж важно. Но вы верно указали, что в Украину пока приезжать не стоит.
16.07.2024 22:15 Ответить
ну тоді варіант, забуваємо про "країну мрій" і кайфуємо катаючись по світу і шукаючи місце де осісти......
Так наприклад зробив брат моєї дружини в травні 22, чесно тепер заздрю бо я тоді був поЦреотом, України хотів.... Ні дякую хватило, надтвився я і на поцреотів і на решту.....
17.07.2024 12:57 Ответить
Бидло гопота завжди намагається налякати і взяти на понт... По цьому принципу намагаються діяти наші "слабовики " і чиновники ....

Але по факту - коли юристи в судах почнуть скасовувати - НЕЗАКОННІ ШТРАФИ - платити їх доведеться все одно платникам податків......
16.07.2024 15:17 Ответить
Головне сидіти довше за кордоном і чекати коли евро буде по 100...200...300.... ))))))
Складається парадоксальна ситуація:
Якщо на початку війни, українці за кордоном, були готові ( і робили) тиск на провінційні влади (мітинги, демонстрації, лобіювання, тощо), що до надання допомоги Україні, то зараз: зброя так, але не гроші! Бо чим швидше буде девальвація гривні, чим менше в Україну будуть вливати валюту, тим владні органи коштуватимуть менше.
І я вже мовчу про донати, які ліпше не донатити, а відкладати на "чорний" день, коли по якомусь поводу потрапиш в Україну ( смерть родичів, тощо) і щоб виїхати , використовувати цей "скарбник" для "вирішення" питань!
Країна мрій! А взагалі виникає питання: за що війна?
16.07.2024 19:29 Ответить
--- Країна мрій! А взагалі виникає питання: за що війна?----

Чесно впродовж останніх півтора роки сам не розумію (((
17.07.2024 12:59 Ответить
 
 