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Новини Війна
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Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада

Рада продовжила воєнний стан до 9 листопада

Верховна Рада продовжила в Україні дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав і продовження загальної мобілізації на 90 днів. Теж з 12 серпня по 09 листопада. ЗА - 338", - йдеться в повідомленні.

Рада продовжила воєнний стан

Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, це вже 12-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Автор: 

ВР (14971) мобілізація (3048) воєнний стан (574)


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Топ коментарі
+12
Мабуть всі вже розуміють, що "воєнний стан" можна тільки вводити, або припиняти, а продовжувати - це якась незаконна забаганка нелигитимного лідора і просроченой більшості.
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23.07.2024 13:06
+7
Рада и Зеленский изобрели вечную власть. Один подает, другие голосуют. Повторяется раз в три месяуа.
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23.07.2024 13:16
+5
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України.

Тобто, збройної агресії проти України немає, через колізію? Ну тоді виникає ще один момент - прецедент. Якщо раз знайшли юридичну колізію в Конституції, то можна і надалі. А, так вона ж на паузі, сказало верховне опудало
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23.07.2024 14:35
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Мабуть всі вже розуміють, що "воєнний стан" можна тільки вводити, або припиняти, а продовжувати - це якась незаконна забаганка нелигитимного лідора і просроченой більшості.
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23.07.2024 13:06 Відповісти
та давайте сразу на пятилетку- и царюйте
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23.07.2024 13:12 Відповісти
Рада и Зеленский изобрели вечную власть. Один подает, другие голосуют. Повторяется раз в три месяуа.
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23.07.2024 13:16 Відповісти
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
..............
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

виходить що в Україні немає війни і збройної агресії тому що військовий стан оголушується виключно в мирний час і лише при загрозі збройної агресії
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23.07.2024 13:25 Відповісти
Вводиться "Воєнний стан" по причині юридичної колізії - русня війну Україні не оголосила (щей за використання слова "війна" - тюрьма).

Тому юридично Україна якщо перша оголосить війну то тоді по міжнародному праву вона типа "агрессор".

Звідси і "Воєнний стан". Якось так.
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23.07.2024 14:05 Відповісти
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України.

Тобто, збройної агресії проти України немає, через колізію? Ну тоді виникає ще один момент - прецедент. Якщо раз знайшли юридичну колізію в Конституції, то можна і надалі. А, так вона ж на паузі, сказало верховне опудало
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23.07.2024 14:35 Відповісти
Оголошення країною війни і країна розходиться у стані війни це не одне і те
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23.07.2024 15:21 Відповісти
нелигітимна рада, голосує нелегітимні закони по вказівці простроченого преЗЕдента в країні де йде війна. при цому депутати мусора та військові-тцк не воюють, а відправляють на фронт замість себе цивільних.
суки, падли зелені і їх прихильнички, що ви зробили з країною яку я колись любив???
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23.07.2024 15:04 Відповісти
На які кошти, може нардеп дубінський з ВРУ, придбати житло у Барселоні, звичайно для матері, дивлячись на його лист розрахунку, з бухгалтерії адміністрації ВРУ!!???

РигоАНАЛ Лавринович так не мудрив лукаво, а просто квартири, що виділені йому від ВРУ, він чесно крав і переписував на своїх синів!! Скільки синів, стільки й крав!!!

Гроші свої, він складав для перемоги ПРАВДИ в Україні, мабуть?? Лутковська, може підтвердити….

А ось з дубинським ??! Звідки такі гроші, у чесного депутата??? Хто ж його так «нахарчовує», перед «сороміцькими танцями»…!!

Більше читайте: https://368.media/2024/07/23/nardep-dubinskij-pid-chas-vijni-pridbav-na-matir-kvartiru-v-barseloni/
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23.07.2024 15:14 Відповісти
А самі пішли на канікули.
Все для людей...
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23.07.2024 20:11 Відповісти
 
 