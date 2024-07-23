Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада
Верховна Рада продовжила в Україні дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент підтримав і продовження загальної мобілізації на 90 днів. Теж з 12 серпня по 09 листопада. ЗА - 338", - йдеться в повідомленні.
Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський.
Зазначимо, це вже 12-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
виходить що в Україні немає війни і збройної агресії тому що військовий стан оголушується виключно в мирний час і лише при загрозі збройної агресії
Тому юридично Україна якщо перша оголосить війну то тоді по міжнародному праву вона типа "агрессор".
Звідси і "Воєнний стан". Якось так.
Тобто, збройної агресії проти України немає, через колізію? Ну тоді виникає ще один момент - прецедент. Якщо раз знайшли юридичну колізію в Конституції, то можна і надалі. А, так вона ж на паузі, сказало верховне опудало
суки, падли зелені і їх прихильнички, що ви зробили з країною яку я колись любив???
РигоАНАЛ Лавринович так не мудрив лукаво, а просто квартири, що виділені йому від ВРУ, він чесно крав і переписував на своїх синів!! Скільки синів, стільки й крав!!!
Гроші свої, він складав для перемоги ПРАВДИ в Україні, мабуть?? Лутковська, може підтвердити….
А ось з дубинським ??! Звідки такі гроші, у чесного депутата??? Хто ж його так «нахарчовує», перед «сороміцькими танцями»…!!
Більше читайте: https://368.media/2024/07/23/nardep-dubinskij-pid-chas-vijni-pridbav-na-matir-kvartiru-v-barseloni/
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