Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада

Верховна Рада продовжила в Україні дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав і продовження загальної мобілізації на 90 днів. Теж з 12 серпня по 09 листопада. ЗА - 338", - йдеться в повідомленні.

Далі закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, це вже 12-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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