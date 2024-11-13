УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8634 відвідувача онлайн
Новини
3 384 5

Мобілізацію у 2025 році продовжать, щоб тримати оборону. Проте МО готове говорити з бізнесом щодо бронювання,- Умєров

Умєров про бронювання і мобілізацію

Україна має продовжувати мобілізацію у 2025 році, щоб тримати оборону та виконати цілі та завдання, зазначені у військовій стратегії. Водночас Міністерство оборони готове говорити з бізнесом щодо бронювання працівників.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на зборах Європейської бізнес асоціації, передає hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, оборонне відомство надає іншим міністерствам інформацію про те, скільки людей потрібно для того, щоб тримати фронт та формувати резерви.

Також Умєров зазначив, що у міністерстві "почули, що економіка потребує резервування". Він також додав, що Міноборони "завжди буде відкритим" до аргументів бізнесу.

Читайте також: Зупинка бронювання має деструктивний вплив на економіку та несе негативні сигнали для інвесторів, - ЗМІ

"Ми зі свого боку зарезервували кількість людей, але маємо продовжувати мобілізацію. Тому ми завжди будемо відкриті, щоб працювати з асоціаціями і просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти... Ми вже допомогли зробити резерв, але якщо потрібно ще резервувати – то потрібно прийти й разом поспілкуватися, і ми допоможемо", - сказав глава Міноборони.

Окрім цього, Умєров розповів, що Міноборони намагається змінити парадигму, щоб служити в армії було честю, а мобілізація не сприймалася "бусифікацією".

Нагадаємо, що 6 листопада президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року.

Читайте також: В Україні хочуть призвати до лав ЗСУ ще 160 тисяч осіб, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 

Міноборони (7329) бронювання (336) мобілізація (3036) Умєров Рустем (588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Окрім цього, Умєров розповів, що Міноборони намагається змінити парадигму, щоб служити в армії було честю, а мобілізація не сприймалася "бусифікацією"".

Гроші шановний, великі гроші. Це найкраща мотивація, все решта слова.
показати весь коментар
13.11.2024 18:56 Відповісти
Для початку хоча б життя бійців стали берегти та вчити мобілізованих нормально - це вже буде непоганою мотивацією.
показати весь коментар
13.11.2024 19:25 Відповісти
Навіть почни платити втричі більше за кацапів - більше, ніж вони, всеодно не набереш.
показати весь коментар
13.11.2024 19:45 Відповісти
Схоже, різними мовами спілкуєтесь.
показати весь коментар
13.11.2024 18:58 Відповісти
А Умеров що, ще міністр ?
показати весь коментар
13.11.2024 19:41 Відповісти
 
 