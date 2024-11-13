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Заклади, які проводять ВЛК, планують перевірити, - речник Міноборони Лазуткін

заклади, що проводять влк, перевірять

Міністерство оборони України планує ініціювати перевірки закладів, які проводять військово-лікарські комісії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій закладів, які проводять ВЛК", - сказав речник оборонного відомства.

Як пояснив Лазуткін, такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів і запобігти можливим порушенням.

Він зазначив, що відповідальність за порушення у процесі мобілізації розподіляється залежно від етапу, на якому воно сталося.

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"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, то відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у межах укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК, то це є відповідальністю ВЛК, і реагування має здійснювати Міноборони",- пояснив Лазуткін.

Раніше повідомлялося, що Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК.

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Автор: 

Міноборони (7329) перевірка (1229) військово-лікарська комісія (205)


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Топ коментарі
+4
Ой та ну, особисто знаю яеда якого з неробочими колінами записали в штурмовики ще рік тому. Хлопець якщо присяде, сам встати не може. Після першого бою був поранений і це повезло, бо поки лікувався був час домовитись про переведення в коки на 3 лінію. Думаєш там когось покарали за таку халатність ? Ні. Там сидять якісь зомбі якісь пофіг що ти кажеш чи показуєш, ставлять каранлашиком галочки, а якщо якійсь кіпіш стерають ті галочки. Всі хто якось пов'язав себе з тцк зганьбили себе на все життя.
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13.11.2024 21:33
+3
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13.11.2024 21:50
+2
Що ти верзеш? Здорові роботяги закінчились. Лишились або дійсно хворі, або "блатні", менти, прокурори або різні "радники. Хочуть "зашугати" лікарів, щоб ставили всім або "придатний" або "частково придатний" (для плану по "валу"), в надії що в бригадах чарівним чином "частково придатні" станут "цілком придатні".
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13.11.2024 21:11
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Спочатку заробили ви, а тепер зароблять на вас!
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13.11.2024 21:01 Відповісти
Чому МСЕК ліквідували, а ВЛК ні? У ВЛК скандалів і корупції не менше!
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13.11.2024 21:06 Відповісти
Що ти верзеш? Здорові роботяги закінчились. Лишились або дійсно хворі, або "блатні", менти, прокурори або різні "радники. Хочуть "зашугати" лікарів, щоб ставили всім або "придатний" або "частково придатний" (для плану по "валу"), в надії що в бригадах чарівним чином "частково придатні" станут "цілком придатні".
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13.11.2024 21:11 Відповісти
Доречи, ще одна мета цих перевірок - бурне імітування діяльності в тилу, щоб борони боже цих "перевіряльників" з полковничими зарплатами на пенсією в 45 років не відправили навіть на 3-ю лінію, бо там "лячно", не кажучи вже про 2-гу та 1-шу.
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13.11.2024 21:18 Відповісти
Ой та ну, особисто знаю яеда якого з неробочими колінами записали в штурмовики ще рік тому. Хлопець якщо присяде, сам встати не може. Після першого бою був поранений і це повезло, бо поки лікувався був час домовитись про переведення в коки на 3 лінію. Думаєш там когось покарали за таку халатність ? Ні. Там сидять якісь зомбі якісь пофіг що ти кажеш чи показуєш, ставлять каранлашиком галочки, а якщо якійсь кіпіш стерають ті галочки. Всі хто якось пов'язав себе з тцк зганьбили себе на все життя.
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13.11.2024 21:33 Відповісти
Крім ВЛК безпосередньо в ТЦК є ще ВЛК з більшим спектром спеціалістів в звичайних поліклініках, куди смикают по черзі звичайних лікарів з звичайного прийому - вот цих і намагаються залякати цими перевірками.
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13.11.2024 21:40 Відповісти
Все правильно, адже всі ми знаємо, що найчесніша ВЛК тільки прямо в ТЦК!
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13.11.2024 21:13 Відповісти
Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок Джерело:

Планувальники з Міноборони планомірно планують планувати плани з перевірки планокурів. )))

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13.11.2024 21:23 Відповісти
Почніть з тих, які на замовлення ОПЗЄ звільняють бойових генералів за станом здоров'я.
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13.11.2024 21:27 Відповісти
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13.11.2024 21:50 Відповісти
100 відсотків козли Дії на відбілювання
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14.11.2024 06:43 Відповісти
 
 