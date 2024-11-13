Заклади, які проводять ВЛК, планують перевірити, - речник Міноборони Лазуткін

Міністерство оборони України планує ініціювати перевірки закладів, які проводять військово-лікарські комісії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій закладів, які проводять ВЛК", - сказав речник оборонного відомства.

Як пояснив Лазуткін, такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів і запобігти можливим порушенням.

Він зазначив, що відповідальність за порушення у процесі мобілізації розподіляється залежно від етапу, на якому воно сталося.

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"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, то відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у межах укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК, то це є відповідальністю ВЛК, і реагування має здійснювати Міноборони",- пояснив Лазуткін.

Раніше повідомлялося, що Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК.

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