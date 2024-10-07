УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8062 відвідувача онлайн
Новини
16 298 24

Генштаб про нововведення в механізмі мобілізації: "Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК"

начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Роман Горбач

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про нововведення в механізмі мобілізації, які дозволяють командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації без участі ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу.

Як розповів на брифінгу начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Роман Горбач, відповідно до нововведень, доброволець подає заяву на ім’я командира військової частини щодо призову на обрану вакантну посаду, після чого проходить професійно-психологічний відбір. Якщо результати вивчення будуть позитивні, такий громадянин направляється командиром частини на ВЛК. Після чого, з урахуванням ступеня придатності, командир приймає рішення про призов та оформлюється відповідний наказ.

"При цьому, за бажанням самого громадянина, військово-лікарську комісію він може проходити або за місцем проживання, або за місцем постановки на військовий облік, або ж за місцем дислокації військової частини. Тобто доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК", - пояснив Горбач.

Також читайте: 130 частин є пріоритетними для комплектування і можуть залучати добровольців без участі ТЦК, - Генштаб ЗСУ

Представник Генштабу зазначив, що долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, з яким Генштаб плідно співпрацює.

В підсумку, рішення, яке було ініційоване Генеральним штабом та ухвалене Кабміном, має унеможливити будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів.

Автор: 

Генштаб ЗС (7150) мобілізація (3204) добровольці (955) військово-лікарська комісія (226) ТЦК та СП (780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ну так "добровольці" вже давно не заходять в ТЦК, їх туди привозять на бусиках незламності.
показати весь коментар
07.10.2024 22:38 Відповісти
+15
Потужний коментар. )))

показати весь коментар
07.10.2024 22:58 Відповісти
+12
сразу на фронт!
показати весь коментар
07.10.2024 22:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сразу на фронт!
показати весь коментар
07.10.2024 22:35 Відповісти
а як тцк-шники дізнаються, що якийсь громадянин вже добровольно вступив в якусь частину напряму, щоб не підписувати автоматом йому листа укрпошті для відправки на адресу, після якого той зобовʼязаний зʼявитися протягом 7-10 днів?
показати весь коментар
07.10.2024 22:37 Відповісти
Можливо планується, що через додаток Армія+, але чи воно працюватиме...
показати весь коментар
07.10.2024 23:29 Відповісти
так саме тут розказували, що процесс автоматизовано, що укрпошта штампує листи ледь без тцк, за допомогою електронного підпису начальника тцк... то як це узгоджується?
показати весь коментар
07.10.2024 23:32 Відповісти
Як,як. В ТЦК "потужні" спеціалісти. Випишуть воїну штраф, за те, що не оновив дані, бо був в окопі на передку, а коли почнутьця розборки в суді, за 50 відсотків від штрафу, внесуть дані в свій реєстр.
показати весь коментар
08.10.2024 07:47 Відповісти
Ну так "добровольці" вже давно не заходять в ТЦК, їх туди привозять на бусиках незламності.
показати весь коментар
07.10.2024 22:38 Відповісти
Потужний коментар. )))

показати весь коментар
07.10.2024 22:58 Відповісти
Не суди по собі. У мене в роті під 50% добровольці. За жовтень тільки 4ро прийшло
показати весь коментар
08.10.2024 08:15 Відповісти
То чому ховаються що дійшло до бусиків? Не ховалися б, йшли оновлювати данні, робили би як треба, не було б ніяких бусиків.
показати весь коментар
08.10.2024 09:41 Відповісти
Рекрутинг набрав 17 тис - а потрібно 170 тис -- то як іх туди заманити?
показати весь коментар
07.10.2024 22:41 Відповісти
А шо добровольцю робити в Центрі Катування?
показати весь коментар
07.10.2024 22:47 Відповісти
Так зараз і відбувається взагалі-то в добровольчих бригадах. Що нового повідомив цей пан?
показати весь коментар
07.10.2024 22:51 Відповісти
Скорее всего после учебки тебя будут обязаны вернуть в бригаду, которая тебя отправила на БЗВП. Сейчас тебя могут после учебки отправить куда угодно, хоть в бригаде тебя ждут на определенную должность.
показати весь коментар
07.10.2024 22:55 Відповісти
Якщо бригада звернулась до МОУ з проханням направити до них призовника після учєбки,а МОУ письмово погодила,то відправлять саме у бригаду.
показати весь коментар
07.10.2024 23:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zjiZkxTs9LQ Залужний проти мобілізації молоді. Квадробери атакують
показати весь коментар
07.10.2024 22:57 Відповісти
Схоже, що він дійсно має задатки гарного управлінця і розуміє, що незламних, безсмертних кіборгів серед людей не існує. До потужної влади України це схоже не дійде ніколи.
показати весь коментар
08.10.2024 06:15 Відповісти
Ставка зараз на виснаження мілітаризованого прошарку суспільства. Після заморозки у мілітаристів розвяжуться руки і ці руки запросто придушуть падаль, що шикувала на крові і включить великого політика для розкрадання можливого фонду відновлення. Апатичний психотравмований військовий це меч бе руків'я, що краще для влади, бо хоч і створить він певні проблеми, зарубать корумповану гідру не зможе.
показати весь коментар
08.10.2024 06:36 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 23:33 Відповісти
Наконец то признали что это бандиты с 90х!
показати весь коментар
08.10.2024 07:30 Відповісти
нет чтоб людей мотивировать денежным довольствием, социальными льготами членов их семей, социальной рекламой возможность допустим заключать контракты кому до 25 и после 50... приняли идиотский закон про мобилизацию, типа кого поймали-я не виноват... остальных это не касается.....
показати весь коментар
08.10.2024 09:24 Відповісти
Для цього потрібно щоб влада до громадян як до людей відносилась, а ми для них скотина з якою можна робити що хочешь.
показати весь коментар
08.10.2024 13:36 Відповісти
Поймали на автобусной остановке или в магазине и сразу на фронт, по дороге переоденешься.
показати весь коментар
08.10.2024 14:28 Відповісти
 
 