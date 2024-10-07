Генштаб про нововведення в механізмі мобілізації: "Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК"

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про нововведення в механізмі мобілізації, які дозволяють командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації без участі ТЦК та СП.

Як розповів на брифінгу начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Роман Горбач, відповідно до нововведень, доброволець подає заяву на ім’я командира військової частини щодо призову на обрану вакантну посаду, після чого проходить професійно-психологічний відбір. Якщо результати вивчення будуть позитивні, такий громадянин направляється командиром частини на ВЛК. Після чого, з урахуванням ступеня придатності, командир приймає рішення про призов та оформлюється відповідний наказ.

"При цьому, за бажанням самого громадянина, військово-лікарську комісію він може проходити або за місцем проживання, або за місцем постановки на військовий облік, або ж за місцем дислокації військової частини. Тобто доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК", - пояснив Горбач.

Представник Генштабу зазначив, що долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, з яким Генштаб плідно співпрацює.

В підсумку, рішення, яке було ініційоване Генеральним штабом та ухвалене Кабміном, має унеможливити будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів.