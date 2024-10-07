РУС
Генштаб о нововведениях в механизме мобилизации: "Доброволец вообще не будет заходить в ТЦК"

начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Роман Горбач

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о нововведениях в механизме мобилизации, которые позволяют командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных и резервистов на военную службу по мобилизации без участия ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ

Как рассказал на брифинге начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Роман Горбач, согласно нововведениям, доброволец подает заявление на имя командира воинской части о призыве на выбранную вакантную должность, после чего проходит профессионально-психологический отбор. Если результаты изучения будут положительные, такой гражданин направляется командиром части на ВВК. После чего, с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляется соответствующий приказ.

"При этом, по желанию самого гражданина, военно-врачебную комиссию он может проходить или по месту жительства, или по месту постановки на воинский учет, или же по месту дислокации воинской части. То есть доброволец вообще не будет заходить в ТЦК", - пояснил Горбач.

Представитель Генштаба отметил, что привлечение добровольцев в Силы обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, с которым Генштаб плодотворно сотрудничает.

В итоге, решение, которое было инициировано Генеральным штабом и принято Кабмином, должно исключить любые ошибки с распределением добровольцев после учебных центров.

Автор: 

Генштаб ВС (6832) мобилизация (2886) добровольцы (1201) военно-врачебная комиссия (207) ТЦК (726)
+34
Ну так "добровольці" вже давно не заходять в ТЦК, їх туди привозять на бусиках незламності.
07.10.2024 22:38 Ответить
+15
Потужний коментар. )))

07.10.2024 22:58 Ответить
+12
сразу на фронт!
07.10.2024 22:35 Ответить
сразу на фронт!
07.10.2024 22:35 Ответить
а як тцк-шники дізнаються, що якийсь громадянин вже добровольно вступив в якусь частину напряму, щоб не підписувати автоматом йому листа укрпошті для відправки на адресу, після якого той зобовʼязаний зʼявитися протягом 7-10 днів?
07.10.2024 22:37 Ответить
Можливо планується, що через додаток Армія+, але чи воно працюватиме...
показать весь комментарий
так саме тут розказували, що процесс автоматизовано, що укрпошта штампує листи ледь без тцк, за допомогою електронного підпису начальника тцк... то як це узгоджується?
07.10.2024 23:32 Ответить
Як,як. В ТЦК "потужні" спеціалісти. Випишуть воїну штраф, за те, що не оновив дані, бо був в окопі на передку, а коли почнутьця розборки в суді, за 50 відсотків від штрафу, внесуть дані в свій реєстр.
08.10.2024 07:47 Ответить
Ну так "добровольці" вже давно не заходять в ТЦК, їх туди привозять на бусиках незламності.
07.10.2024 22:38 Ответить
Потужний коментар. )))

07.10.2024 22:58 Ответить
Не суди по собі. У мене в роті під 50% добровольці. За жовтень тільки 4ро прийшло
08.10.2024 08:15 Ответить
То чому ховаються що дійшло до бусиків? Не ховалися б, йшли оновлювати данні, робили би як треба, не було б ніяких бусиків.
08.10.2024 09:41 Ответить
Рекрутинг набрав 17 тис - а потрібно 170 тис -- то як іх туди заманити?
07.10.2024 22:41 Ответить
А шо добровольцю робити в Центрі Катування?
07.10.2024 22:47 Ответить
Так зараз і відбувається взагалі-то в добровольчих бригадах. Що нового повідомив цей пан?
07.10.2024 22:51 Ответить
Скорее всего после учебки тебя будут обязаны вернуть в бригаду, которая тебя отправила на БЗВП. Сейчас тебя могут после учебки отправить куда угодно, хоть в бригаде тебя ждут на определенную должность.
07.10.2024 22:55 Ответить
Якщо бригада звернулась до МОУ з проханням направити до них призовника після учєбки,а МОУ письмово погодила,то відправлять саме у бригаду.
07.10.2024 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zjiZkxTs9LQ Залужний проти мобілізації молоді. Квадробери атакують
07.10.2024 22:57 Ответить
Схоже, що він дійсно має задатки гарного управлінця і розуміє, що незламних, безсмертних кіборгів серед людей не існує. До потужної влади України це схоже не дійде ніколи.
08.10.2024 06:15 Ответить
Ставка зараз на виснаження мілітаризованого прошарку суспільства. Після заморозки у мілітаристів розвяжуться руки і ці руки запросто придушуть падаль, що шикувала на крові і включить великого політика для розкрадання можливого фонду відновлення. Апатичний психотравмований військовий це меч бе руків'я, що краще для влади, бо хоч і створить він певні проблеми, зарубать корумповану гідру не зможе.
08.10.2024 06:36 Ответить
07.10.2024 23:33 Ответить
Наконец то признали что это бандиты с 90х!
08.10.2024 07:30 Ответить
нет чтоб людей мотивировать денежным довольствием, социальными льготами членов их семей, социальной рекламой возможность допустим заключать контракты кому до 25 и после 50... приняли идиотский закон про мобилизацию, типа кого поймали-я не виноват... остальных это не касается.....
08.10.2024 09:24 Ответить
Для цього потрібно щоб влада до громадян як до людей відносилась, а ми для них скотина з якою можна робити що хочешь.
08.10.2024 13:36 Ответить
Поймали на автобусной остановке или в магазине и сразу на фронт, по дороге переоденешься.
08.10.2024 14:28 Ответить
 
 