Генштаб о нововведениях в механизме мобилизации: "Доброволец вообще не будет заходить в ТЦК"

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о нововведениях в механизме мобилизации, которые позволяют командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных и резервистов на военную службу по мобилизации без участия ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба.

Как рассказал на брифинге начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Роман Горбач, согласно нововведениям, доброволец подает заявление на имя командира воинской части о призыве на выбранную вакантную должность, после чего проходит профессионально-психологический отбор. Если результаты изучения будут положительные, такой гражданин направляется командиром части на ВВК. После чего, с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляется соответствующий приказ.

"При этом, по желанию самого гражданина, военно-врачебную комиссию он может проходить или по месту жительства, или по месту постановки на воинский учет, или же по месту дислокации воинской части. То есть доброволец вообще не будет заходить в ТЦК", - пояснил Горбач.

Представитель Генштаба отметил, что привлечение добровольцев в Силы обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, с которым Генштаб плодотворно сотрудничает.

В итоге, решение, которое было инициировано Генеральным штабом и принято Кабмином, должно исключить любые ошибки с распределением добровольцев после учебных центров.