План із цифровізації ВЛК розроблять протягом двох тижнів, - ОП
Упродовж двох тижнів Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації військово-лікарських комісій.
Про це йшлося на нараді щодо впровадження реформи МСЕК під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Головна тема наради – законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.
Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.
Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК", - йдеться у повідомленні.
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Головним призначити Фьодорова.
Поспілкувалася з військовими, які проходять БЗВП на різних полігонах. Ось один із типових відгуків про рівненський полігон:
"1. Видали сертифікат про закінчення. Є предмети, які взагалі не викладалися: правова підготовка, міжнародне гуманітарне право, статути ЗСУ України, психологічна підготовка, виживання.
2. Біля наметів, у яких ми мешкали, були два бліндажі: один дуже маленький, інший більший, але завалений. Фактично вночі, під час тривоги, ми спали на вулиці у спальниках. Капітальних укриттів не було. Деякі взводи будували укриття власноруч і за свої кошти. Ми - ні.
3. Шикування по 6 разів на день. Іноді стояли по 20-30 хвилин. Були сміливці, які ставили питання ротному щодо цього, але їм пояснювали: «вас це не має це 🤬. Скільки скажемо стояти, стільки й будете стояти».
4. Медичне забезпечення. Є так званий лікар, який на всі випадки життя дає парацетамол. У серйозніших випадках можуть відправити в санчастину. У мене був задушливий кашель впродовж усього місяця, я просив, щоб послухали бронхи і легені, адже тричі хворів на запалення легенів. Ніякої реакції. Виганяли на плац. Писав рапорт з клопотанням про медичне обстеження. Ротний не хотів приймати рапорт: відправляв то на ранок, то на вечір - так тривало 4 тижні.
5. Харчування - повне дно. Стоїмо в черзі 40 хвилин - годину на сонці, всі разом, як ще одне шикування.
6. Навчання. Бойові інструктори навчали ходити «двійками», але не було часу відточити ці навички.
7. Волонтери приїжджали, розповідали про дрони і маскування. Це плюс. Також - про засоби РЕБ і РЕР.
8. Наряди як додаткове відволікання від занять були регулярними.
9. Стрільби проходили хаотично. Хто не вмів, стріляв інтуїтивно. Нічні стрільби - ніхто не розумів, для чого вони. Я маю проблеми з зором, мушку не бачив, тому просто відстрілював боєкомплект.
10. Часто забирали на роботи: розвантажувати ліс, копати котлован, розвантажувати продукти для кухні, розбирати палети.
11. У нас усе було повною протилежністю тому, як навчають курсантів в Англії. Англійці сміялись з відео, яке їм надсилали з України.
12. СЗЧ (самовільне залишення частини) щодня. Найбільше за ніч втекло 14 людей. Кажуть, бувало й більше.
13. Деяким інструкторам все одно. Вони повторюють одні й ті ж історії. Чи це пережитки війни, чи інша причина - не знаю.
14. Загалом, ми гаяли багато часу. Повторюся про англійців: там була реальна муштра, яку хотіли б пройти багато мотивованих хлопців тут. Я не вважаю себе мотивованим, бо мене незаслужено пресували прикордонники і ТЦК, не даючи можливості захиститися, показати медичні документи тощо.
15. Мав 3 направлення до бригад, де служать мої знайомі, на посади, частково відповідні моєму профілю. В навчальній частині на це не зважали. У розмові сказали, що на них не можу розраховувати. Вони відправляють людей лише до 8 бригад із сумнівною репутацією. Деяких відправляють у піхоту без розбору, декому вдалося потрапити до дронщиків.
16. На БЗВП процвітало пияцтво. Якщо ловили - залишали на ніч у ямі. Офіційних санкцій не було, можливо, керівництво не хотіло псувати статистику".
Буде за 15 секунд - час, щоб "лікар" доєднався до базии даних і поставив відмітку "годний".