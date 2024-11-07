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Новини
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План із цифровізації ВЛК розроблять протягом двох тижнів, - ОП

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук

Упродовж двох тижнів Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації військово-лікарських комісій.

Про це йшлося на нараді щодо впровадження реформи МСЕК під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Головна тема наради – законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

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Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

диджиталізація (283) Верещук Ірина (685) військово-лікарська комісія (223)


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Топ коментарі
+6
Цифровизация,букветизация,иероглефизация,канализация,визуализация - аферисты веселятся изображая бурные реформы.
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07.11.2024 16:44 Відповісти
+5
Чому МСЕК лікідували, а ВЛК ні? У ВЛК скандалів і корупції не менше!
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07.11.2024 16:41 Відповісти
+4
Верещучка замість гниття в тюрязі за пособництво агресору казочки про цифровізацію розповідає.
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07.11.2024 16:47 Відповісти
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;ЗЕ-Діджитал-ВЛК!;
Головним призначити Фьодорова.
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07.11.2024 16:33 Відповісти
ТГ Мар'яна Безугла

Поспілкувалася з військовими, які проходять БЗВП на різних полігонах. Ось один із типових відгуків про рівненський полігон:

"1. Видали сертифікат про закінчення. Є предмети, які взагалі не викладалися: правова підготовка, міжнародне гуманітарне право, статути ЗСУ України, психологічна підготовка, виживання.

2. Біля наметів, у яких ми мешкали, були два бліндажі: один дуже маленький, інший більший, але завалений. Фактично вночі, під час тривоги, ми спали на вулиці у спальниках. Капітальних укриттів не було. Деякі взводи будували укриття власноруч і за свої кошти. Ми - ні.

3. Шикування по 6 разів на день. Іноді стояли по 20-30 хвилин. Були сміливці, які ставили питання ротному щодо цього, але їм пояснювали: «вас це не має це 🤬. Скільки скажемо стояти, стільки й будете стояти».

4. Медичне забезпечення. Є так званий лікар, який на всі випадки життя дає парацетамол. У серйозніших випадках можуть відправити в санчастину. У мене був задушливий кашель впродовж усього місяця, я просив, щоб послухали бронхи і легені, адже тричі хворів на запалення легенів. Ніякої реакції. Виганяли на плац. Писав рапорт з клопотанням про медичне обстеження. Ротний не хотів приймати рапорт: відправляв то на ранок, то на вечір - так тривало 4 тижні.

5. Харчування - повне дно. Стоїмо в черзі 40 хвилин - годину на сонці, всі разом, як ще одне шикування.

6. Навчання. Бойові інструктори навчали ходити «двійками», але не було часу відточити ці навички.

7. Волонтери приїжджали, розповідали про дрони і маскування. Це плюс. Також - про засоби РЕБ і РЕР.

8. Наряди як додаткове відволікання від занять були регулярними.

9. Стрільби проходили хаотично. Хто не вмів, стріляв інтуїтивно. Нічні стрільби - ніхто не розумів, для чого вони. Я маю проблеми з зором, мушку не бачив, тому просто відстрілював боєкомплект.

10. Часто забирали на роботи: розвантажувати ліс, копати котлован, розвантажувати продукти для кухні, розбирати палети.

11. У нас усе було повною протилежністю тому, як навчають курсантів в Англії. Англійці сміялись з відео, яке їм надсилали з України.

12. СЗЧ (самовільне залишення частини) щодня. Найбільше за ніч втекло 14 людей. Кажуть, бувало й більше.

13. Деяким інструкторам все одно. Вони повторюють одні й ті ж історії. Чи це пережитки війни, чи інша причина - не знаю.

14. Загалом, ми гаяли багато часу. Повторюся про англійців: там була реальна муштра, яку хотіли б пройти багато мотивованих хлопців тут. Я не вважаю себе мотивованим, бо мене незаслужено пресували прикордонники і ТЦК, не даючи можливості захиститися, показати медичні документи тощо.

15. Мав 3 направлення до бригад, де служать мої знайомі, на посади, частково відповідні моєму профілю. В навчальній частині на це не зважали. У розмові сказали, що на них не можу розраховувати. Вони відправляють людей лише до 8 бригад із сумнівною репутацією. Деяких відправляють у піхоту без розбору, декому вдалося потрапити до дронщиків.

16. На БЗВП процвітало пияцтво. Якщо ловили - залишали на ніч у ямі. Офіційних санкцій не було, можливо, керівництво не хотіло псувати статистику".
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07.11.2024 16:47 Відповісти
Це щоб прокурори-інваліди та судді-колясочники особливо не парились!
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07.11.2024 16:39 Відповісти
Чому МСЕК лікідували, а ВЛК ні? У ВЛК скандалів і корупції не менше!
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07.11.2024 16:41 Відповісти
Цифровизация,букветизация,иероглефизация,канализация,визуализация - аферисты веселятся изображая бурные реформы.
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07.11.2024 16:44 Відповісти
Верещучка замість гниття в тюрязі за пособництво агресору казочки про цифровізацію розповідає.
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07.11.2024 16:47 Відповісти
вона вам не верещучка а Директор Рава Руської)
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07.11.2024 17:23 Відповісти
Жодного дня без плану? Це з Кривого рогу пішло?
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07.11.2024 16:49 Відповісти
Тобто влк в підвалі за 15 хвилин вже не буде?
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07.11.2024 16:50 Відповісти
15 хвилин вже не буде.
Буде за 15 секунд - час, щоб "лікар" доєднався до базии даних і поставив відмітку "годний".
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07.11.2024 17:00 Відповісти
єПридатний
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07.11.2024 17:46 Відповісти
І не сосна. І не корабельна.Вже в ОПі.Який потужний вахівець, ця Верещук.Прямо 3,14здець,зовсім.І швець,і жнець і на дуді гравець.
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07.11.2024 16:58 Відповісти
и головку в зуме только закатывать. у людей нет доверия к телеграмму
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07.11.2024 17:03 Відповісти
Міністерство оборони разом з ВЛК на фронт! Досить дарма хліб переводити та шкодити ЗСУ.
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07.11.2024 17:08 Відповісти
Які нафіг влк? Штучний інтелект має ставити діагнози! Де головний ''діджиталізатор''? Він же заявляв що Україна одна з перших по діджиталізації. Недопрацьовує! За що йому гроші платять?
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07.11.2024 17:10 Відповісти
"штучний інтелект" не здатний визначитися, чи є в кацапському нарєчію слова, які занінчуються на "ЦЯ"... а ти про встановлення діагнозу мрієш
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07.11.2024 17:57 Відповісти
ОТ Ирины Верещук доброї справи не буде, проєкт провальний...
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07.11.2024 17:17 Відповісти
 
 