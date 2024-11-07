План із цифровізації ВЛК розроблять протягом двох тижнів, - ОП

Упродовж двох тижнів Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації військово-лікарських комісій.

Про це йшлося на нараді щодо впровадження реформи МСЕК під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Головна тема наради – законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

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Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК", - йдеться у повідомленні.