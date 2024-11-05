Голова ВЛК на Харківщині, підробивши дані, допоміг 15 ухилянтам виїхати за кордон. ФОТО

На Харківщині викрито голову військово-лікарської комісії, який сприяв виїзду 15 військовозобов’язаних за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП Харківської області.

Йому інкримінують сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене службовою особою, повторно та службове підроблення, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ( ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Як діяв зловмисник?

Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності.

З березня 2022 року по червень 2022 року він вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними, внаслідок чого 15 осіб призивного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Слідство триває.

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