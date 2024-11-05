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Голова ВЛК на Харківщині, підробивши дані, допоміг 15 ухилянтам виїхати за кордон. ФОТО

Голова ВЛК на Харківщині допоміг ухилянтам

На Харківщині викрито голову військово-лікарської комісії, який сприяв виїзду 15 військовозобов’язаних за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП Харківської області.

Йому інкримінують сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене службовою особою, повторно та службове підроблення, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ( ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оформили непридатність до служби ексдепутату: На Вінниччині викрили голову ВЛК та лікарів. ФОТОрепортаж

Голова ВЛК на Харківщині допоміг ухилянтам

Як діяв зловмисник?

Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності.

З березня 2022 року по червень 2022 року він вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними, внаслідок чого 15 осіб призивного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

 Слідство триває.

Читайте: Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК: медичний висновок можна буде отримати в будь-якій лікарні. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) ухилянти (1030) військово-лікарська комісія (223)


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Топ коментарі
+6
Знову щемлять праведників народів світу
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05.11.2024 16:11 Відповісти
+6
А скільки людей з хворобами/інвалідностями він відправив на фронт?
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05.11.2024 16:13 Відповісти
+3
Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності. хто ж пише такі прекрасні висновки... висока художньо-бюрократична творчість...
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05.11.2024 16:17 Відповісти
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Знову щемлять праведників народів світу
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05.11.2024 16:11 Відповісти
Вот так твари в етих ТЦК и ВЛК работают. Здоровым подделывают документы а хронических больных, слепых и кривых пишут что здоровы в десантуру. Вот так в стране уже пол года економический коллапс и дефицит кадров из-за мобилизации а в армии так людей и не появилось. За такое в военное время нужно растреливать
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05.11.2024 16:13 Відповісти
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05.11.2024 16:35 Відповісти
А скільки людей з хворобами/інвалідностями він відправив на фронт?
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05.11.2024 16:13 Відповісти
Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності. хто ж пише такі прекрасні висновки... висока художньо-бюрократична творчість...
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05.11.2024 16:17 Відповісти
в нього виник "намір" при бажанні отримання цієї посади, а при посаді він "реалізовував задум".
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05.11.2024 17:38 Відповісти
І шоо, жодної ''подяки' за таке не взяв? Чого замовчують, щоб не шокувати українців?
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05.11.2024 16:42 Відповісти
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05.11.2024 17:50 Відповісти
Добрий дідусь ! Доктор Айболить !
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05.11.2024 17:57 Відповісти
По году за каждого, итого 15 лет. С конфискацией. И это я ещё по доброму!
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05.11.2024 21:21 Відповісти
 
 