Глава ВВК на Харьковщине, подделав данные, помог 15 уклонистам выехать за границу. ФОТО

На Харьковщине разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, который способствовал выезду 15 военнообязанных за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП Харьковской области.

Ему инкриминируют содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств, совершенное должностным лицом, повторно и служебный подлог, составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Как действовал злоумышленник?

Следствием установлено, что у врача, который будучи председателем военно-врачебной комиссии при одном из РТЦК и СП Харьковской области, возникло намерение на совершение противоправной деятельности.

С марта 2022 года по июнь 2022 года он вносил ложные сведения в медицинскую документацию о прохождении ВВК военнообязанными, в результате чего 15 человек призывного возраста были исключены с воинского учета и получили возможность беспрепятственного выезда за границу.

Следствие продолжается.

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