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Глава ВВК на Харьковщине, подделав данные, помог 15 уклонистам выехать за границу. ФОТО

Голова ВЛК на Харківщині допоміг ухилянтам

На Харьковщине разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, который способствовал выезду 15 военнообязанных за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП Харьковской области.

Ему инкриминируют содействие  организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств, совершенное должностным лицом, повторно и служебный подлог, составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Голова ВЛК на Харківщині допоміг ухилянтам

Как действовал злоумышленник?

Следствием установлено, что у врача, который будучи председателем военно-врачебной комиссии при одном из РТЦК и СП Харьковской области, возникло намерение на совершение противоправной деятельности.

С марта 2022 года по июнь 2022 года он вносил ложные сведения в медицинскую документацию о прохождении ВВК военнообязанными, в результате чего 15 человек призывного возраста были исключены с воинского учета и получили возможность беспрепятственного выезда за границу.

Следствие продолжается.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уклонисты (957) военно-врачебная комиссия (204)


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Топ комментарии
+6
Знову щемлять праведників народів світу
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05.11.2024 16:11 Ответить
+6
А скільки людей з хворобами/інвалідностями він відправив на фронт?
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05.11.2024 16:13 Ответить
+3
Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності. хто ж пише такі прекрасні висновки... висока художньо-бюрократична творчість...
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05.11.2024 16:17 Ответить
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Знову щемлять праведників народів світу
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05.11.2024 16:11 Ответить
Вот так твари в етих ТЦК и ВЛК работают. Здоровым подделывают документы а хронических больных, слепых и кривых пишут что здоровы в десантуру. Вот так в стране уже пол года економический коллапс и дефицит кадров из-за мобилизации а в армии так людей и не появилось. За такое в военное время нужно растреливать
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05.11.2024 16:13 Ответить
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05.11.2024 16:35 Ответить
А скільки людей з хворобами/інвалідностями він відправив на фронт?
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05.11.2024 16:13 Ответить
Слідством встановлено, що у лікаря, який будучи головою військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області, виник намір на вчинення протиправної діяльності. хто ж пише такі прекрасні висновки... висока художньо-бюрократична творчість...
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05.11.2024 16:17 Ответить
в нього виник "намір" при бажанні отримання цієї посади, а при посаді він "реалізовував задум".
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05.11.2024 17:38 Ответить
І шоо, жодної ''подяки' за таке не взяв? Чого замовчують, щоб не шокувати українців?
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05.11.2024 16:42 Ответить
помог?
Бесплатно?
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05.11.2024 17:50 Ответить
Добрий дідусь ! Доктор Айболить !
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05.11.2024 17:57 Ответить
По году за каждого, итого 15 лет. С конфискацией. И это я ещё по доброму!
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05.11.2024 21:21 Ответить
 
 