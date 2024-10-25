Оформили непригодность к службе эксдепутата: В Винницкой области разоблачили председателя ВВК и врачей. ФОТОрепортаж
В Винницкой области разоблачили главу ВВК и врачей, которые незаконно оформили непригодность к службе бывшему местному депутату.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Так, председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих ложные сведения о наличии у экс-депутата заболевания, что стало основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета и предоставляло ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны.
"Такое решение могло позволить сбежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета, который обвиняется в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Обвинительный акт в отношении него в мае направлен в суд", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Председателю ВВК Жмеринского РТЦК и СП, директору и двум врачам КНП "Жмеринский МЦ ПМСП" сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
А бывшему депутату Жмеринского городского совета сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
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підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
а якби той хмирь когось вбив, то було б сприяння у вбивстві ?
а якби він не заплатив податки, то було б сприяння у несплаті податків ?
звідки лікар-злочинець знав, шо те тіло буде перетинати кордон, а не сидітиме в київських кабаках або на прокурорській посаді ?
Я розумію, шо криворізький юрізд потужний, але ж є в прокуратурі слідчі з некриворізькою юридичною освітою ?
На місці адвоката того чмиря я б навіть не парився, бо справа тухла вже на стадії кваліфікації злочину.
Народ не хоче вмирати задурно під командуванням агентів кремля
Бо благодєнствуєт…(Шевченко)
І сцить ("Юджин")
Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
Тепер актуально: "Немає чесних чиновників, є не перевірені".
На ВЛК теж оригінально: "Немає хворих людей, апріорі".
Ярослав
КийкоМудрий
Дай Бог. Пора на такі посади брати людей з реальноюінвалідністю з фронта
я у Словаччини зіткнулась з тим, що лікаря ніззя віддячити - вони відразу зовуть поліцію . І нема у лікарнях корупції.
НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.
2. Є закументовані докази, шо той громадянин шось платив доктору ( з номерами купюр, сумою, місцем і способом передачі) ?
НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.
Врач свабодєн, бо навіть суду не буде.
Максімум, того врача виженуть з роботи за лікарську помилку.
Криворізький юридичний занавіс !