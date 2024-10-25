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Оформили непригодность к службе эксдепутата: В Винницкой области разоблачили председателя ВВК и врачей. ФОТОрепортаж

В Винницкой области разоблачили главу ВВК и врачей, которые незаконно оформили непригодность к службе бывшему местному депутату.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих ложные сведения о наличии у экс-депутата заболевания, что стало основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета и предоставляло ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны.

"Такое решение могло позволить сбежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета, который обвиняется в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Обвинительный акт в отношении него в мае направлен в суд", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Председателю ВВК Жмеринского РТЦК и СП, директору и двум врачам КНП "Жмеринский МЦ ПМСП" сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

А бывшему депутату Жмеринского городского совета сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби

Автор: 

Винницкая область (1042) мобилизация (2815) Офис Генпрокурора (2500) военно-врачебная комиссия (202)


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Топ комментарии
+8
🤯 Працівники ТЦК сьогодні забризкали балончиком, побили і залишили лежати непритомним під фурою півгодини в кайданках німця-волонтера, який повертався зі Сходу з гумдопомогою, - соцмережі. Подія сталася у Чернівецькій області. Вантажівку, в якій знаходились волонтери Григорій Войтко та троє громадян Німеччини (віряни), зупинили на блокпості. Працівники ТЦК почали прискіпуватись до Григорія, висуваючи незаконні вимоги, і за нього вступився його друг-німець. Далі в хід пішли балончик, стусани і громадянин Німеччини Матіяс Прусак опинився лежати в кайданках під фурою.

Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
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25.10.2024 16:44 Ответить
+6
Поки народ не почне САМ їх карати - толку не буде.
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25.10.2024 16:42 Ответить
+4
справа навіть не в тому, що громадянину оформили непридатнісь..., це вже звична справа..., а те що громадянин, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину збирався виїхати за кордон.... якби в нього була ця "непридатність", він би спокійно виїхав, його б ніхто не зупинив..., уявляю, скільки підозрюваних легко втекли від правосуддя за кордон й все, їх ніхто не буде шукати та повертати й тим більше з'ясовувати, а як їм це вдалося...
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25.10.2024 16:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поки народ не почне САМ їх карати - толку не буде.
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25.10.2024 16:42 Ответить
наріду думать ніколи. Нарід вибирає красівих.

підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

а якби той хмирь когось вбив, то було б сприяння у вбивстві ?

а якби він не заплатив податки, то було б сприяння у несплаті податків ?

звідки лікар-злочинець знав, шо те тіло буде перетинати кордон, а не сидітиме в київських кабаках або на прокурорській посаді ?

Я розумію, шо криворізький юрізд потужний, але ж є в прокуратурі слідчі з некриворізькою юридичною освітою ?

На місці адвоката того чмиря я б навіть не парився, бо справа тухла вже на стадії кваліфікації злочину.
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25.10.2024 17:11 Ответить
А народ не хоче піти Батьківщину захищати?
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25.10.2024 17:36 Ответить
Захищати народ хоче.

Народ не хоче вмирати задурно під командуванням агентів кремля
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25.10.2024 17:40 Ответить
Народ безмолствует. (Пушкін)
Бо благодєнствуєт…(Шевченко)
І сцить ("Юджин")
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25.10.2024 17:52 Ответить
Дав драла? - хто це такии доскоцькии?
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25.10.2024 16:43 Ответить
🤯 Працівники ТЦК сьогодні забризкали балончиком, побили і залишили лежати непритомним під фурою півгодини в кайданках німця-волонтера, який повертався зі Сходу з гумдопомогою, - соцмережі. Подія сталася у Чернівецькій області. Вантажівку, в якій знаходились волонтери Григорій Войтко та троє громадян Німеччини (віряни), зупинили на блокпості. Працівники ТЦК почали прискіпуватись до Григорія, висуваючи незаконні вимоги, і за нього вступився його друг-німець. Далі в хід пішли балончик, стусани і громадянин Німеччини Матіяс Прусак опинився лежати в кайданках під фурою.

Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
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25.10.2024 16:44 Ответить
Мало дали
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25.10.2024 16:50 Ответить
Будешь так говорить,когда Германия откажется от любой помощи Украине.
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25.10.2024 17:14 Ответить
От не було давно такого - і от знову)))
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25.10.2024 16:44 Ответить
Колись казали: "Немає здорових людей, є не обстежені".
Тепер актуально: "Немає чесних чиновників, є не перевірені".
На ВЛК теж оригінально: "Немає хворих людей, апріорі".
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25.10.2024 17:00 Ответить

Ярослав Кийко Мудрий
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25.10.2024 17:03 Ответить
Сніга ще нема , а очищающий сніговий ком вже чистить Україну
Дай Бог. Пора на такі посади брати людей з реальноюінвалідністю з фронта
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25.10.2024 16:48 Ответить
Ви в це вірите?
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25.10.2024 16:58 Ответить
Треба підливати масло в огонь постійно
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25.10.2024 18:27 Ответить
Ви думаєте, що вони коли їм принесуть 15 тис, а керівництво та контролюючі органи будуть це покривати, не будуть брати, враховуючи що їм потрібно на прожиття і складна ситуація через інвалідність.
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25.10.2024 18:41 Ответить
Маю надію що вони , коли їм принесуть 15 тис, здадуть того до СБУ . А їм заплатять заохочующий %

я у Словаччини зіткнулась з тим, що лікаря ніззя віддячити - вони відразу зовуть поліцію . І нема у лікарнях корупції.
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25.10.2024 18:52 Ответить
справа навіть не в тому, що громадянину оформили непридатнісь..., це вже звична справа..., а те що громадянин, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину збирався виїхати за кордон.... якби в нього була ця "непридатність", він би спокійно виїхав, його б ніхто не зупинив..., уявляю, скільки підозрюваних легко втекли від правосуддя за кордон й все, їх ніхто не буде шукати та повертати й тим більше з'ясовувати, а як їм це вдалося...
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25.10.2024 16:51 Ответить
1. Є задокументовані докази, шо той громадянин повідомив доктора про намір перетнути кордон ?

НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.

2. Є закументовані докази, шо той громадянин шось платив доктору ( з номерами купюр, сумою, місцем і способом передачі) ?

НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.

Врач свабодєн, бо навіть суду не буде.

Максімум, того врача виженуть з роботи за лікарську помилку.

Криворізький юридичний занавіс !
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25.10.2024 17:31 Ответить
А чому не почали слідство проти тих, хто оформив фіктивні висновки ВЛК Залужному і всій його компанії?
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25.10.2024 17:35 Ответить
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25.10.2024 18:27 Ответить
 
 