Оформили непригодность к службе эксдепутата: В Винницкой области разоблачили председателя ВВК и врачей. ФОТОрепортаж

В Винницкой области разоблачили главу ВВК и врачей, которые незаконно оформили непригодность к службе бывшему местному депутату.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, председатель ВВК вместе с другими врачами составили и выдали ряд медицинских документов, содержащих ложные сведения о наличии у экс-депутата заболевания, что стало основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета и предоставляло ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны.

"Такое решение могло позволить сбежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета, который обвиняется в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Обвинительный акт в отношении него в мае направлен в суд", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Председателю ВВК Жмеринского РТЦК и СП, директору и двум врачам КНП "Жмеринский МЦ ПМСП" сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

А бывшему депутату Жмеринского городского совета сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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