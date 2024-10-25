Оформили непридатність до служби ексдепутату: На Вінниччині викрили голову ВЛК та лікарів. ФОТОрепортаж
У Вінницькій області викрили голову ВЛК та лікарів, які незаконно оформили непридатність до служби колишньому місцевому депутату.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Так, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання, що стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни.
"Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
А колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).
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підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
а якби той хмирь когось вбив, то було б сприяння у вбивстві ?
а якби він не заплатив податки, то було б сприяння у несплаті податків ?
звідки лікар-злочинець знав, шо те тіло буде перетинати кордон, а не сидітиме в київських кабаках або на прокурорській посаді ?
Я розумію, шо криворізький юрізд потужний, але ж є в прокуратурі слідчі з некриворізькою юридичною освітою ?
На місці адвоката того чмиря я б навіть не парився, бо справа тухла вже на стадії кваліфікації злочину.
Народ не хоче вмирати задурно під командуванням агентів кремля
Бо благодєнствуєт…(Шевченко)
І сцить ("Юджин")
Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
Тепер актуально: "Немає чесних чиновників, є не перевірені".
На ВЛК теж оригінально: "Немає хворих людей, апріорі".
Ярослав
КийкоМудрий
Дай Бог. Пора на такі посади брати людей з реальноюінвалідністю з фронта
я у Словаччини зіткнулась з тим, що лікаря ніззя віддячити - вони відразу зовуть поліцію . І нема у лікарнях корупції.
НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.
2. Є закументовані докази, шо той громадянин шось платив доктору ( з номерами купюр, сумою, місцем і способом передачі) ?
НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.
Врач свабодєн, бо навіть суду не буде.
Максімум, того врача виженуть з роботи за лікарську помилку.
Криворізький юридичний занавіс !