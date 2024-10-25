Оформили непридатність до служби ексдепутату: На Вінниччині викрили голову ВЛК та лікарів. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області викрили голову ВЛК та лікарів, які незаконно оформили непридатність до служби колишньому місцевому депутату.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання, що стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни.

"Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

А колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

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