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Оформили непридатність до служби ексдепутату: На Вінниччині викрили голову ВЛК та лікарів. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області викрили голову ВЛК та лікарів, які незаконно оформили непридатність до служби колишньому місцевому депутату.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у ексдепутата захворювання, що стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни.

"Таке рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради, який обвинувачується в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт стосовно нього у травні скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

А колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

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На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби
На Вінниччині лікарі допомогли ексдепутату отримати непридатність до військової служби

Автор: 

Вінницька область (1026) мобілізація (3122) Офіс Генпрокурора (3283) військово-лікарська комісія (221)


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Топ коментарі
+8
🤯 Працівники ТЦК сьогодні забризкали балончиком, побили і залишили лежати непритомним під фурою півгодини в кайданках німця-волонтера, який повертався зі Сходу з гумдопомогою, - соцмережі. Подія сталася у Чернівецькій області. Вантажівку, в якій знаходились волонтери Григорій Войтко та троє громадян Німеччини (віряни), зупинили на блокпості. Працівники ТЦК почали прискіпуватись до Григорія, висуваючи незаконні вимоги, і за нього вступився його друг-німець. Далі в хід пішли балончик, стусани і громадянин Німеччини Матіяс Прусак опинився лежати в кайданках під фурою.

Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
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25.10.2024 16:44 Відповісти
+6
Поки народ не почне САМ їх карати - толку не буде.
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25.10.2024 16:42 Відповісти
+4
справа навіть не в тому, що громадянину оформили непридатнісь..., це вже звична справа..., а те що громадянин, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину збирався виїхати за кордон.... якби в нього була ця "непридатність", він би спокійно виїхав, його б ніхто не зупинив..., уявляю, скільки підозрюваних легко втекли від правосуддя за кордон й все, їх ніхто не буде шукати та повертати й тим більше з'ясовувати, а як їм це вдалося...
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25.10.2024 16:51 Відповісти
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Поки народ не почне САМ їх карати - толку не буде.
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25.10.2024 16:42 Відповісти
наріду думать ніколи. Нарід вибирає красівих.

підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

а якби той хмирь когось вбив, то було б сприяння у вбивстві ?

а якби він не заплатив податки, то було б сприяння у несплаті податків ?

звідки лікар-злочинець знав, шо те тіло буде перетинати кордон, а не сидітиме в київських кабаках або на прокурорській посаді ?

Я розумію, шо криворізький юрізд потужний, але ж є в прокуратурі слідчі з некриворізькою юридичною освітою ?

На місці адвоката того чмиря я б навіть не парився, бо справа тухла вже на стадії кваліфікації злочину.
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25.10.2024 17:11 Відповісти
А народ не хоче піти Батьківщину захищати?
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25.10.2024 17:36 Відповісти
Захищати народ хоче.

Народ не хоче вмирати задурно під командуванням агентів кремля
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25.10.2024 17:40 Відповісти
Народ безмолствует. (Пушкін)
Бо благодєнствуєт…(Шевченко)
І сцить ("Юджин")
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25.10.2024 17:52 Відповісти
Дав драла? - хто це такии доскоцькии?
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25.10.2024 16:43 Відповісти
🤯 Працівники ТЦК сьогодні забризкали балончиком, побили і залишили лежати непритомним під фурою півгодини в кайданках німця-волонтера, який повертався зі Сходу з гумдопомогою, - соцмережі. Подія сталася у Чернівецькій області. Вантажівку, в якій знаходились волонтери Григорій Войтко та троє громадян Німеччини (віряни), зупинили на блокпості. Працівники ТЦК почали прискіпуватись до Григорія, висуваючи незаконні вимоги, і за нього вступився його друг-німець. Далі в хід пішли балончик, стусани і громадянин Німеччини Матіяс Прусак опинився лежати в кайданках під фурою.

Це вже міжнародний скандал⁉️ Байден, пачіму ми нє в НАТО
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25.10.2024 16:44 Відповісти
Мало дали
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25.10.2024 16:50 Відповісти
Будешь так говорить,когда Германия откажется от любой помощи Украине.
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25.10.2024 17:14 Відповісти
От не було давно такого - і от знову)))
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25.10.2024 16:44 Відповісти
Колись казали: "Немає здорових людей, є не обстежені".
Тепер актуально: "Немає чесних чиновників, є не перевірені".
На ВЛК теж оригінально: "Немає хворих людей, апріорі".
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25.10.2024 17:00 Відповісти

Ярослав Кийко Мудрий
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25.10.2024 17:03 Відповісти
Сніга ще нема , а очищающий сніговий ком вже чистить Україну
Дай Бог. Пора на такі посади брати людей з реальноюінвалідністю з фронта
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25.10.2024 16:48 Відповісти
Ви в це вірите?
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25.10.2024 16:58 Відповісти
Треба підливати масло в огонь постійно
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25.10.2024 18:27 Відповісти
Ви думаєте, що вони коли їм принесуть 15 тис, а керівництво та контролюючі органи будуть це покривати, не будуть брати, враховуючи що їм потрібно на прожиття і складна ситуація через інвалідність.
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25.10.2024 18:41 Відповісти
Маю надію що вони , коли їм принесуть 15 тис, здадуть того до СБУ . А їм заплатять заохочующий %

я у Словаччини зіткнулась з тим, що лікаря ніззя віддячити - вони відразу зовуть поліцію . І нема у лікарнях корупції.
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25.10.2024 18:52 Відповісти
справа навіть не в тому, що громадянину оформили непридатнісь..., це вже звична справа..., а те що громадянин, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину збирався виїхати за кордон.... якби в нього була ця "непридатність", він би спокійно виїхав, його б ніхто не зупинив..., уявляю, скільки підозрюваних легко втекли від правосуддя за кордон й все, їх ніхто не буде шукати та повертати й тим більше з'ясовувати, а як їм це вдалося...
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25.10.2024 16:51 Відповісти
1. Є задокументовані докази, шо той громадянин повідомив доктора про намір перетнути кордон ?

НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.

2. Є закументовані докази, шо той громадянин шось платив доктору ( з номерами купюр, сумою, місцем і способом передачі) ?

НЕМА ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ДОКАЗІВ.

Врач свабодєн, бо навіть суду не буде.

Максімум, того врача виженуть з роботи за лікарську помилку.

Криворізький юридичний занавіс !
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25.10.2024 17:31 Відповісти
А чому не почали слідство проти тих, хто оформив фіктивні висновки ВЛК Залужному і всій його компанії?
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25.10.2024 17:35 Відповісти
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25.10.2024 18:27 Відповісти
 
 