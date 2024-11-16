УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9755 відвідувачів онлайн
Новини
1 647 22

Міноборони впроваджує покращене харчування для військових під час їхнього лікування та реабілітації

Військовим на лікуванні змінять харчування

Міністерство оборони України ініціювало впровадження змін у систему харчування для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи проходять реабілітацію.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Завдяки постанові вдосконалено механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Відтепер забезпечення українських військових харчуванням здійснюватиметься за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО.

Згідно з новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

Як розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник, нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб.

Читайте також: Міноборони почало закуповувати продукти для ЗСУ на 2025 рік

Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони. Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах.

Окрім цього, вищезгадана постанова уряду передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Міноборони почало закуповувати продукти для ЗСУ на 2025 рік.

Читайте також: Міноборони оголосило тендери на 20 мільярдів на харчі для ЗСУ на наступне півріччя

Автор: 

Міноборони (7300) продукти (1128) військовослужбовці (4703) лікування (607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Давно би не стояло питання покращання харчування якби зебіл не погіршив його з 2019.
показати весь коментар
16.11.2024 17:26
+9
Ага, спочатку все похєрило, а тепер покращує. Блін, одні матюки просяться..
показати весь коментар
16.11.2024 17:35
+5
яйця в кiлограмах, капуста в лiтрах.
показати весь коментар
16.11.2024 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Сирского чічас обєд., макарони...
Не те що мівіна для Охфісу
показати весь коментар
16.11.2024 17:26 Відповісти
А в Неїжпапи кожного дня "макарони па флоцкі", з тушняком!
показати весь коментар
16.11.2024 17:42 Відповісти
Що ви кажете? С эры географических открытий морякам выдавали 1/2 пинты (300 гр) рома в день. Правда заставляли разбавлять до 2 литров. В Британии отменили только в 1970 году.
Умный в артиллерию, красивый в кавалерию. Дурак в пехоту. Пьяница на флот.
показати весь коментар
16.11.2024 18:57 Відповісти
Так я ж про "закусь"!
показати весь коментар
16.11.2024 21:09 Відповісти
Давно би не стояло питання покращання харчування якби зебіл не погіршив його з 2019.
показати весь коментар
16.11.2024 17:26 Відповісти
Оце щоб не забути: половина армії голосувала за клована.
показати весь коментар
16.11.2024 18:10 Відповісти
яйця в кiлограмах, капуста в лiтрах.
показати весь коментар
16.11.2024 17:27 Відповісти
яйка Резникова- це покращене харчування чи розрахунок вартості?

Зебіли, якщо зранку й до вечора повторювати халва... : Окрім цього, вищезгадана постанова уряду передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування. Джерело:
показати весь коментар
16.11.2024 17:31 Відповісти
Потужне харчування?
показати весь коментар
16.11.2024 17:32 Відповісти
Фраза за змістом Схожа на глибоке занепокоєння
показати весь коментар
16.11.2024 18:09 Відповісти
Ага, спочатку все похєрило, а тепер покращує. Блін, одні матюки просяться..
показати весь коментар
16.11.2024 17:35 Відповісти
А вищезгадана постанова уряду не передбачає зменшення обсягу крадіжок продуктів, призначених для харчування військовослужбовців?
показати весь коментар
16.11.2024 17:51 Відповісти
Як була совкова культура харчування в Україні , так і залишилась. Стільки років пройшло, а геть нічого не змінилося. Хоча зараз такий різноманітний вибір продуктів, можна харчуватись корисно та не за дуже великі гроші.
показати весь коментар
16.11.2024 17:43 Відповісти
У 2015-му спочатку потрапив у госпіталь. Так все не з"їдав... Потів (через півроку) - у цивільну лікарню.. Трохи не здох! Добре, що мав армійську звичку - брать з собою "НЗ". Взяв кілька банок консервів, печиво, цукор, кип"ятильник і чай...
показати весь коментар
16.11.2024 18:12 Відповісти
Харків чи Дніпро?

В київському, головному, кормлять ніби нормас. І волонтери там не дадуть зачахнути точно.
показати весь коментар
17.11.2024 00:45 Відповісти
Сентябрь 24. Госпиталь МВД Киев. Питание 400 грн/день
показати весь коментар
16.11.2024 19:01 Відповісти
Покращення напало несподівано: картопля по 50, яйця по 30, капуста по 40, а про якусь там моркву, цибулю та крупи і мови немає. Парна телятина, мармурове м'ясо, свинина, що зранку ще рохкала, а про курку, гуску, індика або осетрину знову мови немає.
Але бере сумнів: ця розкіш для простих медзакладів, або дуже скромний перелік для харчевні ОП.
показати весь коментар
16.11.2024 17:56 Відповісти
Шел третій рік війни, узнали що поранених треба ліпше годувати, а не тільки самим жерти
показати весь коментар
16.11.2024 18:20 Відповісти
Міністр-семиділ.Хочаб не переламався,від праці,непосильної.
показати весь коментар
16.11.2024 18:45 Відповісти
Розрахунок вартості і компенсація витрат цивільним медичним закладам. Панове, що незрозумілим ще є?
показати весь коментар
16.11.2024 18:47 Відповісти
Нехай міноборони спочатку запровадить закупівлю медичних засобів для шпиталів. Бо закінчується 3й рік війни, а волонтери продовжують купувати сотнями навіть апарати Ілізарова, про більш дороге залізяччя для збирання кісток я взагалі мовчу - його в шпиталях як не було, так і немає - все на волонтерах...

А в шпиталях фонтани будують. Так, нешановна мразота Колісник Олег Сергійович (начальник головного військового клінічного госпіталю)? ФОНТАНУ НЕ ВИСТАЧАЄ В ГОЛОВНОМУ ШПИТАЛІ, НАВОЛОЧ?!?
показати весь коментар
17.11.2024 00:42 Відповісти
Поки люди збирають продукти для поранених,МО розробляє якісь плани 😡
показати весь коментар
17.11.2024 09:07 Відповісти
 
 