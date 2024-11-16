Міноборони впроваджує покращене харчування для військових під час їхнього лікування та реабілітації
Міністерство оборони України ініціювало впровадження змін у систему харчування для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи проходять реабілітацію.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Завдяки постанові вдосконалено механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.
Відтепер забезпечення українських військових харчуванням здійснюватиметься за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО.
Згідно з новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.
Як розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник, нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб.
Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони. Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах.
Окрім цього, вищезгадана постанова уряду передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.
Раніше повідомлялося, що Міноборони почало закуповувати продукти для ЗСУ на 2025 рік.
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Не те що мівіна для Охфісу
Умный в артиллерию, красивый в кавалерию. Дурак в пехоту. Пьяница на флот.
Зебіли, якщо зранку й до вечора повторювати халва... : Окрім цього, вищезгадана постанова уряду передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування. Джерело:
В київському, головному, кормлять ніби нормас. І волонтери там не дадуть зачахнути точно.
Але бере сумнів: ця розкіш для простих медзакладів, або дуже скромний перелік для харчевні ОП.
А в шпиталях фонтани будують. Так, нешановна мразота Колісник Олег Сергійович (начальник головного військового клінічного госпіталю)? ФОНТАНУ НЕ ВИСТАЧАЄ В ГОЛОВНОМУ ШПИТАЛІ, НАВОЛОЧ?!?