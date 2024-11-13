Агентство закупок Минобороны подписало соглашение с Агентством оборонных материалов Норвегии, - Умеров
Агентство оборонных закупок Минобороны Украины подписало соглашение с Агентством оборонных материалов Норвегии (NDMA), которое, в частности, открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместные исследования и разработки инновационных военных технологий.
Об этом рассказал глава Минобороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что уже созданы рабочие группы в Киеве и Осло, в рамках которых эксперты NDMA помогают обучать украинских специалистов по разным направлениям.
"Убежден, что углубление сотрудничества с партнерами по НАТО повысит эффективность планирования и поставки вооружения, что критически важно для отражения российской агрессии. Искренне благодарен нашим норвежским коллегам за поддержку и готовность делиться опытом.
Вместе мы укрепляем оборонные возможности Украины и безопасность всей Европы", - рассказал Умеров.
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