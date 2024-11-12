Украина надеется на сохранение формата "Рамштайн" при администрации Трампа, - Умеров

В Киеве надеются, что формат Контактной группы по вопросам обороны Украины, известный как "Рамштайн", сохранится при будущей администрации Дональда Трампа.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он вспомнил о последнем телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого отметил важность формата "Рамштайн".

"Мы хотим, чтобы он продолжался... Мы с ним (Остином. - Ред.) это обсуждали. Мы обратились к ним, чтобы они это обсудили и с новым министром обороны. Я также отправлю письмо, что для нас это важно", - сказал глава Минобороны Украины.

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Умеров также отметил, что разговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом "прошли хорошо".

Министр подчеркнул важность принципа "Мир через силу", который должен оставаться.

"Чтобы быть сильными - нужно продолжить поддержку. Мы видим, что сейчас подготовим. Также мы ознакомили и президента Трампа с нашим "Планом победы". Поэтому надеюсь, что будет продолжение поддержки", - добавил Умеров.

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Напомним, формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.