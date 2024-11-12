Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп официально назначил конгрессмена от Республиканской партии Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности.
Об этом сообщил Трамп в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Конгрессмена Майка Уолтца назначаю на должность советника по вопросам национальной безопасности в моем Кабинете министров. Майк - первый "зеленый берет", избранный в Конгресс, он ранее работал в Белом доме и Пентагоне", - прокомментировал назначение Трамп.
Он подчеркнул, что его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".
"Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка прежде всего" и будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу!" - резюмировал американский президент.
Отметим, что советник по национальной безопасности - это роль, которая не требует утверждения Сенатом. Он отвечает за информирование президента по ключевым вопросам национальной безопасности и координацию действий с различными ведомствами. Сейчас эту должность занимает Джейк Салливан.
Что известно о Уолтце?
Майк Уолтц - ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Трампа, на прошлой неделе Уолтц был переизбран в Конгресс, хотя ему придется сложить мандат, чтобы перейти на работу в Белый дом.
Уолтц критиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неоднократно подчеркивал необходимость для Соединенных Штатов быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.
Он также часто критиковал президента Джо Байдена и Белый дом за вывод войск из Афганистана в 2021 году.
Политик является главой подкомитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, а также членом специального комитета по разведке.
Позиция относительно Украины и НАТО
Что касается Украины, то взгляды Уолтца трансформировались вместе со взглядами консервативной части Республиканской партии, контролируемой Трампом.
После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь украинцам отбросить российские силы.
Однако впоследствии призвал к переоценке целей Соединенных Штатов в Украине:
"Является ли это в интересах Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?" - спросил Уолтц во время одного из мероприятий в прошлом месяце.
Уолтц соглашается с Трампом относительно побуждения союзников по НАТО тратить больше на оборону, однако, в отличие от новоизбранного президента, не предлагает Соединенным Штатам выйти из Альянса:
"Мы можем быть союзниками и друзьями и одновременно вести тяжелые разговоры", - сказал он в прошлом месяце.
Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
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Не Маккейн.
Маккейн був послідовним антирашистом - а цей "коливається разом з лінією партії". От за що мова!
цитата Трампа з його офіційної сторінки: "Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.
Ну і те що Маск з інвест банкіром Ховардом Лютніком очолюють нову комісію по створенню Департамента Урядової ефективності.
Усі держслужбовці хто зараз сидить "на удальонке" знов будуть працювати з офісів. Трафік у бік Вашингтона буде шалений.