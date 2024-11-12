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Новости
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Трамп официально избрал конгрессмена Уолтца своим советником по вопросам нацбезопасности

Трамп офіційно обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з питань нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп официально назначил конгрессмена от Республиканской партии Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности.

Об этом сообщил Трамп в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Конгрессмена Майка Уолтца назначаю на должность советника по вопросам национальной безопасности в моем Кабинете министров. Майк - первый "зеленый берет", избранный в Конгресс, он ранее работал в Белом доме и Пентагоне", - прокомментировал назначение Трамп.

Он подчеркнул, что его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".

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"Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка прежде всего" и будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу!" - резюмировал американский президент.

Майк Волтц призначений радником Трампа з національної безпеки США

Отметим, что советник по национальной безопасности - это роль, которая не требует утверждения Сенатом. Он отвечает за информирование президента по ключевым вопросам национальной безопасности и координацию действий с различными ведомствами. Сейчас эту должность занимает Джейк Салливан.

Что известно о Уолтце?

Майк Уолтц - ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Трампа, на прошлой неделе Уолтц был переизбран в Конгресс, хотя ему придется сложить мандат, чтобы перейти на работу в Белый дом.

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Уолтц критиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неоднократно подчеркивал необходимость для Соединенных Штатов быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.

Он также часто критиковал президента Джо Байдена и Белый дом за вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Политик является главой подкомитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, а также членом специального комитета по разведке.

Позиция относительно Украины и НАТО

Что касается Украины, то взгляды Уолтца трансформировались вместе со взглядами консервативной части Республиканской партии, контролируемой Трампом.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь украинцам отбросить российские силы.

Однако впоследствии призвал к переоценке целей Соединенных Штатов в Украине:

"Является ли это в интересах Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?" - спросил Уолтц во время одного из мероприятий в прошлом месяце.

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Уолтц соглашается с Трампом относительно побуждения союзников по НАТО тратить больше на оборону, однако, в отличие от новоизбранного президента, не предлагает Соединенным Штатам выйти из Альянса:

"Мы можем быть союзниками и друзьями и одновременно вести тяжелые разговоры", - сказал он в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Автор: 

США (26439) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+4
самі потужні в Польщі
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12.11.2024 21:49
+2
нічого це не доводить.
Не Маккейн.
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12.11.2024 22:55
+2
ну, може, і не рашист, може, я тут перегнув; але це той тип, який ще більше за Салівана (який ще зараз на аналогічній посаді у Байдена) топитиме за капітуляцію України.
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12.11.2024 23:03
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Шабаш триває
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12.11.2024 21:31 Ответить
Трамп не настільки потужний, як Володимир наш Планопереможний і радник його Абдристович
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12.11.2024 21:41 Ответить
самі потужні в Польщі
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12.11.2024 21:49 Ответить
Які иому потрібні радники? - шо скаже - теи нарядять
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12.11.2024 21:36 Ответить
The guy is a Green Beret with 20+ years of service is Special Forces.
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12.11.2024 21:41 Ответить
нічого це не доводить.
Не Маккейн.
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12.11.2024 22:55 Ответить
John McCain was a very moderate Senator from Arizona who never held any executive positions. He was a good man, no *****, but he never actually ran anything in all of his political career.
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12.11.2024 23:25 Ответить
*****, ти що відморожуєшся?
Маккейн був послідовним антирашистом - а цей "коливається разом з лінією партії". От за що мова!
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12.11.2024 23:49 Ответить
До речі, сьогодні цього "зеленого берета" розхвалювали на Прямому недоканалі. Або цей недоканал вже швиденько перефарбувався або він збожеволів.
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12.11.2024 21:43 Ответить
цей канал який був, такий і лишився.
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12.11.2024 22:57 Ответить
а ти хоч знаєш, хто його розхвалював? Єгор Чичиринда, колишній ведучий Еспресо, разом з Руденком і сімейкою Буткевичів - вони там уособлювали зебільну опозицію Княжицькому. Відкрито признавались, що агітують за ЕрЗе, і що голосували за нього.
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12.11.2024 23:01 Ответить
Трамп може офіційно призначити навіть свого кота. Головне в призначеннях Трампа - вихваляти Трампа і робити лише те, що Трамп хоче.
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12.11.2024 22:49 Ответить
Салліван - ангел, порівняно з цим рашистом
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12.11.2024 22:53 Ответить
чому рашистом?
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12.11.2024 22:59 Ответить
ну, може, і не рашист, може, я тут перегнув; але це той тип, який ще більше за Салівана (який ще зараз на аналогічній посаді у Байдена) топитиме за капітуляцію України.
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12.11.2024 23:03 Ответить
хм... звідки у вас така впевненість,, що він точно топитиме за капітуляцію України? Не схоже це на підхід Трампа мир через силу.

цитата Трампа з його офіційної сторінки: "Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.
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12.11.2024 23:18 Ответить
ага, "мир через силу" - але застосованої до України.
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12.11.2024 23:47 Ответить
та ну. це буде не через силу, а через сцикунство Трампа. простіше простішого силу застосувати до слабшого.
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13.11.2024 00:05 Ответить
Ну і шо шо критикував "кнр"??? Трамп зробив сша куколдами, уси диктатори витерли ноги об "успєшного мастєра пєрєговоров"
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13.11.2024 00:23 Ответить
Вже відомо імʼя нового шефа Пентагону - Піт Хегсет - ветеран, відставний майор нацгвардії та аналітик Фокс Ньюс
Ну і те що Маск з інвест банкіром Ховардом Лютніком очолюють нову комісію по створенню Департамента Урядової ефективності.
Усі держслужбовці хто зараз сидить "на удальонке" знов будуть працювати з офісів. Трафік у бік Вашингтона буде шалений.
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13.11.2024 04:22 Ответить
Ще до нового департаменту залучають Вівека Рамасвамі. Цей департамент не буде державною установою а скоріше експертною комісією. Здається перша жертва знайдена - буде ліквідований Департамент Освіти і координація навчальних програм буде передана на рівень штатів.
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13.11.2024 04:51 Ответить
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13.11.2024 08:41 Ответить
 
 