Департамент внутренней безопасности США возглавит Ноем, которая против военной помощи Украине, - СМИ

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм секретарем Департамента внутренней безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут CNN и Reuters со ссылкой на источники, которые осведомлены в этом вопросе.

Информацию о том, что Кристи Ноэм получит новую должность изданию подтвердили два неназванных источника.

Министерство внутренней безопасности отвечает за все - от охраны границы и иммиграции до реагирования на стихийные бедствия и Секретной службы США, пишет Reuters. Этот госорган является ключевым для внутренней политики США.

Читайте также: Комитет Маска потратил около $200 млн на поддержку предвыборной кампании Трампа, - AP

Как пишет CNN, во время избрания Ноем, Дональд Трамп стремился, чтобы лояльный к нему человек возглавил ведомство, которое является для него приоритетным и имеет ключевое значение для его внутренней повестки дня.

Ранее Кристи Ноэм была в коротком списке Трампа на должность вице-президента США. Их отношения с республиканцем ухудшились в апреле, когда вышла книга Ноэм, в которой она рассказала, что однажды убила свою собаку, потому что та не поддавалась дрессировке.

Позже она утверждала, что "такие шутки" имели целью показать, насколько она способна выполнять самую ужасную работу, когда это необходимо.

Читайте также: Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News

Заявления Кристи Ноэм об Украине

Губернатор Кристи Ноэм в марте 2023 года назвала военную помощь США Украине "дорогой стратегической ошибкой".

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это означает, что страна-агрессор сможет воспользоваться большим арсеналом китайского оружия.

"Мне просто интересно, в чем смысл, нам нужно убедиться, что мы ставим Америку на первое место. Мы тратим на Украину в пять раз больше, чем на Соединенные Штаты. За последние 5 лет мы потратили на Украину больше, чем на границу США с Мексикой. Народ этой страны заслуживает отдачи от своих инвестиций и своего правительства тоже", - заявляла Ноэм.

Она также негативно высказывалась относительно санкций против РФ и аргументировала это тем, что они вредят США и американскому народу.

Читайте также: Трамп назначит конгрессмена Уолтца советником Белого дома по национальной безопасности, - CNN