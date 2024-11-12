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Департамент внутренней безопасности США возглавит Ноем, которая против военной помощи Украине, - СМИ

Крісті Ноем стане секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм секретарем Департамента внутренней безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут CNN и Reuters со ссылкой на источники, которые осведомлены в этом вопросе.

Информацию о том, что Кристи Ноэм получит новую должность изданию подтвердили два неназванных источника.

Министерство внутренней безопасности отвечает за все - от охраны границы и иммиграции до реагирования на стихийные бедствия и Секретной службы США, пишет Reuters. Этот госорган является ключевым для внутренней политики США.

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Как пишет CNN, во время избрания Ноем, Дональд Трамп стремился, чтобы лояльный к нему человек возглавил ведомство, которое является для него приоритетным и имеет ключевое значение для его внутренней повестки дня.

Ранее Кристи Ноэм была в коротком списке Трампа на должность вице-президента США. Их отношения с республиканцем ухудшились в апреле, когда вышла книга Ноэм, в которой она рассказала, что однажды убила свою собаку, потому что та не поддавалась дрессировке.

Позже она утверждала, что "такие шутки" имели целью показать, насколько она способна выполнять самую ужасную работу, когда это необходимо.

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Заявления Кристи Ноэм об Украине

Губернатор Кристи Ноэм в марте 2023 года назвала военную помощь США Украине "дорогой стратегической ошибкой".

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это означает, что страна-агрессор сможет воспользоваться большим арсеналом китайского оружия.

"Мне просто интересно, в чем смысл, нам нужно убедиться, что мы ставим Америку на первое место. Мы тратим на Украину в пять раз больше, чем на Соединенные Штаты. За последние 5 лет мы потратили на Украину больше, чем на границу США с Мексикой. Народ этой страны заслуживает отдачи от своих инвестиций и своего правительства тоже", - заявляла Ноэм.

Она также негативно высказывалась относительно санкций против РФ и аргументировала это тем, что они вредят США и американскому народу.

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Автор: 

США (26439) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+12
а що тут такого дивного, що Трамп призначить Держдеп з числа ворогів України, які будуть вимагати нашої капітуляції у війні з ******?
Трампістів перед голосуванням ми попереджали, що так і буде...
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12.11.2024 20:31
+11
Друга ластівка.
Смішно, да, ********? Поржите?
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12.11.2024 20:31
+9
******* трампівська ...
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12.11.2024 20:30
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Правила форума Совет форумчан
******* трампівська ...
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12.11.2024 20:30 Ответить
Робоча сосна.
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12.11.2024 20:32 Ответить
Друга ластівка.
Смішно, да, ********? Поржите?
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12.11.2024 20:31 Ответить
Зебіли ще й Трампа вибрали на зло місцевим патріотам?
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12.11.2024 20:33 Ответить
Та ні, вони тут, у власній хаті насерели, ще у 2019.
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12.11.2024 20:58 Ответить
Така мабуть хата, що в ній насрати можна.
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12.11.2024 21:08 Ответить
Та ні, то таки ********.
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12.11.2024 22:06 Ответить
Сподіваюсь, що на твою макітру 🤣
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12.11.2024 21:31 Ответить
*******?
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12.11.2024 22:07 Ответить
їх стільки тут нових появилося...
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12.11.2024 23:51 Ответить
Шо, *******, знов тобі у лижко та штані Порошенко насрав?
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13.11.2024 05:57 Ответить
розумієш, серед трампістів (які є юзерами нашого сайту) - є й чимало наших однодумців. Ну і тих, кого тут називають порохоботами.
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12.11.2024 20:34 Ответить
Розумію, але виходячи з інфи статі, вона не наша людина.
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12.11.2024 20:56 Ответить
так я за юзерів сайту проглорив, а не про Волтца...
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12.11.2024 23:53 Ответить
соррі: Ноєма...
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12.11.2024 23:54 Ответить
а що тут такого дивного, що Трамп призначить Держдеп з числа ворогів України, які будуть вимагати нашої капітуляції у війні з ******?
Трампістів перед голосуванням ми попереджали, що так і буде...
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12.11.2024 20:31 Ответить
все справедливо.
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12.11.2024 20:39 Ответить
Не звінувачуйте Трампа.Він навіть ще не при владі,шукаете крайніх.самі вінувати.Крали безбожно,навіть гумавнітарки.АВ тепер Трамп віноуватий.Аудит треба провести,куди пішло те,що давали.
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12.11.2024 20:45 Ответить
Тупа потвора,що проголосувала по приколу буде навчати трампістів ,дуже смішно
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12.11.2024 21:05 Ответить
Яке їхало таке й здибало
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12.11.2024 20:32 Ответить
Шось Трамп кого не набирає всі проти віиськовоі допомоги Украіні
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12.11.2024 20:33 Ответить
А что, разве это стало сюрпризом?
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12.11.2024 21:36 Ответить
Це як в кіно "Тупии і тупішии" - "Я думав шо Скелясті гори повинні бути якось поскелястіше"
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12.11.2024 21:40 Ответить
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12.11.2024 20:34 Ответить
кожній країні по Безуглій... більше нама що додати.
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12.11.2024 20:35 Ответить
Інформацію про те, що Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела. Джерело:
Два неназвані джерела в 2019 повідомили що Порох буде вдруге президентом. Збрехали ці два неназвані джерела.
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12.11.2024 20:39 Ответить
Брехня
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12.11.2024 20:43 Ответить
Міністерство внутрішньої безпеки відповідає за все - від охорони кордону та імміграції до реагування на стихійні лиха та Секретної служби , пише Reuters. Цей держорган є ключовим для внутрішньої політики США.

- Здавалось би, до чого тут Україна?
- А ні до чого, але давайте її сюди теж вплетемо.
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12.11.2024 20:49 Ответить
Всі винуваті навколо,а сопля потужний герой
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12.11.2024 21:06 Ответить
Абсолютно не важливо, хто що думає в адміністрації Трампа і яку позицію займає. Забудьте і не мусольте це. Важлива позиція самого Трампа. Він один, буде приймати рішення
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12.11.2024 21:08 Ответить
"Важлива позиція самого Трампа..."
Трампу важливий Трамп, тільки Трамп і ніхто крім Трампа.
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12.11.2024 21:29 Ответить
Вбила собаку...психопатка
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12.11.2024 21:17 Ответить
Маскаль гарно підбирає кадри.
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12.11.2024 21:22 Ответить
It doesn't smell very good. Not good at all.
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12.11.2024 21:25 Ответить
Рыжый разными ублюдками себя окружает.
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12.11.2024 21:44 Ответить
Такими легше керувати. У кожного рило у пушку, тому будуть покірними. Саме так почне вибудовувати свою вертикаль влади перший американський диктатор.
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12.11.2024 21:46 Ответить
Шо ж ці МАГАшисти так усі проти України ? Як вони збираються зробити Америку знову великою без України ? Адійоти!
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12.11.2024 21:44 Ответить
Yeah, that dog shooting story made a lot of noise. Apparently, she wrote about it in her book to show that she was able to make tough decisions. It backfired then, people called it a political suicide, as it could have cost her vice-presidency. But who knows, maybe it is helping her now.
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12.11.2024 22:15 Ответить
In your crazy USA, all you can do is choose a clinical psychopath for a leadership position in order to help someone with something.
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13.11.2024 00:43 Ответить
Kristi Noem is hardly a clinical psychopath. She is a South Dakota cowgirl, a real one, born and raised, turned politician. Now she's moving on to a slightly bigger rodeo. There's gonna be plenty of colorful individuals in the new Administration, that's for sure.
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13.11.2024 00:53 Ответить
In Ukraine, those who kill dogs are prosecuted or treated forcibly. But this is in a civilised country. In an uncivilised country, such people are appointed to the government and the scumbags are proud of it.
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13.11.2024 00:59 Ответить
To be sure, Kristi did not quite say she was proud of killing Cricket the Dog. She said she had to. Cricket had apparently attacked her neighbor's chickens and then snapped at her. That sealed her (Cricket's) fate. Now the poor thing must be watching over Kristi from heaven and barking happily.
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13.11.2024 01:17 Ответить
Thanks for this useful information. We immediately felt better.
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13.11.2024 01:23 Ответить
США,подають приклад всій світовій спільноті,що вони є світові лицемірні брехуни ,котрим вірити, бути обдуреними, а в часі війни вірити і надіятися на США,обовязково бути окупованими ,або знищеними ,
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12.11.2024 22:30 Ответить
Насмоктала.
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12.11.2024 22:41 Ответить
Крісті мала на увазі, що Кетай віддасть кацапам усе. Вона просто помилилась. Кетай по чайній ложці дає.
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12.11.2024 23:12 Ответить
Народ цієї ср* країни заслуговує на прокляття, бо забрали зброю спочатку, а потім розказують скільки вона на нас витрачають. Вирахуй із свого боргу нам, с*ка
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13.11.2024 00:45 Ответить
Що за кіпіш? Україні на департамент внутрішньої безпеки США якось пох. Нехай хоч ***** його очолить.
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13.11.2024 06:54 Ответить
Мексиканці нелегально працюють на Америку, збагачуючи її.
А Росію, ящо не зупинять в Україні, то ракети полетять і на Дакоту.
Класична ДТП (дуже тупа піхва).
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13.11.2024 07:35 Ответить
У нас також внутрішньою безпекою "завідують" парашні агенти.
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13.11.2024 08:34 Ответить
 
 