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Департамент внутрішньої безпеки США очолить Ноем, яка проти військової допомоги Україні, - ЗМІ

Крісті Ноем стане секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем секретарем Департаменту внутрішньої безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть CNN і Reuters із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Інформацію про те, що Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела.

Міністерство внутрішньої безпеки відповідає за все - від охорони кордону та імміграції до реагування на стихійні лиха та Секретної служби США, пише Reuters. Цей держорган є ключовим для внутрішньої політики США.

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Як пише CNN, під час обрання Ноем, Дональд Трамп прагнув, щоб лояльна до нього людина очолила відомство, яке є для нього пріоритетним і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного.

Раніше Крісті Ноем була в короткому списку Трампа на посаду віцепрезидентки США. Їхні відносини з республіканцем погіршилися у квітні, коли вийшла книга Ноем, у якій вона розповіла, що одного разу вбила свого собаку, бо той не піддавався дресуванню.

Пізніше вона стверджувала, що "такі жарти" мали на меті показати, наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це необхідно.

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Заяви Крісті Ноем про Україну

Губернатор Крісті Ноем у березні 2023 назвала військову допомогу США Україні "дорогою стратегічною помилкою".

Губернаторка пояснювала свою позицію тим, що дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що країна-агресор зможе скористатися великим арсеналом китайської зброї.

"Мені просто цікаво, у чому сенс, нам потрібно переконатися, що ми ставимо Америку на перше місце. Ми витрачаємо на Україну в пʼять разів більше, ніж на Сполучені Штати. За останні 5 років ми витратили на Україну більше, ніж на кордон США з Мексикою. Народ цієї країни заслуговує на віддачу від своїх інвестицій та свого уряду також", - заявляла Ноем.

Вона також негативно висловлювалася щодо санкцій проти РФ та аргументувала це тим, що вони шкодять США й американському народу.

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Автор: 

США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+12
а що тут такого дивного, що Трамп призначить Держдеп з числа ворогів України, які будуть вимагати нашої капітуляції у війні з ******?
Трампістів перед голосуванням ми попереджали, що так і буде...
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12.11.2024 20:31
+11
Друга ластівка.
Смішно, да, ********? Поржите?
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12.11.2024 20:31
+9
******* трампівська ...
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12.11.2024 20:30
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******* трампівська ...
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12.11.2024 20:30 Відповісти
Робоча сосна.
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12.11.2024 20:32 Відповісти
Друга ластівка.
Смішно, да, ********? Поржите?
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12.11.2024 20:31 Відповісти
Зебіли ще й Трампа вибрали на зло місцевим патріотам?
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12.11.2024 20:33 Відповісти
Та ні, вони тут, у власній хаті насерели, ще у 2019.
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12.11.2024 20:58 Відповісти
Така мабуть хата, що в ній насрати можна.
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12.11.2024 21:08 Відповісти
Та ні, то таки ********.
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12.11.2024 22:06 Відповісти
Сподіваюсь, що на твою макітру 🤣
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12.11.2024 21:31 Відповісти
*******?
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12.11.2024 22:07 Відповісти
їх стільки тут нових появилося...
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12.11.2024 23:51 Відповісти
Шо, *******, знов тобі у лижко та штані Порошенко насрав?
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13.11.2024 05:57 Відповісти
розумієш, серед трампістів (які є юзерами нашого сайту) - є й чимало наших однодумців. Ну і тих, кого тут називають порохоботами.
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12.11.2024 20:34 Відповісти
Розумію, але виходячи з інфи статі, вона не наша людина.
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12.11.2024 20:56 Відповісти
так я за юзерів сайту проглорив, а не про Волтца...
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12.11.2024 23:53 Відповісти
соррі: Ноєма...
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12.11.2024 23:54 Відповісти
а що тут такого дивного, що Трамп призначить Держдеп з числа ворогів України, які будуть вимагати нашої капітуляції у війні з ******?
Трампістів перед голосуванням ми попереджали, що так і буде...
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12.11.2024 20:31 Відповісти
все справедливо.
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12.11.2024 20:39 Відповісти
Не звінувачуйте Трампа.Він навіть ще не при владі,шукаете крайніх.самі вінувати.Крали безбожно,навіть гумавнітарки.АВ тепер Трамп віноуватий.Аудит треба провести,куди пішло те,що давали.
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12.11.2024 20:45 Відповісти
Тупа потвора,що проголосувала по приколу буде навчати трампістів ,дуже смішно
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12.11.2024 21:05 Відповісти
Яке їхало таке й здибало
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12.11.2024 20:32 Відповісти
Шось Трамп кого не набирає всі проти віиськовоі допомоги Украіні
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12.11.2024 20:33 Відповісти
А что, разве это стало сюрпризом?
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12.11.2024 21:36 Відповісти
Це як в кіно "Тупии і тупішии" - "Я думав шо Скелясті гори повинні бути якось поскелястіше"
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12.11.2024 21:40 Відповісти
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12.11.2024 20:34 Відповісти
кожній країні по Безуглій... більше нама що додати.
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12.11.2024 20:35 Відповісти
Інформацію про те, що Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела. Джерело:
Два неназвані джерела в 2019 повідомили що Порох буде вдруге президентом. Збрехали ці два неназвані джерела.
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12.11.2024 20:39 Відповісти
Брехня
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12.11.2024 20:43 Відповісти
Міністерство внутрішньої безпеки відповідає за все - від охорони кордону та імміграції до реагування на стихійні лиха та Секретної служби , пише Reuters. Цей держорган є ключовим для внутрішньої політики США.

- Здавалось би, до чого тут Україна?
- А ні до чого, але давайте її сюди теж вплетемо.
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12.11.2024 20:49 Відповісти
Всі винуваті навколо,а сопля потужний герой
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12.11.2024 21:06 Відповісти
Абсолютно не важливо, хто що думає в адміністрації Трампа і яку позицію займає. Забудьте і не мусольте це. Важлива позиція самого Трампа. Він один, буде приймати рішення
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12.11.2024 21:08 Відповісти
"Важлива позиція самого Трампа..."
Трампу важливий Трамп, тільки Трамп і ніхто крім Трампа.
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12.11.2024 21:29 Відповісти
Вбила собаку...психопатка
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12.11.2024 21:17 Відповісти
Маскаль гарно підбирає кадри.
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12.11.2024 21:22 Відповісти
It doesn't smell very good. Not good at all.
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12.11.2024 21:25 Відповісти
Рыжый разными ублюдками себя окружает.
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12.11.2024 21:44 Відповісти
Такими легше керувати. У кожного рило у пушку, тому будуть покірними. Саме так почне вибудовувати свою вертикаль влади перший американський диктатор.
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12.11.2024 21:46 Відповісти
Шо ж ці МАГАшисти так усі проти України ? Як вони збираються зробити Америку знову великою без України ? Адійоти!
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12.11.2024 21:44 Відповісти
Yeah, that dog shooting story made a lot of noise. Apparently, she wrote about it in her book to show that she was able to make tough decisions. It backfired then, people called it a political suicide, as it could have cost her vice-presidency. But who knows, maybe it is helping her now.
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12.11.2024 22:15 Відповісти
In your crazy USA, all you can do is choose a clinical psychopath for a leadership position in order to help someone with something.
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13.11.2024 00:43 Відповісти
Kristi Noem is hardly a clinical psychopath. She is a South Dakota cowgirl, a real one, born and raised, turned politician. Now she's moving on to a slightly bigger rodeo. There's gonna be plenty of colorful individuals in the new Administration, that's for sure.
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13.11.2024 00:53 Відповісти
In Ukraine, those who kill dogs are prosecuted or treated forcibly. But this is in a civilised country. In an uncivilised country, such people are appointed to the government and the scumbags are proud of it.
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13.11.2024 00:59 Відповісти
To be sure, Kristi did not quite say she was proud of killing Cricket the Dog. She said she had to. Cricket had apparently attacked her neighbor's chickens and then snapped at her. That sealed her (Cricket's) fate. Now the poor thing must be watching over Kristi from heaven and barking happily.
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13.11.2024 01:17 Відповісти
Thanks for this useful information. We immediately felt better.
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13.11.2024 01:23 Відповісти
США,подають приклад всій світовій спільноті,що вони є світові лицемірні брехуни ,котрим вірити, бути обдуреними, а в часі війни вірити і надіятися на США,обовязково бути окупованими ,або знищеними ,
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12.11.2024 22:30 Відповісти
Насмоктала.
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12.11.2024 22:41 Відповісти
Крісті мала на увазі, що Кетай віддасть кацапам усе. Вона просто помилилась. Кетай по чайній ложці дає.
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12.11.2024 23:12 Відповісти
Народ цієї ср* країни заслуговує на прокляття, бо забрали зброю спочатку, а потім розказують скільки вона на нас витрачають. Вирахуй із свого боргу нам, с*ка
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13.11.2024 00:45 Відповісти
Що за кіпіш? Україні на департамент внутрішньої безпеки США якось пох. Нехай хоч ***** його очолить.
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13.11.2024 06:54 Відповісти
Мексиканці нелегально працюють на Америку, збагачуючи її.
А Росію, ящо не зупинять в Україні, то ракети полетять і на Дакоту.
Класична ДТП (дуже тупа піхва).
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13.11.2024 07:35 Відповісти
У нас також внутрішньою безпекою "завідують" парашні агенти.
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13.11.2024 08:34 Відповісти
 
 