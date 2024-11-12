Департамент внутрішньої безпеки США очолить Ноем, яка проти військової допомоги Україні, - ЗМІ

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем секретарем Департаменту внутрішньої безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть CNN і Reuters із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Інформацію про те, що Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела.

Міністерство внутрішньої безпеки відповідає за все - від охорони кордону та імміграції до реагування на стихійні лиха та Секретної служби США, пише Reuters. Цей держорган є ключовим для внутрішньої політики США.

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Як пише CNN, під час обрання Ноем, Дональд Трамп прагнув, щоб лояльна до нього людина очолила відомство, яке є для нього пріоритетним і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного.

Раніше Крісті Ноем була в короткому списку Трампа на посаду віцепрезидентки США. Їхні відносини з республіканцем погіршилися у квітні, коли вийшла книга Ноем, у якій вона розповіла, що одного разу вбила свого собаку, бо той не піддавався дресуванню.

Пізніше вона стверджувала, що "такі жарти" мали на меті показати, наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це необхідно.

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Заяви Крісті Ноем про Україну

Губернатор Крісті Ноем у березні 2023 назвала військову допомогу США Україні "дорогою стратегічною помилкою".

Губернаторка пояснювала свою позицію тим, що дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що країна-агресор зможе скористатися великим арсеналом китайської зброї.

"Мені просто цікаво, у чому сенс, нам потрібно переконатися, що ми ставимо Америку на перше місце. Ми витрачаємо на Україну в пʼять разів більше, ніж на Сполучені Штати. За останні 5 років ми витратили на Україну більше, ніж на кордон США з Мексикою. Народ цієї країни заслуговує на віддачу від своїх інвестицій та свого уряду також", - заявляла Ноем.

Вона також негативно висловлювалася щодо санкцій проти РФ та аргументувала це тим, що вони шкодять США й американському народу.

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