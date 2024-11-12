Трамп призначить конгресмена Волтца радником Білого дому з питань національної безпеки, - CNN

Новообраний президент США визначився із кандидатурою радника з національної безпеки. Ним стане член Палати представників від Республіканської партії Майк Волтц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на поінформоване джерело.

"Обраний президент США Дональд Трамп попросив члена Палати представників зі штату Флорида Майка Волтца стати його радником з питань національної безпеки",- йдеться в повідомленні.

Волтц продемонстрував свою лояльність Трампу на початку цього року, коли він - один з небагатьох законодавців, які це зробили - з’явився на судовому засіданні 16 травня на Мангеттені.

Радник з національної безпеки є головним радником президента з питань національної безпеки та зовнішньої політики. Це впливова роль, яка не вимагає підтвердження Сенату.

У цій ролі Волтц формуватиме політику адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході та в Україні.

Що відомо про Волтца?

Майк Волтц - ветеран війни в Афганістані та давній прихильник Трампа, минулого тижня Волтц був переобраний до Конгресу, хоча йому доведеться скласти мандат, щоб перейти на роботу в Білий дім.

Волтц критикував діяльність Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та неодноразово наголошував на необхідності для Сполучених Штатів бути готовими до потенційного конфлікту в регіоні.

Він також часто критикував президента Джо Байдена та Білий дім за виведення військ з Афганістану у 2021 році.

Політик є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, а також членом спеціального комітету з розвідки.

Позиція щодо України та НАТО

Щодо України, то погляди Волтца трансформувалися разом із поглядами консервативної частини Республіканської партії, контрольованої Трампом.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти українцям відкинути російські сили.

Однак згодом закликав до переоцінки цілей Сполучених Штатів в Україні:

"Чи є це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?" - запитав Волтц під час одного з заходів минулого місяця.

Волтц погоджується з Трампом щодо спонукання союзників по НАТО витрачати більше на оборону, однак, на відміну від новообраного президента, не пропонує Сполученим Штатам вийти з Альянсу:

"Ми можемо бути союзниками та друзями і водночас вести важкі розмови", - сказав він минулого місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп призначить Стефанік послом США в ООН: Вона має низький рівень підтримки України