Трамп назначит конгрессмена Уолтца советником Белого дома по национальной безопасности, - CNN

Новоизбранный президент США определился с кандидатурой советника по национальной безопасности. Им станет член Палаты представителей от Республиканской партии Майк Уолтц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.

"Избранный президент США Дональд Трамп попросил члена Палаты представителей из штата Флорида Майка Волтца стать его советником по вопросам национальной безопасности",- говорится в сообщении.

Уолтц продемонстрировал свою лояльность Трампу в начале этого года, когда он - один из немногих законодателей, которые это сделали - появился на судебном заседании 16 мая на Манхэттене.

Советник по национальной безопасности является главным советником президента по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Это влиятельная роль, которая не требует подтверждения Сената.

В этой роли Уолтц будет формировать политику администрации Трампа в отношении конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Что известно о Уолтце?

Майк Уолтц - ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Трампа, на прошлой неделе Уолтц был переизбран в Конгресс, хотя ему придется сложить мандат, чтобы перейти на работу в Белый дом.

Уолтц критиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неоднократно подчеркивал необходимость для Соединенных Штатов быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.

Он также часто критиковал президента Джо Байдена и Белый дом за вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Политик является председателем подкомитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, а также членом специального комитета по разведке.

Позиция относительно Украины и НАТО

Что касается Украины, то взгляды Уолтца трансформировались вместе со взглядами консервативной части Республиканской партии, контролируемой Трампом.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь украинцам отбросить российские силы.

Однако впоследствии призвал к переоценке целей Соединенных Штатов в Украине:

"Есть ли это в интересах Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?" - спросил Уолтц во время одного из мероприятий в прошлом месяце.

Уолтц соглашается с Трампом относительно побуждения союзников по НАТО тратить больше на оборону, однако, в отличие от новоизбранного президента, не предлагает Соединенным Штатам выйти из Альянса:

"Мы можем быть союзниками и друзьями и одновременно вести тяжелые разговоры", - сказал он в прошлом месяце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назначит Стефаник послом США в ООН: Она имеет низкий уровень поддержки Украины