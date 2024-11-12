Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill

За прогнозами, Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників Сполучених Штатів Америки, що передасть партії повний контроль над Вашингтоном, коли новообраний президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому в січні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Згідно з прогнозом Decision Desk HQ, республіканці отримають щонайменше 218 місць, необхідних для мінімальної більшості в нижній палаті Конгресу. Це означає, що республіканці матимуть контроль над обома палатами Конгресу.

Зазначається, що республіканці вже кілька місяців працюють над законодавчими планами, які вони нададуть Трампу в перші 100 днів його президентства. Серед них скорочення податків, ухвалених під час першого терміну Трампа, збільшення фінансування будівництва прикордонної стіни та скасування кліматичних ініціатив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб

"Остаточний склад Палати представників залишається невизначеним, оскільки в Каліфорнії ще триває підрахунок бюлетенів", - додає The Hill.

Останні два роки існування "історично незначної більшості" Республіканської партії в Палаті представників були відзначені внутрішньопартійними суперечками, які іноді призводили до припинення законодавчої діяльності, резюмує видання.

Вибори в США

Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Також читайте: Трамп призначить конгресмена Волтца радником Білого дому з питань національної безпеки, - CNN