Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill
За прогнозами, Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників Сполучених Штатів Америки, що передасть партії повний контроль над Вашингтоном, коли новообраний президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому в січні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Згідно з прогнозом Decision Desk HQ, республіканці отримають щонайменше 218 місць, необхідних для мінімальної більшості в нижній палаті Конгресу. Це означає, що республіканці матимуть контроль над обома палатами Конгресу.
Зазначається, що республіканці вже кілька місяців працюють над законодавчими планами, які вони нададуть Трампу в перші 100 днів його президентства. Серед них скорочення податків, ухвалених під час першого терміну Трампа, збільшення фінансування будівництва прикордонної стіни та скасування кліматичних ініціатив.
"Остаточний склад Палати представників залишається невизначеним, оскільки в Каліфорнії ще триває підрахунок бюлетенів", - додає The Hill.
Останні два роки існування "історично незначної більшості" Республіканської партії в Палаті представників були відзначені внутрішньопартійними суперечками, які іноді призводили до припинення законодавчої діяльності, резюмує видання.
Вибори в США
Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
Нас Маск на Марс не візьме. Ми ж не трампісти.
Куди небудь , аби подалі від божевілля що діється на Землі .
Мова про те що у влади , у якої в руках безмежна влада ( тобто в її руках всі важелі ) - немає гальм . Це не є добре . Такі держави скочуються в тоталітаризм і автократію . А якщо ці держави ще й ядерні , це взагалі стає загрозою для світу . Приклад - кацапія і Півняча Корея ..
На жаль це може очікувати вже і на США .
Підписаний папірєдніком, під натиском МВФ та Світового Банку, але це не точно...
Дуже радісно та весело
1) про вимогу стосовно пенсії на рівні 90% від зарплати аналогічної ЧИННОЇ посади, а це в іншому кублі законодавства (там, де обумовлена пенсія нардепам та державним чиновникам, міністрам, тощо);
2) чинні зряплати прокурорів підвищує чинна влада, і непомірно підвищує, тому і, коли прокурор "виграє" суд - йому і підвищують пенсію до непомірності;
3) і окремим пунктом - надбавки до пенсії по липовій інвалідності тим прокурорам, які ще служать!