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Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників США, - The Hill

Республіканці збережуть більшість у Палаті представників

За прогнозами, Республіканська партія збереже більшість у Палаті представників Сполучених Штатів Америки, що передасть партії повний контроль над Вашингтоном, коли новообраний президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому в січні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Згідно з прогнозом Decision Desk HQ, республіканці отримають щонайменше 218 місць, необхідних для мінімальної більшості в нижній палаті Конгресу. Це означає, що республіканці матимуть контроль над обома палатами Конгресу.

Зазначається, що республіканці вже кілька місяців працюють над законодавчими планами, які вони нададуть Трампу в перші 100 днів його президентства. Серед них скорочення податків, ухвалених під час першого терміну Трампа, збільшення фінансування будівництва прикордонної стіни та скасування кліматичних ініціатив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб

"Остаточний склад Палати представників залишається невизначеним, оскільки в Каліфорнії ще триває підрахунок бюлетенів", - додає The Hill.

Останні два роки існування "історично незначної більшості" Республіканської партії в Палаті представників були відзначені внутрішньопартійними суперечками, які іноді призводили до припинення законодавчої діяльності, резюмує видання. 

Вибори в США 

Нагадаємо, лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

Також читайте: Трамп призначить конгресмена Волтца радником Білого дому з питань національної безпеки, - CNN

Автор: 

вибори (6684) Конгрес США (1225) США (22614) Трамп Дональд (5536) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+8
Демократи самі себе відЛГБТехали.
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12.11.2024 15:21
+4
Монобільшовики під керівництвом клоуна. Щось знайоме, і приносить погані передчуття...
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12.11.2024 15:14
+4
Мдя !! Ще одні - "слуги наріду" , тільки вже на американський лад .. пц

Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
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12.11.2024 15:38
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Монобільшовики під керівництвом клоуна. Щось знайоме, і приносить погані передчуття...
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12.11.2024 15:14 Відповісти
Та ні. Ментально зовсім не схожі на більшовиків. Більш на тих, що моя хата з краю, я багатий і пишаюся цим, а всі бідні не достойні моєї уваги, бо вони дурні і не можуть заробити грошей щоб не бути бідними.
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12.11.2024 15:24 Відповісти
Демократи самі себе відЛГБТехали.
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12.11.2024 15:21 Відповісти
Потрібно шукати підхід і до них. Той же Венс казав представникам української діаспори, коли вони за ним бігали щоб він підтримував Україну, що їх трампістів цікавлять в цій війні матеріальні питання гроші насамперед. Зрозумійте їх мислення і дійте так щоб їм було цікаво з вами мати справу.
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12.11.2024 15:21 Відповісти
Єдине, що може нам допомогти з нарцисом трампом - це якщо всі ми будемо співати йому дифірамби, а наші владні слуги наріду будуть цілувати його у дупу та вихваляти так, наче він президент Всесвіту. А на додачу пообіцяти йому та маску усі нащі природні ресурси. Тільки при таких умовах нам хоч щось світить.
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12.11.2024 15:37 Відповісти
Пані Ірино, не перебільшуйте, бо Президент всесвіту в нас вже є і це Володя Боневтік Потужний.
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12.11.2024 16:05 Відповісти
Мдя !! Ще одні - "слуги наріду" , тільки вже на американський лад .. пц

Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
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12.11.2024 15:38 Відповісти
А ми?
Нас Маск на Марс не візьме. Ми ж не трампісти.
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12.11.2024 16:04 Відповісти
Ну тоді - на Венеру , чи на Альфа Центавру ..!
Куди небудь , аби подалі від божевілля що діється на Землі .
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12.11.2024 16:12 Відповісти
Якщо республіканці як "Слуги народу", то демократи пролетіли як "ЄСівці". І це тільки радує.
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12.11.2024 16:04 Відповісти
Радує ?? Тобі радісно від того що витворяють в країні зелені слуги ?
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12.11.2024 16:09 Відповісти
Радує, що "ЄСівці" пролетіли разом із своїм літуном.
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12.11.2024 16:14 Відповісти
Ну взагалі то вони не пролетіли , вони є в парламенті . Але мова не про це .
Мова про те що у влади , у якої в руках безмежна влада ( тобто в її руках всі важелі ) - немає гальм . Це не є добре . Такі держави скочуються в тоталітаризм і автократію . А якщо ці держави ще й ядерні , це взагалі стає загрозою для світу . Приклад - кацапія і Півняча Корея ..
На жаль це може очікувати вже і на США .
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12.11.2024 17:04 Відповісти
Закон від14.10.2014 № 1697-VII Про козирні пенсії для прокурорів

Підписаний папірєдніком, під натиском МВФ та Світового Банку, але це не точно...
Дуже радісно та весело
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12.11.2024 16:19 Відповісти
так двіж в судах-пересудах з цими пенсіями йде не за цей закон, а за:
1) про вимогу стосовно пенсії на рівні 90% від зарплати аналогічної ЧИННОЇ посади, а це в іншому кублі законодавства (там, де обумовлена пенсія нардепам та державним чиновникам, міністрам, тощо);
2) чинні зряплати прокурорів підвищує чинна влада, і непомірно підвищує, тому і, коли прокурор "виграє" суд - йому і підвищують пенсію до непомірності;
3) і окремим пунктом - надбавки до пенсії по липовій інвалідності тим прокурорам, які ще служать!
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12.11.2024 16:53 Відповісти
Монобольшинство. Це ж було
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12.11.2024 17:08 Відповісти
 
 