Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill
По прогнозам, Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей Соединенных Штатов Америки, что передаст партии полный контроль над Вашингтоном, когда новоизбранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Согласно прогнозу Decision Desk HQ, республиканцы получат не менее 218 мест, необходимых для минимального большинства в нижней палате Конгресса. Это означает, что республиканцы будут иметь контроль над обеими палатами Конгресса.
Отмечается, что республиканцы уже несколько месяцев работают над законодательными планами, которые они предоставят Трампу в первые 100 дней его президентства. Среди них сокращение налогов, принятых во время первого срока Трампа, увеличение финансирования строительства пограничной стены и отмена климатических инициатив.
"Окончательный состав Палаты представителей остается неопределенным, поскольку в Калифорнии еще продолжается подсчет бюллетеней", - добавляет The Hill.
Последние два года существования "исторически незначительного большинства" Республиканской партии в Палате представителей были отмечены внутрипартийными спорами, которые иногда приводили к приостановке законодательной деятельности, резюмирует издание.
Выборы в США
Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.
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Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
Нас Маск на Марс не візьме. Ми ж не трампісти.
Куди небудь , аби подалі від божевілля що діється на Землі .
Мова про те що у влади , у якої в руках безмежна влада ( тобто в її руках всі важелі ) - немає гальм . Це не є добре . Такі держави скочуються в тоталітаризм і автократію . А якщо ці держави ще й ядерні , це взагалі стає загрозою для світу . Приклад - кацапія і Півняча Корея ..
На жаль це може очікувати вже і на США .
Підписаний папірєдніком, під натиском МВФ та Світового Банку, але це не точно...
Дуже радісно та весело
1) про вимогу стосовно пенсії на рівні 90% від зарплати аналогічної ЧИННОЇ посади, а це в іншому кублі законодавства (там, де обумовлена пенсія нардепам та державним чиновникам, міністрам, тощо);
2) чинні зряплати прокурорів підвищує чинна влада, і непомірно підвищує, тому і, коли прокурор "виграє" суд - йому і підвищують пенсію до непомірності;
3) і окремим пунктом - надбавки до пенсії по липовій інвалідності тим прокурорам, які ще служать!