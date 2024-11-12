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Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill

Республіканці збережуть більшість у Палаті представників

По прогнозам, Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей Соединенных Штатов Америки, что передаст партии полный контроль над Вашингтоном, когда новоизбранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, республиканцы получат не менее 218 мест, необходимых для минимального большинства в нижней палате Конгресса. Это означает, что республиканцы будут иметь контроль над обеими палатами Конгресса.

Отмечается, что республиканцы уже несколько месяцев работают над законодательными планами, которые они предоставят Трампу в первые 100 дней его президентства. Среди них сокращение налогов, принятых во время первого срока Трампа, увеличение финансирования строительства пограничной стены и отмена климатических инициатив.

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"Окончательный состав Палаты представителей остается неопределенным, поскольку в Калифорнии еще продолжается подсчет бюллетеней", - добавляет The Hill.

Последние два года существования "исторически незначительного большинства" Республиканской партии в Палате представителей были отмечены внутрипартийными спорами, которые иногда приводили к приостановке законодательной деятельности, резюмирует издание.

Выборы в США

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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Автор: 

выборы (24722) Конгресс США (1229) США (26439) Трамп Дональд (5106) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+8
Демократи самі себе відЛГБТехали.
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12.11.2024 15:21
+4
Монобільшовики під керівництвом клоуна. Щось знайоме, і приносить погані передчуття...
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12.11.2024 15:14
+4
Мдя !! Ще одні - "слуги наріду" , тільки вже на американський лад .. пц

Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
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12.11.2024 15:38
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Монобільшовики під керівництвом клоуна. Щось знайоме, і приносить погані передчуття...
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12.11.2024 15:14 Ответить
Та ні. Ментально зовсім не схожі на більшовиків. Більш на тих, що моя хата з краю, я багатий і пишаюся цим, а всі бідні не достойні моєї уваги, бо вони дурні і не можуть заробити грошей щоб не бути бідними.
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12.11.2024 15:24 Ответить
Демократи самі себе відЛГБТехали.
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12.11.2024 15:21 Ответить
Потрібно шукати підхід і до них. Той же Венс казав представникам української діаспори, коли вони за ним бігали щоб він підтримував Україну, що їх трампістів цікавлять в цій війні матеріальні питання гроші насамперед. Зрозумійте їх мислення і дійте так щоб їм було цікаво з вами мати справу.
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12.11.2024 15:21 Ответить
Єдине, що може нам допомогти з нарцисом трампом - це якщо всі ми будемо співати йому дифірамби, а наші владні слуги наріду будуть цілувати його у дупу та вихваляти так, наче він президент Всесвіту. А на додачу пообіцяти йому та маску усі нащі природні ресурси. Тільки при таких умовах нам хоч щось світить.
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12.11.2024 15:37 Ответить
Пані Ірино, не перебільшуйте, бо Президент всесвіту в нас вже є і це Володя Боневтік Потужний.
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12.11.2024 16:05 Ответить
Мдя !! Ще одні - "слуги наріду" , тільки вже на американський лад .. пц

Де набирають добровольців для польоту на Марс ? Я перший запишуся , бо на цій планеті вже нема чого робити .
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12.11.2024 15:38 Ответить
А ми?
Нас Маск на Марс не візьме. Ми ж не трампісти.
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12.11.2024 16:04 Ответить
Ну тоді - на Венеру , чи на Альфа Центавру ..!
Куди небудь , аби подалі від божевілля що діється на Землі .
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12.11.2024 16:12 Ответить
Якщо республіканці як "Слуги народу", то демократи пролетіли як "ЄСівці". І це тільки радує.
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12.11.2024 16:04 Ответить
Радує ?? Тобі радісно від того що витворяють в країні зелені слуги ?
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12.11.2024 16:09 Ответить
Радує, що "ЄСівці" пролетіли разом із своїм літуном.
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12.11.2024 16:14 Ответить
Ну взагалі то вони не пролетіли , вони є в парламенті . Але мова не про це .
Мова про те що у влади , у якої в руках безмежна влада ( тобто в її руках всі важелі ) - немає гальм . Це не є добре . Такі держави скочуються в тоталітаризм і автократію . А якщо ці держави ще й ядерні , це взагалі стає загрозою для світу . Приклад - кацапія і Півняча Корея ..
На жаль це може очікувати вже і на США .
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12.11.2024 17:04 Ответить
Закон від14.10.2014 № 1697-VII Про козирні пенсії для прокурорів

Підписаний папірєдніком, під натиском МВФ та Світового Банку, але це не точно...
Дуже радісно та весело
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12.11.2024 16:19 Ответить
так двіж в судах-пересудах з цими пенсіями йде не за цей закон, а за:
1) про вимогу стосовно пенсії на рівні 90% від зарплати аналогічної ЧИННОЇ посади, а це в іншому кублі законодавства (там, де обумовлена пенсія нардепам та державним чиновникам, міністрам, тощо);
2) чинні зряплати прокурорів підвищує чинна влада, і непомірно підвищує, тому і, коли прокурор "виграє" суд - йому і підвищують пенсію до непомірності;
3) і окремим пунктом - надбавки до пенсії по липовій інвалідності тим прокурорам, які ще служать!
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12.11.2024 16:53 Ответить
Монобольшинство. Це ж було
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12.11.2024 17:08 Ответить
 
 