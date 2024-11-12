Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill

По прогнозам, Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей Соединенных Штатов Америки, что передаст партии полный контроль над Вашингтоном, когда новоизбранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, республиканцы получат не менее 218 мест, необходимых для минимального большинства в нижней палате Конгресса. Это означает, что республиканцы будут иметь контроль над обеими палатами Конгресса.

Отмечается, что республиканцы уже несколько месяцев работают над законодательными планами, которые они предоставят Трампу в первые 100 дней его президентства. Среди них сокращение налогов, принятых во время первого срока Трампа, увеличение финансирования строительства пограничной стены и отмена климатических инициатив.

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"Окончательный состав Палаты представителей остается неопределенным, поскольку в Калифорнии еще продолжается подсчет бюллетеней", - добавляет The Hill.

Последние два года существования "исторически незначительного большинства" Республиканской партии в Палате представителей были отмечены внутрипартийными спорами, которые иногда приводили к приостановке законодательной деятельности, резюмирует издание.

Выборы в США

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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