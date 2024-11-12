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Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

Ілон Маск впливає на кадрові рішення Трампа

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск став впливовою фігурою у формуванні майбутньої адміністрації Дональда Трампа. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ABC News.

За даними численних джерел, Маск регулярно відвідує маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді, також він активно залучений до ключових зустрічей і консультацій.

Читайте також: Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ

ABC пише, що Ілон Маск не лише консультує з кадрових питань, але й має близькі стосунки з родиною Трампа. Так, він був присутній на сімейному фото під час виборчої ночі, спілкувався за вечерею з Меланією Трамп, а також проводив вихідні за грою в гольф разом із родиною Трампа.

Співрозмовники розповіли, що Маска брав участь у щонайменше двох телефонних розмовах Трампа з іноземними лідерами, зокрема із президентом Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час розмови із Зеленським Трамп навіть передав слухавку Маску, щоб той міг поспілкуватися із Володимиром Зеленським.

Після того, як Трампа розповів, що обрав Еліс Стефанік послом США в ООН, Маск у соцмережі X висловив занепокоєння щодо того, як це вибір може вплинути на кількість республіканців у Конгресі.

"Еліс чудова, але втрачати її з Палати представників може бути надто ризиковано, принаймні поки що", - написав він.

Читайте: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Автор: 

США (22614) Маск Ілон (641) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+9
Здається у США з'явився свій бєня
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12.11.2024 09:20
+7
Маск то є другий дєрмак.
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12.11.2024 09:18
+4
Імігрант Маск буде будувати стіну від імігрантів.
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12.11.2024 09:27
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Маск то є другий дєрмак.
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12.11.2024 09:18 Відповісти
Союз трудоголіка з ледачим аферистом і шоуменом навряд чи буде довготривалим. Маск зневажає демократів за їх гендерну політику яка сприяла тому що його син змінив стать. Але ж Трамп просто феєрична халепа і Маск швидко втомиться ним опікуватись. Єрмак це "смотрящий" за зуйлом і його добробут залежить від зуйла. Маск матеріально від Трампа не залежить.
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12.11.2024 09:30 Відповісти
у Маска є все, окрім влади - а йому так сильно хочеться покомандувати. Президентом він стати не може бо не народжений у США. Але напевно на Марсі відірветься - диктатуру для себе любимого там влаштує
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12.11.2024 10:26 Відповісти
Здається у США з'явився свій бєня
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12.11.2024 09:20 Відповісти
В Україні, завдяки бєні так і не зʼявилися Фелкон, Старшип, Старлінк,Тесла, Ньюролінк, штучний інтелект для Тесли, андроїди, які зʼявилися в США, завдяки Ілону Маску.
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12.11.2024 11:37 Відповісти
А в нас Ахметов впливає на кадрові рішення Боневтіка, бо де б в нас взявся прем'єр міністр від Ахметки Денис Шмигаль, офіс президента виключно із бувшими ригами -єрмаком, татаровим, смірновим, демченко, шурмою та іншими.
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12.11.2024 09:20 Відповісти
Вот тобі і демократія))) як в нас през піаніст а на ділі чпешнік ларька.
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12.11.2024 09:26 Відповісти
Імігрант Маск буде будувати стіну від імігрантів.
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12.11.2024 09:27 Відповісти
А як що дружина Маска переспить з мексиканцем ,то прийдеться Трампу відзивати посла з Мексики.
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12.11.2024 10:21 Відповісти
Тоді Маск відправить усі мексиканські Тесли у відбійник.
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12.11.2024 11:17 Відповісти
О, американці мають свого ''д'єрмака''
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12.11.2024 09:41 Відповісти
але олігархія - то тільки у нас, зайчики
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12.11.2024 09:52 Відповісти
Не олігархія, а корупція. І не тільки у нас вона є. Але тільки у нас вона настільки толерується народом і правоохоронними органами та проникла взагалі всюди.
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12.11.2024 09:57 Відповісти
це все доволі спрощений погляд. багато того, що ми називаємо топ-корупцією, на заході давно інституалізовано під виглядом "лобізму".
а щодо низової корупції, то вона проявляється там, де не побудовано сильних державних інституцій, або є глибокі соціально-економічні проблеми. тобто, все-ж таки це не причина, а наслідок.
але ж мова саме про олігархію. в Україні вона існує з середини 90х. а в Америці ще донедавна її не було. тепер зустрічайте.
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12.11.2024 10:30 Відповісти
От же є я дурник був, так спрощено на все дивився... А насправді прокурори не корупційно отримують собі інвалідність, а лобіюють своє право на оздоровлення, митники не вимагають хабарі за імпорт, а лобіюють ввізне мито. Вся країна лобістів - судді, менти, прокурори, чиновники. А в ТЦК які лобісти - природжені просто. Дякую вам дуже - тепер я прозрів і моя картина Всесвіту нарешті склалася - у нас просто трохи більше лобістів ніж в США. Ви, будь ласка, підкажіть Володимиру Олександровичу що наступний раз відповідати на закиди про корупцію - хай каже, що це у нас просунута школа лобізму дуже просто.
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12.11.2024 10:50 Відповісти
Ну якщо серйозно, то, звичайно, корупція є всюди. Просто вона не настільки проникла всюди в США, наприклад. А причина в нашій тотальній корупції додаткова - це ментальність, на превеликий жаль. Кумівство і т.п. Не настільки великі соціально-економічні проблеми в Україні були до 2022 року, щоб пояснити таку корупцію. От слабкі інститути влади - так. Але вони чітко відображають запит та ментальність людей.
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12.11.2024 10:54 Відповісти
Ілона Маск з синдромом Аспергера формує адміністрацію Трампа....
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12.11.2024 09:53 Відповісти
Если технарь разраб ракетной и авто и робототехники и бизнесмен консультирует создание кабинета то это будет молодой энергичный и очень перспективный для США кабинет
Нытье маскирующихся под украинцев в комментах ванек вполне понятно - ваньки останутся в прошлом а НТР в Сша резко скакнет вперед.
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12.11.2024 10:31 Відповісти
Влад , до жо.. всі ті іновації Маска якщо він підтримує світове зло яке відкине людство в криваве темне середньовічча.
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12.11.2024 10:58 Відповісти
На 18 листопада 2024 року заплановано новий старт Старшип.
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12.11.2024 11:24 Відповісти
Вітаю американський мудрий нарід з започаткуванням справжнього олігархату!
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12.11.2024 10:58 Відповісти
Маск впливає на кадрові рішення Трампа і трахає Маланку. Ось така вона реінкарнація Грішки Распутіна...
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12.11.2024 11:02 Відповісти
Вона старша за нього.
Маск має куди прилаштувати свій фломастер.
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12.11.2024 11:14 Відповісти
Маск чемно почекає доки Трампа відвідає містер Кіндрат.
І тоді розвернеться на повну силу.
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12.11.2024 11:10 Відповісти
Нарешті, тренд на олігархічну владу докотився і до Америки. Вони стільки років тупили та грали у свою демократію, яка, як виявилось, не дуже й то потрібна більшій половині населення.
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12.11.2024 11:44 Відповісти
Нарешті ?
Трамп це що бомж ? а не місцевий "олігарх" міліардер
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12.11.2024 13:18 Відповісти
Трамп - це багаторазовий банкрут, шахрай та бізнесмен. А Маск - от це вже справжній американський олігарх, який на кацапські грощі купив Трампу твітер та зробив майданчик для кацапських ботів перед виборами, ну, щоб допомогли виграти , а йому збагатитися ще на27 лярдів.
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12.11.2024 15:08 Відповісти
Південноафриканський неук за гроші раші буде виконувати її забаганки. А за яке ребро у рашці підвішений Трамп?
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12.11.2024 12:21 Відповісти
 
 