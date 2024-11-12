Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск став впливовою фігурою у формуванні майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ABC News.

За даними численних джерел, Маск регулярно відвідує маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді, також він активно залучений до ключових зустрічей і консультацій.

Читайте також: Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ

ABC пише, що Ілон Маск не лише консультує з кадрових питань, але й має близькі стосунки з родиною Трампа. Так, він був присутній на сімейному фото під час виборчої ночі, спілкувався за вечерею з Меланією Трамп, а також проводив вихідні за грою в гольф разом із родиною Трампа.

Співрозмовники розповіли, що Маска брав участь у щонайменше двох телефонних розмовах Трампа з іноземними лідерами, зокрема із президентом Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час розмови із Зеленським Трамп навіть передав слухавку Маску, щоб той міг поспілкуватися із Володимиром Зеленським.

Після того, як Трампа розповів, що обрав Еліс Стефанік послом США в ООН, Маск у соцмережі X висловив занепокоєння щодо того, як це вибір може вплинути на кількість республіканців у Конгресі.

"Еліс чудова, але втрачати її з Палати представників може бути надто ризиковано, принаймні поки що", - написав він.

Читайте: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios