Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал влиятельной фигурой в формировании будущей администрации Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ABC News.

По данным многочисленных источников, Маск регулярно посещает поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, также он активно вовлечен в ключевые встречи и консультации.

Читайте также: Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года: говорят о геополитике, - WSJ

ABC пишет, что Илон Маск не только консультирует по кадровым вопросам, но и имеет близкие отношения с семьей Трампа. Так, он присутствовал на семейном фото во время избирательной ночи, общался за ужином с Меланией Трамп, а также проводил выходные за игрой в гольф вместе с семьей Трампа.

Собеседники рассказали, что Маск участвовал в как минимум двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора с Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог пообщаться с Владимиром Зеленским.

После того, как Трамп рассказал, что выбрал Элис Стефаник послом США в ООН, Маск в соцсети X выразил обеспокоенность относительно того, как этот выбор может повлиять на количество республиканцев в Конгрессе.

"Элис замечательная, но терять ее из Палаты представителей может быть слишком рискованно, по крайней мере пока", - написал он.

Читайте: Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios