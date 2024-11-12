Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал влиятельной фигурой в формировании будущей администрации Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ABC News.
По данным многочисленных источников, Маск регулярно посещает поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, также он активно вовлечен в ключевые встречи и консультации.
ABC пишет, что Илон Маск не только консультирует по кадровым вопросам, но и имеет близкие отношения с семьей Трампа. Так, он присутствовал на семейном фото во время избирательной ночи, общался за ужином с Меланией Трамп, а также проводил выходные за игрой в гольф вместе с семьей Трампа.
Собеседники рассказали, что Маск участвовал в как минимум двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора с Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог пообщаться с Владимиром Зеленским.
После того, как Трамп рассказал, что выбрал Элис Стефаник послом США в ООН, Маск в соцсети X выразил обеспокоенность относительно того, как этот выбор может повлиять на количество республиканцев в Конгрессе.
"Элис замечательная, но терять ее из Палаты представителей может быть слишком рискованно, по крайней мере пока", - написал он.
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а щодо низової корупції, то вона проявляється там, де не побудовано сильних державних інституцій, або є глибокі соціально-економічні проблеми. тобто, все-ж таки це не причина, а наслідок.
але ж мова саме про олігархію. в Україні вона існує з середини 90х. а в Америці ще донедавна її не було. тепер зустрічайте.
Нытье маскирующихся под украинцев в комментах ванек вполне понятно - ваньки останутся в прошлом а НТР в Сша резко скакнет вперед.
Маск має куди прилаштувати свій фломастер.
І тоді розвернеться на повну силу.
Трамп це що бомж ? а не місцевий "олігарх" міліардер