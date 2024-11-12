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Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News

Ілон Маск впливає на кадрові рішення Трампа

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал влиятельной фигурой в формировании будущей администрации Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ABC News.

По данным многочисленных источников, Маск регулярно посещает поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, также он активно вовлечен в ключевые встречи и консультации.

Читайте также: Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года: говорят о геополитике, - WSJ

ABC пишет, что Илон Маск не только консультирует по кадровым вопросам, но и имеет близкие отношения с семьей Трампа. Так, он присутствовал на семейном фото во время избирательной ночи, общался за ужином с Меланией Трамп, а также проводил выходные за игрой в гольф вместе с семьей Трампа.

Собеседники рассказали, что Маск участвовал в как минимум двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора с Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог пообщаться с Владимиром Зеленским.

После того, как Трамп рассказал, что выбрал Элис Стефаник послом США в ООН, Маск в соцсети X выразил обеспокоенность относительно того, как этот выбор может повлиять на количество республиканцев в Конгрессе.

"Элис замечательная, но терять ее из Палаты представителей может быть слишком рискованно, по крайней мере пока", - написал он.

Читайте: Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios

Автор: 

США (26409) Маск Илон (217) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+9
Здається у США з'явився свій бєня
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12.11.2024 09:20
+7
Маск то є другий дєрмак.
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12.11.2024 09:18
+4
Імігрант Маск буде будувати стіну від імігрантів.
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12.11.2024 09:27
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Маск то є другий дєрмак.
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12.11.2024 09:18 Ответить
Союз трудоголіка з ледачим аферистом і шоуменом навряд чи буде довготривалим. Маск зневажає демократів за їх гендерну політику яка сприяла тому що його син змінив стать. Але ж Трамп просто феєрична халепа і Маск швидко втомиться ним опікуватись. Єрмак це "смотрящий" за зуйлом і його добробут залежить від зуйла. Маск матеріально від Трампа не залежить.
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12.11.2024 09:30 Ответить
у Маска є все, окрім влади - а йому так сильно хочеться покомандувати. Президентом він стати не може бо не народжений у США. Але напевно на Марсі відірветься - диктатуру для себе любимого там влаштує
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12.11.2024 10:26 Ответить
Здається у США з'явився свій бєня
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12.11.2024 09:20 Ответить
В Україні, завдяки бєні так і не зʼявилися Фелкон, Старшип, Старлінк,Тесла, Ньюролінк, штучний інтелект для Тесли, андроїди, які зʼявилися в США, завдяки Ілону Маску.
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12.11.2024 11:37 Ответить
А в нас Ахметов впливає на кадрові рішення Боневтіка, бо де б в нас взявся прем'єр міністр від Ахметки Денис Шмигаль, офіс президента виключно із бувшими ригами -єрмаком, татаровим, смірновим, демченко, шурмою та іншими.
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12.11.2024 09:20 Ответить
Вот тобі і демократія))) як в нас през піаніст а на ділі чпешнік ларька.
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12.11.2024 09:26 Ответить
Імігрант Маск буде будувати стіну від імігрантів.
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12.11.2024 09:27 Ответить
А як що дружина Маска переспить з мексиканцем ,то прийдеться Трампу відзивати посла з Мексики.
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12.11.2024 10:21 Ответить
Тоді Маск відправить усі мексиканські Тесли у відбійник.
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12.11.2024 11:17 Ответить
О, американці мають свого ''д'єрмака''
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12.11.2024 09:41 Ответить
але олігархія - то тільки у нас, зайчики
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12.11.2024 09:52 Ответить
Не олігархія, а корупція. І не тільки у нас вона є. Але тільки у нас вона настільки толерується народом і правоохоронними органами та проникла взагалі всюди.
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12.11.2024 09:57 Ответить
це все доволі спрощений погляд. багато того, що ми називаємо топ-корупцією, на заході давно інституалізовано під виглядом "лобізму".
а щодо низової корупції, то вона проявляється там, де не побудовано сильних державних інституцій, або є глибокі соціально-економічні проблеми. тобто, все-ж таки це не причина, а наслідок.
але ж мова саме про олігархію. в Україні вона існує з середини 90х. а в Америці ще донедавна її не було. тепер зустрічайте.
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12.11.2024 10:30 Ответить
От же є я дурник був, так спрощено на все дивився... А насправді прокурори не корупційно отримують собі інвалідність, а лобіюють своє право на оздоровлення, митники не вимагають хабарі за імпорт, а лобіюють ввізне мито. Вся країна лобістів - судді, менти, прокурори, чиновники. А в ТЦК які лобісти - природжені просто. Дякую вам дуже - тепер я прозрів і моя картина Всесвіту нарешті склалася - у нас просто трохи більше лобістів ніж в США. Ви, будь ласка, підкажіть Володимиру Олександровичу що наступний раз відповідати на закиди про корупцію - хай каже, що це у нас просунута школа лобізму дуже просто.
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12.11.2024 10:50 Ответить
Ну якщо серйозно, то, звичайно, корупція є всюди. Просто вона не настільки проникла всюди в США, наприклад. А причина в нашій тотальній корупції додаткова - це ментальність, на превеликий жаль. Кумівство і т.п. Не настільки великі соціально-економічні проблеми в Україні були до 2022 року, щоб пояснити таку корупцію. От слабкі інститути влади - так. Але вони чітко відображають запит та ментальність людей.
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12.11.2024 10:54 Ответить
Ілона Маск з синдромом Аспергера формує адміністрацію Трампа....
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12.11.2024 09:53 Ответить
Если технарь разраб ракетной и авто и робототехники и бизнесмен консультирует создание кабинета то это будет молодой энергичный и очень перспективный для США кабинет
Нытье маскирующихся под украинцев в комментах ванек вполне понятно - ваньки останутся в прошлом а НТР в Сша резко скакнет вперед.
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12.11.2024 10:31 Ответить
Влад , до жо.. всі ті іновації Маска якщо він підтримує світове зло яке відкине людство в криваве темне середньовічча.
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12.11.2024 10:58 Ответить
На 18 листопада 2024 року заплановано новий старт Старшип.
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12.11.2024 11:24 Ответить
Вітаю американський мудрий нарід з започаткуванням справжнього олігархату!
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12.11.2024 10:58 Ответить
Маск впливає на кадрові рішення Трампа і трахає Маланку. Ось така вона реінкарнація Грішки Распутіна...
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12.11.2024 11:02 Ответить
Вона старша за нього.
Маск має куди прилаштувати свій фломастер.
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12.11.2024 11:14 Ответить
Маск чемно почекає доки Трампа відвідає містер Кіндрат.
І тоді розвернеться на повну силу.
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12.11.2024 11:10 Ответить
Нарешті, тренд на олігархічну владу докотився і до Америки. Вони стільки років тупили та грали у свою демократію, яка, як виявилось, не дуже й то потрібна більшій половині населення.
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12.11.2024 11:44 Ответить
Нарешті ?
Трамп це що бомж ? а не місцевий "олігарх" міліардер
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12.11.2024 13:18 Ответить
Трамп - це багаторазовий банкрут, шахрай та бізнесмен. А Маск - от це вже справжній американський олігарх, який на кацапські грощі купив Трампу твітер та зробив майданчик для кацапських ботів перед виборами, ну, щоб допомогли виграти , а йому збагатитися ще на27 лярдів.
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12.11.2024 15:08 Ответить
Південноафриканський неук за гроші раші буде виконувати її забаганки. А за яке ребро у рашці підвішений Трамп?
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12.11.2024 12:21 Ответить
 
 