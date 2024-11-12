Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки
Президент США Дональд Трамп офіційно призначив конгресмена від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником із національної безпеки.
Про це повідомив Трамп у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Конгресмена Майка Волтца призначаю на посаду радника з питань національної безпеки в моєму Кабінеті міністрів. Майк - перший "зелений берет", обраний до Конгресу, він раніше працював у Білому домі та Пентагоні", - прокоментував призначення Трамп.
Він наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".
"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.
Зазначимо, що радник з національної безпеки - це роль, яка не потребує затвердження Сенатом. Він відповідає за інформування президента з ключових питань національної безпеки та координацію дій з різними відомствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.
Що відомо про Волтца?
Майк Волтц - ветеран війни в Афганістані та давній прихильник Трампа, минулого тижня Волтц був переобраний до Конгресу, хоча йому доведеться скласти мандат, щоб перейти на роботу в Білий дім.
Волтц критикував діяльність Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та неодноразово наголошував на необхідності для Сполучених Штатів бути готовими до потенційного конфлікту в регіоні.
Він також часто критикував президента Джо Байдена та Білий дім за виведення військ з Афганістану у 2021 році.
Політик є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, а також членом спеціального комітету з розвідки.
Позиція щодо України та НАТО
Щодо України, то погляди Волтца трансформувалися разом із поглядами консервативної частини Республіканської партії, контрольованої Трампом.
Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти українцям відкинути російські сили.
Однак згодом закликав до переоцінки цілей Сполучених Штатів в Україні:
"Чи є це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?" - запитав Волтц під час одного з заходів минулого місяця.
Волтц погоджується з Трампом щодо спонукання союзників по НАТО витрачати більше на оборону, однак, на відміну від новообраного президента, не пропонує Сполученим Штатам вийти з Альянсу:
"Ми можемо бути союзниками та друзями й водночас вести важкі розмови", - сказав він минулого місяця.
Раніше повідомлялося, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.
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Не Маккейн.
Маккейн був послідовним антирашистом - а цей "коливається разом з лінією партії". От за що мова!
цитата Трампа з його офіційної сторінки: "Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.
Ну і те що Маск з інвест банкіром Ховардом Лютніком очолюють нову комісію по створенню Департамента Урядової ефективності.
Усі держслужбовці хто зараз сидить "на удальонке" знов будуть працювати з офісів. Трафік у бік Вашингтона буде шалений.