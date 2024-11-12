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Трамп офіційно обрав конгресмена Волтца своїм радником з питань нацбезпеки

Трамп офіційно обрав конгресмена Майка Волтца своїм радником з питань нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив конгресмена від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником із національної безпеки.

Про це повідомив Трамп у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Конгресмена Майка Волтца призначаю на посаду радника з питань національної безпеки в моєму Кабінеті міністрів. Майк - перший "зелений берет", обраний до Конгресу, він раніше працював у Білому домі та Пентагоні", - прокоментував призначення Трамп.

Він наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

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"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.

Майк Волтц призначений радником Трампа з національної безпеки США

Зазначимо, що радник з національної безпеки - це роль, яка не потребує затвердження Сенатом. Він відповідає за інформування президента з ключових питань національної безпеки та координацію дій з різними відомствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.

Що відомо про Волтца?

Майк Волтц - ветеран війни в Афганістані та давній прихильник Трампа, минулого тижня Волтц був переобраний до Конгресу, хоча йому доведеться скласти мандат, щоб перейти на роботу в Білий дім.

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Волтц критикував діяльність Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та неодноразово наголошував на необхідності для Сполучених Штатів бути готовими до потенційного конфлікту в регіоні.

Він також часто критикував президента Джо Байдена та Білий дім за виведення військ з Афганістану у 2021 році.

Політик є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, а також членом спеціального комітету з розвідки.

Позиція щодо України та НАТО

Щодо України, то погляди Волтца трансформувалися разом із поглядами консервативної частини Республіканської партії, контрольованої Трампом.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти українцям відкинути російські сили.

Однак згодом закликав до переоцінки цілей Сполучених Штатів в Україні:

"Чи є це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?" - запитав Волтц під час одного з заходів минулого місяця.

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Волтц погоджується з Трампом щодо спонукання союзників по НАТО витрачати більше на оборону, однак, на відміну від новообраного президента, не пропонує Сполученим Штатам вийти з Альянсу:

"Ми можемо бути союзниками та друзями й водночас вести важкі розмови", - сказав він минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Автор: 

США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+4
самі потужні в Польщі
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12.11.2024 21:49
+2
нічого це не доводить.
Не Маккейн.
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12.11.2024 22:55
+2
ну, може, і не рашист, може, я тут перегнув; але це той тип, який ще більше за Салівана (який ще зараз на аналогічній посаді у Байдена) топитиме за капітуляцію України.
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12.11.2024 23:03
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Шабаш триває
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12.11.2024 21:31 Відповісти
Трамп не настільки потужний, як Володимир наш Планопереможний і радник його Абдристович
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12.11.2024 21:41 Відповісти
самі потужні в Польщі
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12.11.2024 21:49 Відповісти
Які иому потрібні радники? - шо скаже - теи нарядять
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12.11.2024 21:36 Відповісти
The guy is a Green Beret with 20+ years of service is Special Forces.
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12.11.2024 21:41 Відповісти
нічого це не доводить.
Не Маккейн.
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12.11.2024 22:55 Відповісти
John McCain was a very moderate Senator from Arizona who never held any executive positions. He was a good man, no *****, but he never actually ran anything in all of his political career.
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12.11.2024 23:25 Відповісти
*****, ти що відморожуєшся?
Маккейн був послідовним антирашистом - а цей "коливається разом з лінією партії". От за що мова!
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12.11.2024 23:49 Відповісти
До речі, сьогодні цього "зеленого берета" розхвалювали на Прямому недоканалі. Або цей недоканал вже швиденько перефарбувався або він збожеволів.
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12.11.2024 21:43 Відповісти
цей канал який був, такий і лишився.
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12.11.2024 22:57 Відповісти
а ти хоч знаєш, хто його розхвалював? Єгор Чичиринда, колишній ведучий Еспресо, разом з Руденком і сімейкою Буткевичів - вони там уособлювали зебільну опозицію Княжицькому. Відкрито признавались, що агітують за ЕрЗе, і що голосували за нього.
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12.11.2024 23:01 Відповісти
Трамп може офіційно призначити навіть свого кота. Головне в призначеннях Трампа - вихваляти Трампа і робити лише те, що Трамп хоче.
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12.11.2024 22:49 Відповісти
Салліван - ангел, порівняно з цим рашистом
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12.11.2024 22:53 Відповісти
чому рашистом?
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12.11.2024 22:59 Відповісти
ну, може, і не рашист, може, я тут перегнув; але це той тип, який ще більше за Салівана (який ще зараз на аналогічній посаді у Байдена) топитиме за капітуляцію України.
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12.11.2024 23:03 Відповісти
хм... звідки у вас така впевненість,, що він точно топитиме за капітуляцію України? Не схоже це на підхід Трампа мир через силу.

цитата Трампа з його офіційної сторінки: "Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - резюмував американський президент.
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12.11.2024 23:18 Відповісти
ага, "мир через силу" - але застосованої до України.
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12.11.2024 23:47 Відповісти
та ну. це буде не через силу, а через сцикунство Трампа. простіше простішого силу застосувати до слабшого.
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13.11.2024 00:05 Відповісти
Ну і шо шо критикував "кнр"??? Трамп зробив сша куколдами, уси диктатори витерли ноги об "успєшного мастєра пєрєговоров"
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13.11.2024 00:23 Відповісти
Вже відомо імʼя нового шефа Пентагону - Піт Хегсет - ветеран, відставний майор нацгвардії та аналітик Фокс Ньюс
Ну і те що Маск з інвест банкіром Ховардом Лютніком очолюють нову комісію по створенню Департамента Урядової ефективності.
Усі держслужбовці хто зараз сидить "на удальонке" знов будуть працювати з офісів. Трафік у бік Вашингтона буде шалений.
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13.11.2024 04:22 Відповісти
Ще до нового департаменту залучають Вівека Рамасвамі. Цей департамент не буде державною установою а скоріше експертною комісією. Здається перша жертва знайдена - буде ліквідований Департамент Освіти і координація навчальних програм буде передана на рівень штатів.
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13.11.2024 04:51 Відповісти
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13.11.2024 08:41 Відповісти
 
 