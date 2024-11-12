Новим держсекретарем США може стати Рубіо, - The New York Times

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на три обізнані джерела.

"Очікується, що обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем", - зазначається в публікації.

Як зауважує видання, що наразі Трамп дійшов такого рішення після роздумів над іншими кандидатурами, однак він може змінити свою думку в останню хвилину.

Що відомом про Марка Рубіо?

Рубіо був уперше обраний до Сенату в 2010 році. Він Рубіо вважається зовнішньополітичним яструбом, зокрема щодо Китаю та Ірану. Його відношення щодо російської агресії проти України відображає позицію самого Трампа.

Минулого тижня він заявив, що війна, яку Росія розв'язала проти України,0 це патова війна, "що зайшла у глухий кут" і її треба швидше закінчити.

Інші кандидатури на посаду держсекретаря

Видання Тhe Hill, окрім Рубіо називає, ще декілька кандидатур на посаду Державного секретаря США.

Зокрема, американського бізнесмена Вівека Рамасвам. Він заявляв, що в Україні немає демократії, президент Зеленський - "нацист", а США повинні пообіцяти Росії, що Україна не увійде до НАТО і, у разі обрання його главою держави, був готовий визнати російську окупацію частини українських територій.

Серед претендентів і Білл Хагерті, який за Трампа два роки працював послом США в Японії і голосував згодом проти надання допомоги Україні, навіть у той момент, коли більшість його однопартійців проголосували "за".

Може обійняти цю посаду і колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Річард Гренелл, який пропонував заморозити лінію фронту і зупинити процес вступу України до НАТО.

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