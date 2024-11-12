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Новим держсекретарем США може стати Рубіо, - The New York Times

Дональд Трамп та Марк Рубіо

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на три обізнані джерела.

"Очікується, що обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем", - зазначається в публікації.

Як зауважує видання, що наразі Трамп дійшов такого рішення після роздумів над іншими кандидатурами, однак він може змінити свою думку в останню хвилину.

Що відомом про Марка Рубіо?

Рубіо був уперше обраний до Сенату в 2010 році. Він Рубіо вважається зовнішньополітичним яструбом, зокрема щодо Китаю та Ірану. Його відношення щодо російської агресії проти України відображає позицію самого Трампа.

Минулого тижня він заявив, що війна, яку Росія розв'язала проти України,0 це патова війна, "що зайшла у глухий кут" і її треба швидше закінчити.

Інші кандидатури на посаду держсекретаря

Видання Тhe Hill, окрім Рубіо називає, ще декілька кандидатур на посаду Державного секретаря США.

Зокрема, американського бізнесмена Вівека Рамасвам. Він заявляв, що в Україні немає демократії, президент Зеленський - "нацист", а США повинні пообіцяти Росії, що Україна не увійде до НАТО і, у разі обрання його главою держави, був готовий визнати російську окупацію частини українських територій.

Серед претендентів і Білл Хагерті, який за Трампа два роки працював послом США в Японії і голосував згодом проти надання допомоги Україні, навіть у той момент, коли більшість його однопартійців проголосували "за".

Може обійняти цю посаду і колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Річард Гренелл, який пропонував заморозити лінію фронту і зупинити процес вступу України до НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп призначить конгресмена Волтца радником Білого дому з питань національної безпеки, - CNN

Автор: 

Держдепартамент США (1625) Трамп Дональд (5604)


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Топ коментарі
+7
Та Ви що? Нічого хорошого для кого, для США? Здається всі кандидати нічого поганого не сказали про США і точно, що ці всі кандидатури будуть служити народу США. А кому щось не так, то нехай подивляться кого вони навибирали у 2019 році в Україні і що ті вибрані доброго зробили для України, а вже потім будуть давати оцінки посадовцям і народу США.
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12.11.2024 08:57
+6
Нічого хорошого,якщо коротко
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12.11.2024 07:36
+6
Чемберлен у 1938 році теж нічого поганого не хотів для народу Британії, приїхав з Мюнхена і сказав: "Я привіз вам мир!".
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12.11.2024 11:16
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Нічого хорошого,якщо коротко
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12.11.2024 07:36 Відповісти
Та Ви що? Нічого хорошого для кого, для США? Здається всі кандидати нічого поганого не сказали про США і точно, що ці всі кандидатури будуть служити народу США. А кому щось не так, то нехай подивляться кого вони навибирали у 2019 році в Україні і що ті вибрані доброго зробили для України, а вже потім будуть давати оцінки посадовцям і народу США.
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12.11.2024 08:57 Відповісти
Чемберлен у 1938 році теж нічого поганого не хотів для народу Британії, приїхав з Мюнхена і сказав: "Я привіз вам мир!".
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12.11.2024 11:16 Відповісти
Він привіз мир народу Британії, як це стосується України?
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12.11.2024 16:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD Сам розберешся, чи розжовувати треба?
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13.11.2024 09:22 Відповісти
Який піп такий і приход.
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12.11.2024 07:41 Відповісти
Як і у нас.
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12.11.2024 07:42 Відповісти
Єдина країна яка реально виграє від президенства Трампа це Ізраїль. Американці про це ще не здогадуються...
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12.11.2024 07:42 Відповісти
Найкраща кандідатура поки що із запропонованих для України.
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12.11.2024 07:58 Відповісти
А ще Рубіо казав, що Україні потрібно 100 років для відбудови країни
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12.11.2024 08:05 Відповісти
Свіи - до свого - по своє
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12.11.2024 08:13 Відповісти
Не дуже втішні для України кадрові рішення Трампа. Він може призначити конгресмена Майка Волца радником з нацбезпеки, а сенатора Марка Рубіо - держсекретарем США. Вони обидва ставили під сумнів допомогу Україні - пишуть Wall Street Journal та Reuters.
Торік Волц стверджував, що «ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася», і закликав Європу робити більше для забезпечення колективної оборони.
А Рубіо спершу виступав за підтримку України, але в останні місяці почав закликати до якнайшвидшого припинення конфлікту. Він казав, що США «фінансують війну, яка зайшла в глухий кут», і що знадобиться «100 років», щоб відбудувати Україну

🤔Також Трамп заявив, що посаду посла США в ООН обійматиме Еліз Стефанік. Рівень підтримки України від Стефанік оцінюють як низький.
Відомо, що у квітні 2022 року вона заявляла про рішучу підтримку України, але в листопаді 2023-го висловила сумніви, як використовують гроші, і заявила про потребу більше допомагати Ізраїлю

https://t.me/putch111/50829 t.me/putch111/50829
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12.11.2024 13:58 Відповісти
 
 