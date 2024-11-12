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Новым госсекретарем США может стать Рубио, - The New York Times

Дональд Трамп та Марк Рубіо

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

"Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио, представляющего штат Флориду, госсекретарем", - отмечается в публикации.

Как отмечает издание, пока Трамп пришел к такому решению после размышлений над другими кандидатурами, однако он может изменить свое мнение в последнюю минуту.

Что известно о Марке Рубио?

Рубио был впервые избран в Сенат в 2010 году. Рубио считается внешнеполитическим ястребом, в частности в отношении Китая и Ирана. Его отношение к российской агрессии против Украины отражает позицию самого Трампа.

На прошлой неделе он заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, это патовая война, "зашедшая в тупик" и ее надо скорее закончить.

Другие кандидатуры на должность госсекретаря

Издание Тһе Hill, кроме Рубио называет еще несколько кандидатур на должность Государственного секретаря США.

В частности, американского бизнесмена Вивека Рамасвама. Он заявлял, что в Украине нет демократии, президент Зеленский - "нацист", а США должны пообещать России, что Украина не войдет в НАТО и, в случае избрания его главой государства, был готов признать российскую оккупацию части украинских территорий.

Среди претендентов и Билл Хагерти, который при Трампе два года работал послом США в Японии и голосовал впоследствии против предоставления помощи Украине, даже в тот момент, когда большинство его однопартийцев проголосовали "за".

Может занять эту должность и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл, который предлагал заморозить линию фронта и остановить процесс вступления Украины в НАТО.

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Автор: 

Госдепартамент США (1818) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+7
Та Ви що? Нічого хорошого для кого, для США? Здається всі кандидати нічого поганого не сказали про США і точно, що ці всі кандидатури будуть служити народу США. А кому щось не так, то нехай подивляться кого вони навибирали у 2019 році в Україні і що ті вибрані доброго зробили для України, а вже потім будуть давати оцінки посадовцям і народу США.
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12.11.2024 08:57
+6
Нічого хорошого,якщо коротко
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12.11.2024 07:36
+6
Чемберлен у 1938 році теж нічого поганого не хотів для народу Британії, приїхав з Мюнхена і сказав: "Я привіз вам мир!".
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12.11.2024 11:16
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Нічого хорошого,якщо коротко
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12.11.2024 07:36 Ответить
Та Ви що? Нічого хорошого для кого, для США? Здається всі кандидати нічого поганого не сказали про США і точно, що ці всі кандидатури будуть служити народу США. А кому щось не так, то нехай подивляться кого вони навибирали у 2019 році в Україні і що ті вибрані доброго зробили для України, а вже потім будуть давати оцінки посадовцям і народу США.
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12.11.2024 08:57 Ответить
Чемберлен у 1938 році теж нічого поганого не хотів для народу Британії, приїхав з Мюнхена і сказав: "Я привіз вам мир!".
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12.11.2024 11:16 Ответить
Він привіз мир народу Британії, як це стосується України?
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12.11.2024 16:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD Сам розберешся, чи розжовувати треба?
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13.11.2024 09:22 Ответить
Який піп такий і приход.
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12.11.2024 07:41 Ответить
Як і у нас.
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12.11.2024 07:42 Ответить
Єдина країна яка реально виграє від президенства Трампа це Ізраїль. Американці про це ще не здогадуються...
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12.11.2024 07:42 Ответить
Найкраща кандідатура поки що із запропонованих для України.
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12.11.2024 07:58 Ответить
А ще Рубіо казав, що Україні потрібно 100 років для відбудови країни
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12.11.2024 08:05 Ответить
Свіи - до свого - по своє
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12.11.2024 08:13 Ответить
Не дуже втішні для України кадрові рішення Трампа. Він може призначити конгресмена Майка Волца радником з нацбезпеки, а сенатора Марка Рубіо - держсекретарем США. Вони обидва ставили під сумнів допомогу Україні - пишуть Wall Street Journal та Reuters.
Торік Волц стверджував, що «ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася», і закликав Європу робити більше для забезпечення колективної оборони.
А Рубіо спершу виступав за підтримку України, але в останні місяці почав закликати до якнайшвидшого припинення конфлікту. Він казав, що США «фінансують війну, яка зайшла в глухий кут», і що знадобиться «100 років», щоб відбудувати Україну

🤔Також Трамп заявив, що посаду посла США в ООН обійматиме Еліз Стефанік. Рівень підтримки України від Стефанік оцінюють як низький.
Відомо, що у квітні 2022 року вона заявляла про рішучу підтримку України, але в листопаді 2023-го висловила сумніви, як використовують гроші, і заявила про потребу більше допомагати Ізраїлю

https://t.me/putch111/50829 t.me/putch111/50829
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12.11.2024 13:58 Ответить
 
 