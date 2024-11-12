Новым госсекретарем США может стать Рубио, - The New York Times

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

"Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио, представляющего штат Флориду, госсекретарем", - отмечается в публикации.

Как отмечает издание, пока Трамп пришел к такому решению после размышлений над другими кандидатурами, однако он может изменить свое мнение в последнюю минуту.

Что известно о Марке Рубио?

Рубио был впервые избран в Сенат в 2010 году. Рубио считается внешнеполитическим ястребом, в частности в отношении Китая и Ирана. Его отношение к российской агрессии против Украины отражает позицию самого Трампа.

На прошлой неделе он заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, это патовая война, "зашедшая в тупик" и ее надо скорее закончить.

Другие кандидатуры на должность госсекретаря

Издание Тһе Hill, кроме Рубио называет еще несколько кандидатур на должность Государственного секретаря США.

В частности, американского бизнесмена Вивека Рамасвама. Он заявлял, что в Украине нет демократии, президент Зеленский - "нацист", а США должны пообещать России, что Украина не войдет в НАТО и, в случае избрания его главой государства, был готов признать российскую оккупацию части украинских территорий.

Среди претендентов и Билл Хагерти, который при Трампе два года работал послом США в Японии и голосовал впоследствии против предоставления помощи Украине, даже в тот момент, когда большинство его однопартийцев проголосовали "за".

Может занять эту должность и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл, который предлагал заморозить линию фронта и остановить процесс вступления Украины в НАТО.

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