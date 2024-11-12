Україна сподівається на збереження формату "Рамштайн" за адміністрації Трампа, - Умєров

У Києві сподіваються, що формат Контактної групи з питань оборони України, відомий як "Рамштайн", збережеться за майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації (ЄБА) в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він згадав про останню телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на важливості формату "Рамштайн".

"Ми хочемо, щоб він тривав... Ми з ним (Остіном. – Ред. це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили й з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо", - сказав глава Міноборони України.

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Умєров також зазначив, що розмови між президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом "пройшли добре".

Міністр наголосив на важливості принципу "Peace through strength", який має залишатися.

"Щоб бути сильними - потрібно продовжити підтримку. Ми бачимо, що зараз підготуємо. Також ми ознайомили й президента Трампа з нашим "Планом перемоги". Тому сподіваюся, що буде продовження підтримки", - додав Умєров.

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Нагадаємо, формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.